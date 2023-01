Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti keskiviikkona Moskovassa katsauksen kuluneen vuoden 2022 tapahtumiin.

Paikalla oli myös islantilaisen Saga-radioaseman toimittaja Haukur Hauksson, joka sai yllättäen esittää Suomea ja presidentti Sauli Niinistöä koskeneen kysymyksen. Kysymykset oli pitänyt lähettää etukäteen Venäjän ulkoministeriön lehdistöosastolle, joten kysymysvuoroja jakanut tiedottaja Maria Zaharova tiesi siis varsin hyvin, mitä oli tulossa.

Hauksson ei ole kuka tahansa islantilainen toimittaja, vaan hänet tunnetaan hyvin Venäjän ulkoministeriössä ja Kremlin lehdistöosastolla. Pari vuotta sitten Hauksson nousi otsikoihin presidentti Vladimir Putinin lehdistötilaisuudessa, jossa hän vuodatti estoitta ihailuaan Putinille.

Ukrainan sodan aikana Hauksson on saanut näkyvää roolia sekä Venäjän valtiollisessa mediassa että Putinin ”sotakokin” Jevgeni Prigozhinin pyörittämillä valeuutissivustoilla niin kutsutun riippumattoman ulkomaalaisen toimittajan roolissa.

Hauksson on käynyt myös Venäjän valtaamilla alueilla Ukrainassa ja väittänyt nähneensä siellä ”ukrainalaisten natsien” jälkeensä jättämiä ”natsilippuja, hakaristejä ja huumeita”. Butshan verilöylyä hän on kutsunut lavastetuksi ja julistanut, että ukrainalaiset natsit ampuivat itse omiaan vierittääkseen syyn venäläisille.

(Alla on Sergei Lavrovin keskiviikkoinen pressi kokonaisuudessaan. Haukur Hauksson saa Maria Zaharovalta kysymysvuoron noin kohdassa 57.10.)

Haukssonin kysymys Lavroville oli muotoiltu seuraavasti:

– Te puhuitte juuri siitä, että länsi on heittänyt maskit pois. Kuinka te kommentoisitte Suomen presidentin Sauli Niinistön varsin suorasukaista lausuntoa uutena vuotena, kun hän vertasi Venäjän federaatiota julmaan natsihallintoon?

Haukssonin kysymys oli aseteltu toisin sanoen niin, että tavalliselle venäläiselle kuulijalle syntyi mielikuva, jonka mukaan Niinistö olisi verrannut nyky-Venäjää natsi-Saksaan. Moinen vertaus on Putinin Venäjällä jopa lailla kielletty – eikä Niinistö kaiken lisäksi ole sellaista vertausta edes tehnyt.

Todellisuudessa Niinistö vertasi uudenvuodenpuheessaan Putinin toimia Stalinin toimiin. ”Julmaan natsihallintoon” viittaavaa ilmausta ei löydy myöskään Niinistön viimeaikaisista haastatteluista tanskalaiselle Politikenille, ruotsalaiselle Dagens Nyheterille eikä muistakaan Niinistön lausumista.

Lavrov hyödynsi Haukssonin kysymyksenasettelua heti omassa vastauksessaan, jolloin hän pääsi piikittelemään Niinistöä ”fasistisen Saksan ajattelemisesta”.

Venäjän propaganda rakentaa yhä systemaattisemmin tarinaa Suomesta natsien vanhana liittolaisena ja natsien rinnalla sotarikoksia tehneenä valtiona. Lavrovin vihjailu ”fasistista Saksaa ajattelevasta” Niinistöstä oli suoraa jatkoa tälle propagandatempulle ja yritys vihjailla siihen suuntaan, että myös Niinistöllä itsellään olisi jonkinlaisia natsisympatioita.

IS käänsi Lavrovin vastauksen Suomi-osuuden suomeksi. Vastausta on tiivistetty hieman luettavuuden helpottamiseksi.

”Mitä tulee uudenvuodenpuheeseen ja yhteen sitä seuranneeseen presidentti Niinistön viimeaikaiseen haastatteluun... Me lähdimme siitä, että Suomi on ollut vuosikausien ajan maiden välisten hyvien suhteiden esimerkkimaa. Näin oli jo silloin, kun sitä nimitettiin ”kahden poliittisesti erilaisen järjestelmän rinnakkaiseloksi”.

Se nopeus, jolla Suomi – ja myös Ruotsi, mutta Suomi minua enemmän ihmetytti. Se nopeus, jolla Suomi muutti jyrkästi retoriikkaansa. Sen takana on ilmeisesti myös näkökannan muutos. Tai sitten asenne on aina ollut venäläisvastainen, mutta se on naamioitu huolellisesti kauniilla sanoilla yhteisen eurooppalaisen kodin tarpeesta ja Helsingin kokouksen päätösasiakirjan periaatteiden kunnioittamisesta. Siitäkin, että vuonna 2025 Helsingissä tulisi järjestää Etyjin perustamisen 75-vuosijuhlakokous. (Lavrov puhui 75-vuotisjuhlakokouksesta, mutta 2025 tulee kuluneeksi vasta 50 vuotta Helsingin vuoden 1975 Etykistä.)

En tiedä. Mutta minua yllättivät tietysti nämä lausunnot. Hänhän vertasi suoraan, että Putin on kuten Stalin, joka hyökkäsi Suomeen ja että Putin hyökkäsi samalla lailla Ukrainaan. Ja että kuten Stalin Suomessa, niin myös Putin häviää Ukrainassa.

Rehellisesti sanottuna se oli varsin primitiivinen monologi. Mutta viittaukset fasistiseen Saksaan heijastavat varmaankin sitä tosiasiaa, että herra Niinistö ajattelee sitä usein.

Minusta tuntuu, että suomalaisten täytyy muistaa historia hyvin. Kuten myös se, että he eivät olleet lainkaan viattomia uhreja kehityskulussa, joka tapahtui ennen toista maailmansotaa ja sen alkamisen jälkeen.

On sääli, että kaikki mitä Euroopassa on saatu aikaan monella tapaa Suomen johdolla, on romahtanut yhdessä hetkessä, eikä se ole tapahtunut ollenkaan vähäisessä määrin Suomen itsensä vauhdittamana. Mutta me olemme naapureita eikä sitä voi muuttaa.

Kun ottaa huomioon sen, kuinka innokkaasti ja mielellään Suomi ryntää Natoon ja sanoo, että se on heille turvallisuuden tae, niin kuten olemme sanoneet, meidän on tehtävä johtopäätöksiä Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon, mikäli se toteutuu. Ryhdymme omalla puolellamme rajaa asiaankuuluviin sotilaallisteknisiin toimenpiteisiin.”