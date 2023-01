Turkki haluaa uusia F-16-hävittäjiä – eteneekö kauppa, joka voi edistää Suomen ja Ruotsin pääsyä Natoon?

Yhdysvaltain kongressissa on vastustusta noin 20 miljardin euron arvoisen hävittäjäkaupan toteutumiselle. IS selvitti, mistä kaupanteossa on kyse.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu tapaa keskiviikkona Washingtonissa virkaveljensä Anthony Blinkenin.

Ulkoministerien neuvotteluja odotetaan kovasti sekä Helsingissä että Tukholmassa, sillä Yhdysvaltain ja Turkin välisen suuren hävittäjäkaupan toteutuminen voi purkaa esteet Suomen ja Ruotsin Nato-liittymisasiakirjojen ratifioinnilta Turkin parlamentissa. Turkki haluaa ostaa Yhdysvalloista 40 uutta F-16-hävittäjää ja modernisointipaketteja ilmavoimiensa nykyiselle F-16-kalustolle.

IS etsi vastauksia kysymyksiin hävittäjäkaupoista ja Turkin suhteista Yhdysvaltoihin.

1. Onko Yhdysvallat koplannut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet yhteen Turkin hävittäjäkauppojen kanssa?

Varmoja tietoja koplauksesta ei ole julkisuudessa. Presidentti Joe Bidenin hallinto on jo ilmaissut Turkille, että se haluaa viedä F-16-kaupat kongressin hyväksyttäviksi. On kuitenkin mahdollista, että Valkoinen talo odottaa Turkilta ensin sitoumusta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioimisesta maan parlamentissa. Asia noussee esille Cavusoglun ja Blinkenin neuvotteluissa.

Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjojen ratifiointi on ennen muuta Turkin itsevaltaisen presidentin Recep Tayyip Erdoganin käsissä. Erdoganin vaatimukset Suomelle ja Ruotsille ovat vaihdelleet. Viime viikonvaihteessa Erdogan vaati Suomea ja Ruotsia luovuttamaan 130 terroristeiksi epäilemäänsä ihmistä Turkkiin ennen kuin asiakirjat voidaan ratifioida.

Erdogan antoi keskiviikkona ymmärtää, että Turkin parlamentti- ja presidentinvaaleja siirrettäisiin kesäkuun 18. päivältä toukokuun 14:een. Siirto saattaa vaikuttaa ratifioinnin aikatauluun.

F-16 on ollut tuotannossa vuodesta 1976 lähtien. Valmistaja Lockheed Martinin mukaan Block 70/72 -kehitysversio (kuvassa) tuo vanhalle koneelle viidennen sukupolven hävittäjän ominaisuuksia.

2. Onko kongressi valmis hyväksymään hävittäjäkaupat?

Mikään läpihuutojuttu hyväksyntä ei ole. Kongressi voi myös jättää päätöksen hyllylle, mikä käytännössä estäisi kauppojen toteutumisen.

Biden on ilmeisesti viemässä samaan aikaan kongressiin uuden sukupolven F-35-hävittäjien myynnin Kreikalle. Tämä voi tyynnyttää Turkkiin kriittisesti suhtautuvien kongressiedustajien mielialoja.

F-16-kauppojen vastustajiin lukeutuu muun muassa senaatin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Bob Menendez. Hänen mukaansa Turkki ei piittaa ihmisoikeuksista eikä demokraattisista normeista eikä toimi luotetun liittolaisen tavoin.

Vastustajia huolestuttaa moni asia Turkin politiikassa. Konservatiivisen American Enterprise Institute -ajatuspajan vanhempi tutkija Michael Rubin muotoilee asian näin kirjoituksessaan The Washington Examiner -lehdessä:

”Kongressin pitäisi hyväksyä F-35-kaupat Kreikan kanssa, mutta sen pitäisi asettaa tiettyjä ehtoja uusien F-16-koneiden tai niiden modernisointipakettien myynnille Turkkiin: Kyproksen miehityksen pitää loppua, Turkin joukkojen pitää vetäytyä Irakista ja Pohjois-Syyriasta, Kreikan saarten yli lentämisen pitää loppua ja Armenian saarto pitää perua. Jos Erdoganin käytös ei muutu, pitää sekä asekaupat Turkille että Naton laajentuminen laittaa varovaisuussyistä jäihin siihen saakka kunnes valta Turkissa vaihtuu.”

3. Miksi Turkki haluaa Yhdysvalloista jo ikääntyvää F-16-hävittäjäkalustoa?

Yhdysvallat sulki Turkin ulos uuden sukupolven F-35-monitoimihävittäjän kehitysohjelmasta sen jälkeen, kun Turkki oli päättänyt hankkia Venäjältä pitkälle kehitetyn S-400-ilmatorjuntajärjestelmän.

Turkki saattaa vaatia Yhdysvalloilta pääsyä takaisin F-35-ohjelmaan, sillä Yhdysvallat on myymässä F-35-koneita Kreikalle. Se edellyttäisi kuitenkin Turkin S-400-kaupan perumista Venäjän kanssa.

Turkki ja Kreikka ovat keskenään riiteleviä Naton jäseniä, joita Yhdysvallat on pyrkinyt kohtelemaan tasavertaisesti.

– Turkki ja Kreikka ovat kumpikin elintärkeitä Nato-liittolaisia, joiden turvallisuuskoneistoja me olemme historian aikana tukeneet. En aio kuitenkaan ryhtyä ennakoimaan tulevaa prosessia, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Vedant Patel ennen Cavusoglun vierailua.

Turkki on huolissaan voimatasapainosta Kreikan kanssa. Myös Kreikka on modernisoimassa omia F-16-koneitaan. Lisäksi Kreikka on hankkimassa Rafale-hävittäjiä Ranskasta ja F-35-koneita Yhdysvalloista.

– Jos meidän hankkeemme F-16-laivaston modernisoinnista epäonnistuu ja Kreikka samaan aikaan toteuttaa omat hankkeensa, Kreikka pääsee niskan päälle taistelulentokoneissa vuonna 2025, sanoi Turkin ilmavoimien komentaja Abidin Ünal verkkolehti Hürriyet Daily Newsin mukaan.

Kreikan ilmavoimien F-16-lentäjä harjoitteli yhdessä Yhdysvaltain F-35-koneiden kanssa heinäkuussa 2022.

4. Miten Kreikka ja kurdit suhtautuvat Turkin hävittäjäkauppohin?

Kielteisesti. Washingtonissa toimiva American Hellenic Institute AHI julkaisi tiistaina jyrkän lausunnon kauppoja vastaan. Lausunnon mukaan Turkki loukkaa Yhdysvaltain toimittamin konein Kreikan ilmatilaa. Laki Yhdysvaltain ulkomaisesta aseviennistä kieltää tällaisen toiminnan, AHI huomauttaa sanomalehti Ekathimerinin mukaan.

”Bidenin hallinnon halu myydä hävittäjiä Turkille on kohtuutonta ja haiskahtaa myöntyvyyspolitiikalta. Turkki pitää Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyttä pelinappulanaan, eikä se ole Turkilta uutta käytöstä”, AHI kirjoittaa.

Kurdeille Turkin F-16-hävittäjät edustavat asevoimaa, joka uhkaa heitä päivittäin. Turkin ilmavoimat pommittaa kurdialueita Syyriassa ja Irakissa.

F-16 Block 70/72 -koneen ohjaamo on uudistettu ja päivitetty edellisistä kehitysversioista. Ohjaamossa on muun muassa uusi keskusnäyttö.

5. Millaisia koneita uudet ja modernisoidut F-16-hävittäjät ovat?

Turkilla on yhteensä 233 F-16-konetta. Turkkilaisen TurDef-uutissivuston mukaan niistä 133 on Block 30TM- ja Block 40M -kehitysversioita ja 99 kappaletta uudempia Block 50- ja 50+ -versioita. Yksi kone on modernisoitu kotimaisin voimin vastaamaan Block 60 -tasoa.

Turkki haluaisi ostaa Yhdysvalloista 40 tehdasuutta F-16 Viper-konetta, jotka valmistetaan Block 70/72 -kehitysversioon.

F-16 Block 70/72 on niin sanottu 4,5-hävittäjäsukupolven kone. Ohjaamossa on uusi keskusnäyttö. Kone on saanut uudet, rungonmyötäiset lisäpolttoainesäiliöt ja uuden moottorin. Käyttöikää on valmistajan mukaan pidennetty 12 000 tuntiin saakka. Koneessa on uusi, elektronisesti skannaava APG-83-tutka, joka on integroitu sekä koneen elektronisen sodankäynnin järjestelmään että tutkavaroitusjärjestelmään. Suurin nopeus on yli 2 Machia.

Turkilla on kotimainen modernisointihanke F-16:een, nimeltään projekti Özgur. Siihen sisältyy muun muassa turkkilaista valmistetta oleva tutka ja tietojärjestelmä. Turkki aikoo tämän hankkeen avulla modernisoida vanhimman F-16-kalustonsa.

Lisäksi Turkki haluaisi tilata Yhdysvalloista 80 modernisointipakettia uudempiin F-16-koneisiinsa. Modernisoinnissa koneisiin asennetaan muun muassa uudet elektronisesti skannaavat tutkat, uutta avioniikkaa ja ohjelmistoa sekä uudet datalinkit ja maalinosoitussäiliöt. Lisäksi koneiden rakennetta vahvistetaan, ja niihin voidaan integroida entistä useampia asejärjestelmiä. Modernisointi päivittää koneet Block 70- ja Block 80 -tasolle.