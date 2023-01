Vladimir Putin aikoo juhlia keskiviikkona Pietarissa Leningradin saarron murtamisen 80-vuotisjuhlia ja tehdä ”tärkeän ilmoituksen”. Venäjän median mukaan juhlia vietetään nyt uudelta pohjalta, sillä Venäjä totesi vastikään Leningradin piirityksen ”kansanmurhaksi”, johon syyllistyi venäläisten tuomioistuinten tuoreen tulkinnan mukaan myös Suomi.

Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia odotetaan keskiviikkona Pietariin juhlistamaan Leningradin saarron murtamisen 80-vuotisjuhlia.

Venäjän median mukaan Putin vierailee Pietarissa puolustusalan tehtaassa ja tapaa työläisiä sekä veteraaneja. Lisäksi Putinilta odotetaan myös ”tärkeää ilmoitusta”, jonka aihepiiri liittynee nykyiseen Ukrainan sotaan.

Lehdistösihteeri Dmitri Peskov vahvisti viikonloppuna, että juhlat ovat Putinin ohjelmassa. Pietarilaiset tiedotusvälineet osasivat päätellä Putinin aikeet tosin jo paljon aiemmin, sillä siihen viittasivat lukuisat yksityiskohdat juhlavalmisteluissa.

Pietarin ylle on muun muassa määrätty dronen­lennätys­kielto 100 kilometrin säteelle kaupungin keskustasta, kertoivat Lenpravda ja Fontanka.

Telegram-kanava Sirena puolestaan tiesi kertoa, että Leningradin puolustuksen ja piirityksen museo on suljettu yleisöltä ja muutamat työntekijät on määrätty hotelliin koronakaranteeniin.

– Museon siivooja ja kaksi työntekijää vietiin Pietarin kaupunginjohdon alaiseen hotelliin ja heiltä otettiin PCR-testit koronaviruksen toteamiseksi. He oleskelevat hotellissa Putinin vierailuun saakka, joka tapahtuu 18. tammikuuta, Sirena kirjoitti 11. tammikuuta.

Vladimir Putin on määrännyt, että Venäjän tulee juhlia Leningradin piirityksen murtamisen 80-vuotisjuhlia ”täydellä sielulla”. Ensi vuoden tammikuussa ovat edessä piirityksen päättymisen 80-vuotisjuhlat.

Vladimir Putin määräsi jo marraskuussa 2022, että Venäjän tulee juhlia Leningradin piirityksen murtamisen 80-vuotisjuhlia näyttävin menoin. Juhlapäiviä on Venäjällä kaksi.

Nyt tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun neuvostojoukot onnistuivat murtamaan Leningradin piirityksen saartorenkaan Laatokan eteläpuolella Operaatio Kipinässä (Iskra). Tärkein päivämäärä oli 18.1.1943, jolloin neuvostojoukot saivat luotua kapean maayhteyden Leningradiin ja kaupungin ruokahuolto helpottui.

Leningradin piiritys ei päättynyt tuolloin vielä kokonaan, vaan vasta vuoden kuluttua eli 27.1.1944. Putin onkin määrännyt, että Leningradin piirityksen päättymistä juhlitaan koko tuleva vuosi ja saarron päättymisen 80-vuotisjuhlat huipentuvat tammikuussa 2024.

– Pyydän hallitusta ja aluejohtajia valmistautumaan näiden muistopäivien viettämiseen vastuullisesti, eli kuten sanotaan, täydellä sielulla, Putin ilmoitti uutistoimisto Tassin mukaan.

Pietarin kaupunginjohto on valmistellut juhlia varten yhteensä 177 eri tapahtumaa. Keskiviikkona ohjelmassa on Putinin vierailun lisäksi muun muassa ilotulitus ja ”patrioottinen maraton” Pietarin keskustassa.

Veteraaneille ja heidän leskilleen sekä piirityksestä selvinneille on luvassa kertaluontoinen avustusraha, joka vaihtelee 5 000–10 000 ruplan välillä (noin 65 –135 euroa).

Lisäksi odotetaan jonkinlaista sotatapahtumien rekonstruktiota eli näyteltyä taistelukohtausta, joita järjestetään Venäjällä nykyisin usein. Yksi tällainen taistelunäytös järjestettiin jo viime sunnuntaina.

Pietarin lähellä järjestettiin sunnuntaina 15. tammikuuta jo yksi taistelunäytös, jossa venäläiset sotahistorian harrastajat olivat pukeutuneet neuvostosotilaiden ja saksalaissotilaiden asuihin esittämään Leningradin piirityksen murtamiseen johtaneita taisteluita tammikuussa 1943.

Vedomosti-lehden mukaan Putinin vierailu Pietarissa on merkityksellinen siksi, että sillä tulee olemaan myös ”tärkeä ideologinen merkitys” nykyisille taistelutoimille Venäjän niin kutsutussa ”erikoisoperaatiossa” eli hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan.

Venäjä pyrkii koko ajan selittämään nykyistä sotaansa Ukrainassa ikään kuin jatkumona toiselle maailmansodalle ja ”taistelulle natsismia” vastaan.

Putin ei ole toistaiseksi kommentoinut henkilökohtaisesti Venäjän tuomioistuinten tuoretta julkilausumaa, jonka mukaan Leningradin piiritys oli neuvostosiviilien ”kansanmurha” ja siihen syyllistyivät Saksan joukkojen apulaisina myös Suomen armeijan joukot.

Pietarin apulaiskaupunginjohtaja Boris Piotrovski antoi kuitenkin ymmärtää vastikään, että tuomioistuinten päätös antaa uuden pohjan sekä piirityksen murtamisen 80-vuotisjuhlille että historiantutkimukselle.

– Se vie uudelle tasolle tieteelliset tutkimukset, jotka liittyvät Suureen isänmaalliseen sotaan ja piiritykseen, Piotrovski sanoi viitaten tuomioistuinten kansanmurhapäätökseen.

– Leningradin piirityksen tunnustamisella neuvostosiviileitä vastaan kohdistetuksi kansanmurhaksi on meille erityinen merkitys nykyisten tapahtumien valossa. Me emme voi olla puhumatta natsivallan rikoksista, joita tapahtuu nykyisin Donbasissa, Piotrovski sanoi Pietarin hallinnon virallisten sivujen mukaan.

Leningradin alueen alueoikeus ja Pietarin kaupunginoikeus julistivat viime lokakuussa, että Leningradin piiritys oli ”kansanmurha” ja siihen syyllistyivät kaikki Adolf Hitlerin Saksan apulaiset Suomi mukaan lukien.

Yhdeksi todisteeksi suomalaisten väitetysti suorittamasta kansanmurhasta julkisuuteen nostettiin venäläissyyttäjän väite, jonka mukaan suomalaiset sotilaat olisivat miinoittaneet lasten leluja, ja suomalaiset sotilaslentäjät olisivat pudottaneet niitä neuvostolasten surmanloukuiksi. Suomalaiset historiantutkijat pitävät leluväitteitä täysin perusteettomina.

täysin perusteettomina

.

Yleinen suomalainen ja kansainvälinen tulkinta Leningradin piirityksestä on ollut se, että Suomi piti saartoa yllä jatkosodan aikana pohjoisesta, mutta ei kuitenkaan suostunut Saksan sodanjohdon kaikkiin vaatimuksiin eikä sallinut saksalaisten hyökätä kaupunkiin oman alueensa kautta. Suomi ei myöskään osallistunut Leningradin pommituksiin, vaan pysähtyi Karjalankannakselle ja Syvärille niin, että Laatokalle jäi avoimeksi niin kutsuttu Elämän tie eli huoltoreitti Leningradiin.

Leningradin piirityksen nykyinen uudelleenarviointi liittyy kaikkineen Putinin käynnistämään historiaprojektiin, jota kutsutaan nimellä Vailla vanhentumispäivää.

Projektin aikana on jo nostettu esiin valikoidusti historiallisia arkistodokumentteja, joiden avulla Putinin hallinto pyrkii toisaalta todistelemaan Neuvostoliiton syyttömyyttä toisen maailmansodan tapahtumiin ja toisaalta kytkemään nykyiset tapahtumat Ukrainassa suoraksi jatkumoksi Venäjän ”taistelussa eurooppalaisia natseja vastaan”.

Kuvaan kuuluu, että putinilainen julkinen historiankirjoitus toisesta maailmansodasta alkaa korostetusti kesästä 1941, jolloin Neuvostoliitto joutui Saksan hyökkäyksen uhriksi. Sen sijaan siitä ei julkisuudessa puhuta, että Neuvostoliitto itse solmi Saksan kanssa Molotovin–Ribbentropin-sopimuksen elokuussa 1939 ja hyökkäsi sitten sen turvin Puolaan ja Suomeen sekä valloitti Baltian maat.

Näyttää myös siltä, että Venäjä pyrkii nyt luomaan jonkinlaista uutta laajempaa oikeusprosessia, jossa se pystyisi yksipuolisesti tuomitsemaan eurooppalaisia valtioita niistä väitetyistä rikoksista, jotka eivät nousseet esille toisen maailmansodan päätteeksi Nürnbergin oikeudenkäynneissä eivätkä esimerkiksi Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä.

Laatokalla kulkenut niin kutsuttu Elämäntie oli itse asiassa useiden reittien yhdistelmä, jonka kautta Leningradiin saatiin toimitettua ruokaa ja tarvikkeita liki 900 vuorokautta kestäneen piirityksen aikana 1941–44.

Leningradin piiritystä tutkinut pietarilainen historioitsija Nikita Lomagin nosti vastikään esille Fontankan haastattelussa sen, että Nürnbergin oikeusprosessissa ei käsitelty erikseen Leningradin piiritystä.

– Oikeudellista arviota (piirityksestä) ei ole tehty tähän mennessä. Siksi sellainen on tarpeen. Se on juridinen arvio, mutta sillä on varmaankin myös poliittinen merkitys. Voimme odottaa jatkossa myös joitakin muita toimia valvontaviranomaisilta ja (Venäjän) valtion johdolta liittyen siihen, mitä seuraa tuomioistuimen päätöksestä, Lomagin ennusti Fontankalle.

Kun Fontanka kysyi Lomaginilta, miksi Leningradin piiritystä ei ole todettu rikokseksi ihmisyyttä vastaan jo tätä ennen, Lomagin vastasi näin:

– Maa täytyi nostaa jaloilleen. Kaikkia dokumentteja ei ollut mahdollista koota vuonna 1946. Ne oikeudenkäynnit, jotka aloitettiin vuonna 1946, käytiin alkavan kylmän sodan olosuhteissa ja ratkaisut annettiin niissä olosuhteissa.