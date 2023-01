Lento-olosuhteet Kiovan suunnalla ovat olleet keskiviikkona kehnot.

Yksityiskohdat Kiovan lähistöllä maahan syöksyneen helikopterin tapauksesta ovat yhä hämärän peitossa. Sotaa seuraava asiantuntija John Helin huomauttaa, että ennakkotiedot viittaavat joka tapauksessa hyvin vahvasti tapaturmaan. Venäjän joukoilla asian kanssa tuskin on tekemistä.

– Tämä on tapahtunut aika syvällä Ukrainassa, jossa ei pitäisi sinänsä olla mitään Venäjän toimintaa. Sää on ollut Kiovassa tänään melko huono. Siellä tulee vettä ja on ollut sumuista, Helin sanoo Ilta-Sanomille.

Helinin mukaan onnettomuuskopteri on ranskalaista tekoa. Hän painottaa, että helikopterit ovat muutenkin onnettomuusalttiita sotilaskäytössä ja varsinkin epävarmassa huoltotilanteessa.

– Sotatilanteissa on muutenkin ollut tavallista menettää helikoptereita enemmän teknisiin ongelmiin kuin vihollisen tuleen. Näin esimerkiksi Yhdysvalloilla kävi Irakissa ja Afganistanissa.

John Helin.

Helin ei pidä Venäjän tai Venäjän ukrainalaisten sabotaattoreiden vastuuta mahdottomana, mutta korostaa todisteiden ja viitteiden olemattomuutta.

– Ei sellaisiin johtopäätöksiin hyppääminen kuitenkaan nyt kovin järkevältä tunnu. Helikoptereita tippuu huonoissa sääolosuhteissa muutenkin.

Helikopteri syöksyi maahan keskiviikkona Brovaryn kaupungissa noin kahdenkymmenen kilometrin päässä Kiovasta. Surmansa sai ainakin 18 ihmistä. Heidän joukossaan olivat sisäministeri Denys Monastyrskyi, hänen ensimmäinen varamiehensä Jevhen Jenin sekä ministeriön valtiosihteeri Juri Lubkovytsh.

Loukkaantuneita on poliisin mukaan yli 20. Joukossa on päälle kymmenkunta lasta.

Ukrainan parlamentin Verkhovna Radan varapuhemies Olena Kondratiuk kuvaili tapahtunutta ”hirvittäväksi tragediaksi”.

Helinin arviosta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

