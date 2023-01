4 syytä, miksi Putinin armeija sietää tappioita – Pekka Toveri: ”Mikä tahansa länsimaa olisi jo lopettanut”

Venäjällä on poikkeuksellinen tappionsietokyky, koska sotilaan hengellä ei ole niin paljon arvoa.

Venäjä ei ole ikinä niin vahva kuin miltä se näyttää, eikä ikinä niin heikko kuin miltä se näyttää, sanoo kuuluisa sitaatti.

Se on laitettu muun muassa Churchillin ja Bismarkin suuhun, mutta todellisuudessa sen alkuperää ei tiedetä.

Venäjän joukot ovat kärsineet Ukrainassa mittavia tappioita ja asevoimien hyökkäyskyky on käytännössä syöty. Armeija tekee jatkuvasti pienempiä vastahyökkäyksiä esimerkiksi Bahmutin suunnalla jalkaväellä, mutta isoon panssarioffensiiviin sillä ei ole kykyä.

Pekka Toverin mukaan mikä tahansa länsimaa olisi samassa tilanteessa ollessaan ”lopettanut omiensa tapattamisen rintamalla jo kauan sitten.”

Venäjä ei näytä vastaavasta merkkejä. Seuraavassa joitain esimerkkejä siitä, miksi Venäjän tappionsietokyky on poikkeuksellinen. Kaiken takana on Putinin diktatuuri, joka mahdollistaa epäinhimillisetkin keinot.

Asiaa kommentoivat aiemmin ISTV:n Ukraina-studiossa esiintynyt entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sekä työelämäprofessori, pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp Martti J. Kari.

Putin ei näytä luovuttamisen merkkejä.

1. Väkeä lihamyllyyn riittää

Venäjällä on pulaa raskaasta kalustosta, joten sitä käytetään säästeliäästi. Raskaalla kalustolla hyökkäämisen on korvannut jalkaväellä hyökkääminen. Toverin mukaan sen seurauksena Venäjän kalustotappiot ovat vähentyneet mutta jalkaväkitappiot lisääntyneet.

Maan kyky värvätä sotilaita lihamyllyyn ei kuitenkaan ole loppunut. Syksyllä julkistettu liikekannallepano on jatkunut kaikessa hiljaisuudessa, mutta nyt huhutaan jo uudesta liikekannallepanosta.

Martti J. Karin mukaan FSB on saanut ohjeistuksen valmistella rajojen sulkemista.

– Johonkin ne selkeästi valmistautuvat siellä.

Martti J. Kari.s

Karin mukaan ensimmäisestä liike­kannalle­panosta noin 150 000 sotilasta meni suoraan tappioiden paikkaamiseen rintamalla. Toiset 150 000 sotilasta ovat kuitenkin vielä ”käyttämättä”.

On mahdollista, että niistä muodostetaan omia joukkojaan. Se vaikuttaa Karin mukaan Venäjän kannalta järkevämmältä strategialta.

Yksi asia on varma: sotilaat Venäjältä eivät lopu.

Sotilaiden syöttäminen liha­myllyyn on peruja Venäjän historiasta.

– Komentajan ei tarvitse välittää kaatuneista, vaan komentajan pitää vain toteuttaa käskyjä, Kari toteaa.

Vaikka värvättävä väki ei Venäjältä vähene, ase­voimilla on edelleen isoja ongelmia sotilaiden varustamisessa ja huoltamisessa.

Mobilisoituja reserviläisiä Venäjän Omskin kaupungissa tammikuussa.

2. Sotateollisuus tuottaa, jos saa aikaa

Liikekannallepantuja sotilaita saatetaan käyttää muuhunkin kuin sodankäyntiin.

Pekka Toverin mukaan Venäjän sotateollisuudessa on huutava pula työntekijöistä. Kuvaavaa on se, että Uralvagonzavodin panssarivaunutehtaalla on siirrytty jo 12-tuntisiin työpäiviin ja 6-päiväiseen työviikkoon. Tehtaalla ei kuitenkaan ole ollut työvoimaa aloittaa toista tai kolmatta vuoroa, vaan työteho on revitty irti samoista työntekijöistä.

Mobilisoidut sotilaat voisivat olla ratkaisu tähän ongelmaan.

Ne eivät kuitenkaan ratkaise teollisuuden perustavanlaatuisempia ongelmia.

Karin mukaan Venäjällä on pulaa muun muassa komponenteista. Tehtailta tulee bulkkia. Lisäksi yhdenkin panssarivaunun korjaamiseen menee valtavasti energiaa.

– Kun se saa osuman kentällä, se evakuoidaan, sitten arvioidaan mitä tehdään, sitten korjataan. Se vie aikaa.

Juuri nyt sotateollisuus ei pysty edes korvamaan rintamalla tulevia tappioita, saati lisäämään tuotantoa, Toveri sanoo.

– Mutta jos antaa pari vuotta aikaa, tilanne voi olla toinen.

Venäjän tuhoutunutta sotakalustoa Harkovan alueella Ukrainassa syyskuussa. Tällä hetkellä Venäjän sotateollisuus ei pysty edes korvaamaan tappioita, joita Ukrainassa tulee – saati lisäämään kaluston määrää.

3. Putinin jääräpäisyys

Putinin puheissa ”erikoisoperaation” kestosta tapahtui taannoin muutos. Siinä missä hyökkäyksen alussa kaikki merkit viittasivat siihen, että Venäjä pyrkii valtaamaan Kiovan vain muutamassa päivässä, nyt Putinkin näyttää valmistautuvan pitkään ”erikoisoperaatioon”.

– Putin ilmeisesti lähtee nyt siitä, että jos kesään mennessä ei tule ratkaisuja, sitten tästä tulee pitkä sota. Sitten aletaan rakentaa sotateollisuutta ja kitkutellaan eteenpäin jopa vuosia, että saadaan mitä halutaan, Toveri sanoo.

Pekka Toveri.

Putin itse mainitsi operaation pituuden puhuessaan joulukuun alkupuolella Venäjän ihmisoikeusneuvoston televisioidussa kokouksessa.

– Mitä tulee tulosten saavuttamisen pitkään prosessiin erityisessä sotilasoperaatiossa – tietysti se voi olla pitkä prosessi, Putin sanoi.

Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö kertoi tuolloin IS:lle, että näki Putinin puhetavassa selkeän muutoksen. Edes Putin ei pysty loputtomasti kieltämään todellisuutta.

– Kyllä tässä nyt tunnustetaan tosiasiat. Kun sota ei ole mennyt niin kuin Venäjä toivoi, niin Venäjän yhteiskunta on ollut pakko saada yhä enemmän tähän sotaan mukaan.

4. Kapinaa tuskin tulee, vaikka taistelumoraali rapautuu

Venäjän joukkojen huonosta taistelumoraalista on puhuttu pitkin kuluneen vuoden.

Talven myötä tilanne näyttää kuitenkin kärjistyneen.

Toverin mukaan Venäjä ei pysty huoltamaan sotaan lähetettyjä reserviläisiä, sotilaille ei ole kunnon varusteita tai ruokaa, joukot eivät saa tulitukea tykistöltä, koulutus on huonoa tai olematonta, upseereja ei kiinnosta ja tappioita tulee paljon.

Viimeisimpänä rintamalta kuuluu viestiä, jonka mukaan sotilaat eivät ole saaneet haavoittumisesta heille luvattua korvausta.

Kaikki tämä syö moraalia.

Toveri ei kuitenkaan usko kapinaan. Venäjällä armeija ei lähde Moskovaan valtaa vaihtamaan.

Ensimmäisessä maailmansodassa vuonna 1917 Venäjän sotilaat kieltäytyivät yksinkertaisesti taistelemasta. Toverin mukaan vastaava mielenilmaus olisi nyt Ukrainassa mahdollinen, mutta siihenkin on vielä pitkä matka.

– Kuri ja seuraukset ovat kovat. Venäjällä kiristetään koko ajan linjaa, Toveri sanoo.

Esimerkkinä hän mainitsee puheet siitä, että taistelusta kieltäytyviä sotilaita varten perustettaisiin rankaisupataljoonia, joita voisi sitten käyttää etulinjassa.

– Ollaan menossa Stalinin menetelmiin.

