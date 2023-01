Vladimir Putin selitti nyt omin sanoin logiikkaa, miksi Venäjä heräsi vasta vastikään julistamaan Leningradin piirityksen neuvostosiviileihin kohdistuneeksi kansanmurhaksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi keskiviikkona Pietarissa toisen maailmansodan veteraaneja ja Leningradin piirityksestä (1941–44) selvinneitä siviilejä.

Putin otti veteraanitapaamisessa kantaa myös venäläisten tuomioistuinten syksyllä tekemään päätökseen, jonka mukaan Leningradin piiritys oli ”kansanmurha”. Pietarin kaupunginoikeus ja Leningradin alueen alueoikeus antoivat lokakuussa julkilausumat, joiden mukaan neuvostosiviileiden kansanmurhaan syyllistyivät Adolf Hitlerin Saksan joukkojen lisäksi myös muun muassa Suomen armeijan joukot.

Putin ilmoitti veteraaneille, että Leningradin piirityksen tunnustaminen kansanmurhaksi on ”äärimmäisen tärkeä” kysymys.

– Tätä kysymystä tarkasteltiin aikanaan Nürnbergissä, ja laajassa mielessä arviot tehtiin. Mutta se tapahtui nimenomaan yleisessä ja laajassa mielessä, sillä Nürnbergin prosessin aikana ei ollut mahdollista tarkastella ja esittää kaikkia faktoja, jotka todistivat tästä kansanmurhasta, Putin sanoi.

Vlaidmir Putin tutustui keskiviikkona Pietarissa Leningradin piiritysmuseon näyttelyyn.

Putin selitti Pietarissa taustoja myös sille, miksi Leningradin piirityksen tunnustaminen kansanmurhaksi tapahtui Venäjällä vasta nyt. Hänen mukaansa se liittyy ensinnäkin siihen, että ihmisellä on kaikkineen taipumus unohtaa ikävät asiat ja jatkaa elämää eteenpäin.

– On toisaalta hyvä, että ihminen ei elä rankkojen muistojen painon alla, ne olivat kauheita asioita. Mutta historiallisen muiston on säilyttävä nimenomaan siksi, että meidän kansamme kokema tragedia ei koskaan toistuisi ja että me voisimme oikeaan aikaa reagoida uhkiin, joita maamme kohtaa. Se on erittäin tärkeää, Putin sanoi.

” Me emme ole aiemmin puhuneet tästä tietyn suvaitsevaisuuden takia ja sen takia, että emme pilaisi suhteita.

Putin ei maininnut puheessaan mitään maata tai kansaa nimeltä, mutta hän antoi ymmärtää, että Venäjä laskee useiden eri Euroopan maiden syyllistyneen Leningradin piiritykseen ja sitä kautta myös ”neuvostosiviileiden kansanmurhaan”.

– Erittäin monet eurooppalaisten maiden edustajat osallistuivat täällä Leningradin rintamalla piiritykseen ja tekivät rikoksia, Putin sanoi.

Putinin mukaan Venäjä ei ole aiemmin halunnut nostaa esiin Leningradin piirityksen luonnetta kansanmurhana, koska Moskova on yrittänyt tähän asti säilyttää hyvät suhteet eurooppalaisiin maihin.

– Me emme ole aiemmin puhuneet tästä tietyn suvaitsevaisuuden takia ja sen takia, että emme pilaisi suhteita, että emme tuhoaisi suhteitamme monien maiden kanssa. Mutta tätä ei tapahtunut vain Leningradissa, Leningradin rintamalla, vaan kaikkialla, Putin sanoi.

Venäjän syyttäjänlaitos totesi lokakuussa, että Leningradin piiritykseen osallistui natsi-Saksan apuna ”asevoimia, jotka oli muodostettu Belgiassa, Italiassa, Espanjassa, Hollannissa, Norjassa ja Suomessa sekä yksittäisiä vapaaehtoisia, joiden joukossa oli itävaltalaisia, latvialaisia, puolalaisia, ranskalaisia ja tshekkejä”.

Venäjän yleinen selitys Ukrainan sodalle kuuluu nykyisin niin, että Venäjä jatkaa siellä taisteluaan eurooppalaista natsismia vastaan. Putin nosti myös Pietarissa esiin aiemmat syytöksensä siitä, että Ukrainassa on vallassa uusnatsien joukko, jota eurooppalaiset maat tukevat.