CIA:n johtaja matkusti salassa Kiovaan ennen Venäjän hyökkäystä – antoi pysäyttävän varoituksen Zelenskyille

Tuoreessa kirjassa kerrotaan, kuinka Yhdysvallat jakoi yksityiskohtaista tiedustelutietoa Ukrainan kanssa presidentti Volodymyr Zelenskyiin kohdistuvasta uhkasta.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns matkusti Kiovaan varoittamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä Venäjän salamurhajuonesta ennen helmikuussa syttyneen sodan alkua, kirjailija Chris Whipple väittää tuoreessa kirjassaan The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House.

Kirjaa siteeraava Independent kertoo, kuinka Zelenskyi julkisuudessa vähätteli Yhdysvaltojen varoituksia siitä, että Venäjä aloittaisi pian hyökkäyksen Ukrainaan, mutta sai salaista tietoa Burnsilta häneen itseensä kohdistuvasta uhkasta.

Burns matkusti Kiovaan ”palauttaakseen hänet maan pinnalle,” Whipple kirjoittaa viitaten Zelenskyiin. Whipplen mukaan Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden antoi Burnsille tehtäväksi antaa Zelenskyille ”tarkkoja tietoja venäläisistä juonista”.

– Tämä sai heti Zelenskyin huomion: hän järkyttyi ja uutinen sai hänet vakavaksi.

Burns tapasi Zelenskyin tammikuussa, Whipple kirjoittaa Business Insiderin mukaan. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022.

Ukrainan mukaan Zelenskyi on selvinnyt yli kymmenestä Venäjän salamurhayrityksestä. Whipplen mukaan Yhdysvaltojen antama tieto auttoi ainakin kahdessa erillisessä tapauksessa torjumaan murhayrityksen.

– Tiedustelutieto oli niin yksityiskohtaista, että se auttoi Zelenskyin turvajoukkoja torjumaan kaksi erillistä venäläistä murhayritystä, kirjassa sanotaan.