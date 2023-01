Venäjän lähetystön julkaisema karttakuva oli esillä vielä keskiviikkona puoliltapäivin.

Venäjä on rakentanut miehityksen jälkeen sillan Krimille.

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota Venäjän Ruotsin-suurlähetystön tiistaina alkuillasta julkaisemaan twiittiin. Lähetystö julkaisi karttakuvan bensan hinnoista Euroopan maissa. Julkaisun tarkoituksena oli mitä ilmeisemmin korostaa bensan edullisuutta Venäjällä muihin maihin verrattuna.

Venäjän vuodesta 2014 miehittämä Krimin niemimaa on kuitenkin merkitty kartassa väreillä Ukrainalle kuuluvaksi. Myös Venäjän omiksi alueikseen julistamat Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin alueet on väritetty kartassa Ukrainan alueiksi.

Kuvakaappaus Venäjän Ruotsin-suurlähetystön twiitistä.

Väritys on kansainvälisen yhteisön näkemyksen mukainen, sillä alueiden miehityksen perusteena käytettyjen ”kansanäänestysten” laillisuutta ei ole tunnustettu.

Twiitti oli esillä Venäjän Tukholman-lähetystön tilillä vielä keskiviikkona puolilta päivin. Sitä kommentoi Twitterissä muun muassa Ukrainan varaulkoministeri Emine Dzheppar.

– Vihdoinkin Venäjän ulkoministeriö pitää kiinni kansainvälisestä lainsäädännöstä. Venäjän Ruotsin-suurlähetystö julkaisi kartan, jossa Krim on merkattu Ukrainan alueeksi. Venäjän terroristit tietävät, että heidät potkaistaan ulos niemimaalta. Koska kaikki laiton on haurasta. Krim oli, on ja tulee olemaan Ukrainaa, Dzheppar kirjoitti.

Monet Twitterin käyttäjät ovat kiitelleet suurlähetystöä huvittuneena siitä, että se on ”tunnustanut” Krimin ja muut alueet osaksi Ukrainaa.

– Kun Venäjän lähetystö yrittää pelotella kaikkia bensalla, mutta päätyy julkaisemaan oikeanlaisen kartan Ukrainasta. Krim on Ukrainaa, Donetsk on Ukrainaa, Luhansk on Ukrainaa, kirjoitti ukrainalainen kansanedustaja Oleksi Gontsharenko.