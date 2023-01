Vladimir Putin on aloittanut vierailunsa Pietarissa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin viettää keskiviikon Pietarissa, jossa juhlitaan Leningradin piirityksen murtamisen 80-vuotisjuhlapäivää.

Ennakkoon annettujen tietojen mukaan Putinin on tarkoitus pitää Pietarissa myös puhe, jonka on huhuttu sisältävän jonkin ”tärkeän ilmoituksen”.

Venäjällä on kiertänyt lukuisia veikkailuja, joiden mukaan Putin saattaisi ilmoittaa uudesta liikekannallepanosta, mutta Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kiisti tiistaina nämä huhut. On myös huhuttu erikoisoperaation statuksen muuttamisesta sodaksi, mutta tämänkin Peskov kiisti.

– Nämä ovat kaikki huhuja. Älkää kuunnelko niitä, Peskov sanoi Vedomostin mukaan.

Kreml on julkaissut Telegram-kanavallaan Putinin Pietarin-vierailun tarkemman ohjelman, tosin ilman kellonaikoja.

Putin kävi jo päivän alkajaisiksi laskemassa kukkia Leninradin alueella sijaitsevalle muistokivelle nimeltä Rubezhnyi kamen eli Rajakivi. Putin toi kivelle punaisia ruusuja, kertoo Ria Novosti.

Kivi sijaitsee Nevajoen varrella lähellä Laatokan eteläreunaa muistuttamassa muun muassa taisteluista, joissa neuvostojoukot pystyivät lyömään saksalaiset ja luomaan maayhteyden piiritettyyn Leningradiin tammikuussa 1943.

(Alla olevalla videolla näkyy Putin laskemassa kukkia muistokivelle.)

Putin kävi myös jo aamun alkajaisiksi Piskarjovin muistohautausmaalla, jonne on haudattu Leningradin piirityksen uhreja. Hän laski kukat Synnyinmaan äitiä symboloivalle patsaalle.

Leningradin puolustuksen ja piirityksen museolla Putin tapaa Suuren isänmaallisen sodan veteraaneja, Leningradin piirityksestä selvinneitä siviilejä ja erilaisten isänmaallisten järjestöjen edustajia.

Vladimir Putin laskemassa kukkia Leningradin piirityksen muistokivelle.

Putinin ohjelmassa on myös käynti Almaz-Antein konserniin kuuluvalla Obuhovin tehtaalla. Kyseessä on vanha terästehdas, joka oli Euroopan merkittävimpiä tykkitehtaita 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Almaz-Antei-teollisuuskonserni on puolestaan tunnettu ohjusten ja tutkien valmistajana.

Putin tapaa vierailullaan myös Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenkon ja Pietarin kaupunginjohtajan Aleksandr Beglovin.