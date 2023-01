Vladimir Putin on keskustellut puhelimessa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa maanantaina.

Kaksikko keskusteli muun muassa Venäjän ja Ukrainan vankienvaihdosta Ukrainassa. Lisäksi keskustelun aiheiksi nousivat viljakuljetukset Mustallamerellä, Turkin ja Syyrian suhteiden normalisointi ja Turkkiin suunniteltu kaasun jakelukeskus, Kreml tiedotti.

Putin sanoi jo viime lokakuisessa tapaamisessa Erdoganille, että Turkki on ”luotettavin reitti kaasun toimittamisessa Euroopan unioniin”, ja ehdotti, että sinne rakennettaisiin jakelukeskus.

Turkki myös edelleen tarjoutui välittäjäksi Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa.

– Puhelun aikana presidentti Erdogan toisti, että Turkki on valmis johtamaan ja välittämään kestävän rauhan aikaansaamista Venäjän ja Ukrainan välillä, Erdoganin kanslia sanoo lausunnossaan.

Recep Tayyip Erdogan toisti, että Turkki on valmis rauhanvälittäjäksi.

Kremlin mukaan kaksikko keskusteli "Ukrainan tilannetta koskevista näkemyksistään".

Putin myös sanoi, että lännen asetoimitukset Ukrainaan kiihdyttävät väkivaltaisuuksia. Kremlin lausunnon mukaan Putin myös heitti väitteen siitä, että Ukrainan vastustus Venäjän ehdottamaa tulitaukoa kohtaan ortodoksisen joulunvieton aikana on esimerkki Kiovan ”tekopyhästä politiikasta”.

Kremlin mukaan molemmat osapuolet vahvistivat sitoutumisensa Venäjän ja Turkin yhteistyön kehittämiseen. Keskeisimmät yhteistyön osa-alueet ovat energiasektorilla, mukaan lukien Venäjän kaasutoimitukset ja kaasun jakelukeskuksen perustaminen Turkkiin.

Erdogan on myös jo aiemmin puolustanut maansa tiiviitä suhteita Venäjään. Erdogan on sanonut, että Turkin ja Venäjän yhteistoiminta ärsyttää tietyissä piireissä, mutta se otetaan mielissään vastaan kehittyvissä maissa. Tällä Erdogan viittasi erityisesti Turkin rooliin viljakuljetusten turvaamisessa Mustallamerellä.

Viimeisimpänä Turkin suhdetta Venäjään puolusti Turkin puolustusministeri Hulusi Akar Financial Timesin haastattelussa. Hänen mukaansa jonkun täytyy puhua Venäjän kanssa, ja ilman dialogia vastaan tulisi umpikuja.

Nato-maa Turkki on pyrkinyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen olemaan puolueeton rauhanvälittäjä, joka haluaa pitää yllä hyviä suhteita molempiin osapuoliin. Vaikka se on säilyttänyt kauppasuhteensa Venäjään, on se kuitenkin tuominnut Venäjän laittomat alueliitokset.