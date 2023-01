”Putinin kokki” Prigozhin kommentoi Norjaan paennutta Wagner-sotilasta – ”Olkaa varovaisia, hän on hyvin vaarallinen”

Norjan ukrainalaisyhdistys sanoo pitävänsä maahan perjantaina loikannutta venäläistä Andrei Medvedeviä rikollisena, joka tulee tuomita. Samalla yhdistys kuitenkin toivoo Norjan suojelevan miestä, jotta tämä voi kertoa tietojaan muista sotarikollisista.

Norjaan perjantaina loikannut venäläisen Wagner-palkka-armeijan jäsen Andrei Medvedev ei ole vielä keskustellut Norjan turvallisuuspalvelun kanssa, kertoi miehen asianajaja Brynjulf Risnes Reutersille maanantaina.

Risnesin mukaan Medvedev oleskelee tällä hetkellä ”Oslon alueella”, eikä tapaamista turvallisuusviranomaisten kanssa ole toistaiseksi sovittu.

– Tärkeintä on, että maahanmuuttoviranomaiset selkeyttävät hänen statuksensa niin pian kuin mahdollista, Risnes sanoi.

Hän sanoi olevansa varma siitä, että keskustelut viranomaisten kanssa ovat ajankohtaisia ”jossakin vaiheessa”.

Lue lisää: Norjaan loikannut Wagner-johtaja väittää todistaneensa julmia teloituksia

Medvedev nousi maailmalla uutisotsikoihin jo joulukuun puolivälissä, jolloin hänen väitteensä tulivat julki itsenäisen venäläisen Insider-uutissivuston välityksellä. Tuolloin hän kertoi tietävänsä kymmenestä tapauksesta, jossa Wagner on teloittanut taistelusta kieltäytyneitä sotilaita.

Medvedev väitti haastattelussa myös olleensa itse läsnä useissa teloituksissa. Ihmisoikeuksiin keskittyvälle Gulagu.net-mediaprojektille hän kertoi alkaneensa suunnitella pakenemista sen jälkeen, kun Wagner jatkoi toistuvasti hänen sopimustaan ilman suostumusta.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin kommentoi Medvedevin loikkausta tiedottajansa Aftenpostenille toimittamassa lausunnossa. Prigozhin väitti Medvedevin palvelleen Wagnerin ”norjalaisessa pataljoonassa” sekä syyllistyneen ”vankien kaltoinkohteluun”.

– Olkaa varovaisia, hän on hyvin vaarallinen, Prigozhin sanoi.

Prigozhin ei ottanut lausunnossaan kantaa Medvedevin aiemmin esittämiin väitteisiin. Prigozhinin väitteiden mukaan Medvedevillä olisi myös Norjan kansalaisuus.

– Hänellä ei todellakaan ole Norjan kansalaisuutta, eikä minun tietääkseni muitakaan aiempia yhteyksiä Norjaan. Tämä kuulostaa omituiselta selitykseltä, Risnes kommentoi Prigozhinin väitettä Norjan yleisradiolle NRK:lle.

Asianajaja Risnesin mukaan Medvedev osallistui taisteluihin Ukrainan alueella, mutta hän ei kertonut tarkemmin, missä.

– Hän sanoo ottaneensa osaa taisteluihin, joissa on hänen mukaansa ollut kyse hyvin selvistä taistelutilanteista. Eikä hän omien sanojensa mukaan ole ollut kontaktissa siviileihin, Risnes sanoi.

Medvedev on myös kiistänyt ottaneensa osaa sotarikoksiin. Risnesin mukaan Medvedev allekirjoitti sopimuksen Wagnerin kanssa keväällä ollessaan vankilassa, mutta ymmärsi pian joutuneensa toisenlaiseen tilanteeseen kuin oli odottanut.

– Heidät varustettiin kevyillä kivääreillä ja heidän oletettiin taistelevan tankkeja vastaan. Hän ei nähnyt mitään mieltä koko projektissa, Risnes sanoi.

Lue lisää: ”Venäjän Rambo” kritisoi hyökkäystä Ukrainaan – julistettiin ulkomaiseksi agentiksi ja joutui maanpakoon

Norjan mediassa Medvedevin tapausta ovat kommentoineet myös maassa olevat ukrainalaiset. Norjan ukrainalaisten yhdistyksen tiedottaja Natalia Ravn-Christensen huomautti NRK:lle, että Wagnerin kanssa sopimuksen tehneet tietävät kyllä, mitä ovat tekemässä.

– Me näemme hänet rikollisena, joka tulee tietenkin tuomita. Joko kansainvälisessä oikeudessa tai Ukrainassa. Mielestämme Norjan pitäisi taata hänen turvallisuutensa, jotta hänellä on mahdollisuus antaa tietoja muista sotarikollisista sekä todistaa. Se on tärkeää. On myös olennaista, että Norja tekee tässä asiassa tiivistä yhteistyötä Ukrainan kanssa, Ravn-Christensen sanoi.

Medvedev on ilmoittanut olevansa halukas todistamaan, jos joku hänen toivoo niin tekevän.