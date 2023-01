Viranomaislähteiden mukaan Yhdysvallat tulkitsee, että uhka Krimin takaisinvaltauksesta parantaisi Ukrainan asemia neuvotteluissa.

Yhdysvallat on lämmennyt ajatukselle, että se aseistaisi Ukrainaa hyökkäämään Krimille, uutisoi sanomalehti The New York Times viranomaislähteidensä perusteella.

Venäjä valtasi Krimin jo keväällä 2014. Kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut Krimiä osaksi Venäjää, mutta Yhdysvallat ei ole halunnut auttaa Ukrainaa hyökkäämään sinne, vaikka Venäjä on iskenyt Ukrainaa vastaan Krimiltä käsin viime helmikuussa aloittamansa hyökkäyksen aikana.

Presidentti Joe Bidenin hallinnon asenne on kuitenkin The New York Timesin mukaan muuttunut – huolimatta siitä, että Ukrainan hyökkääminen Krimille olisi omiaan kiihdyttämään sotaa. Viranomaiset uskovat, että uhka Venäjän turvautumisesta ydinaseisiin on pienentynyt vaikkakaan ei kadonnut.

Lehden lähteiden mukaan Yhdysvallat tulkitsee, että Ukrainan asemia rauhanneuvotteluissa parantaisi, jos Venäjä pelkäisi menettävänsä Krimin – mikä ei toistaiseksi ole vaikuttanut realistiselta.

Siksi Bidenin hallinto harkitsee The New York Timesin mukaan nyt muun muassa aseistettujen Bradley-miehistönkuljetuspanssarivaunujen ja entistä pidemmän kantaman Himars-raketinheitinjärjestelmien antamista Ukrainalle. Päätöstä se ei ole vielä tehnyt.

Saksa ilmoitti keskiviikkona antavansa Leopard 2 -panssarivaunujaan Ukrainalle vain, jos Yhdysvallat antaa Abrams-panssarivaunujaan.