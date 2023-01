Nepalissa vietettiin kansallista surupäivää lentoturman vuoksi.

Nepalissa vietettiin maanantaina kansallista surupäivää sen jälkeen, kun ainakin 70 ihmisen oli vahvistettu kuolleen sunnuntaina tapahtuneessa maan pahimmassa lentoturmassa yli 30 vuoteen.

Maanantaina löytyi kahden uhrin ruumiit ja kaksi on yhä kateissa, mutta viranomaiset muistuttivat, että mahdollisuudet löytää ketään elossa olivat olemattomat. Etsintätöitä vaikeutti pilvinen sää ja huono näkyvyys jokirotkossa, jonne kone oli murskautunut. Etsinnät lopetettiin pimeyden laskeuduttua ja niitä jatketaan tiistaina.

Paikallisen lentoyhtiön lento oli matkalla pääkaupunki Kathmandusta Pokharaan Nepalin keskiosassa, kun kone syöksyi alas toistaiseksi tuntemattomasta syystä keskellä Pokharan kaupunkia sijaitsevaan rotkoon.

Koneessa oli 72 ihmistä, joista 68 matkustajia ja neljä miehistön jäseniä.

Lue lisää: Lentokone syöksyi maahan Nepalissa – koneessa 72 ihmistä, lähes kaikki kuolleet

Lentokoneen osia oli levinnyt laajalle alueelle.

Turmakoneen mustat laatikot löydettiin maanantaina ja viranomaisten mukaan ne ovat hyvässä kunnossa. Tallentimien sisältö lähetetään analysoitavaksi.

Tietojen toivotaan antavan selvyyttä, miksi nepalilaisen Yeti-lentoyhtiön ATR 72 -matkustajakone murskautui maahan juuri ennen laskeutumista Pokharaan keskellä päivää sään ollessa hyvä.

Kansainvälisten ilmailusäännösten mukaan koneen valmistajamaan onnettomuustutkintaviranomaiset ovat mukana turman syyn selvittämisessä. ATR-yhtiö on ranskalainen ja koneen moottorit on valmistettu Kanadassa.

Pokharan lentokentän tiedottaja kertoi, että turmakoneen lentäjä oli pyytänyt lupaa laskeutumiskiitoradan vaihtamiseen vain muutamaa minuuttia ennen maahansyöksyä.

– Lupa myönnettiin. Emme kysy syytä, jos lentäjä haluaa vaihtaa lähestymissuuntaa, sanoi tiedottaja Anup Joshi.

– Vuorilla ei ollut pilviä ja näkyvyys oli hyvä, eikä sään suhteen ollut ongelmia, lisäsi Joshi.

Lue lisää: Matkustaja kuvasi Nepalissa pudonneen lentokoneen viimeiset hetket – kylmäävä video leviää

Sivullisen ottamalla kännykkävideolla näkyy, kuinka kone kääntyy jyrkästi lähestyessään lentokenttää. Kone putosi rotkoon noin kilometrin päässä kentästä.

Videolla näkyvät koneen viimeiset hetket.

Paikallinen asukas Indra Prasad Saptoka kertoi BBC:lle nähneensä koneen kääntyneen sivuttain kyljelleen ennen maahansyöksyä. Hän oli kiitollinen, ettei kone osunut läheisiin asuintaloihin.

– Lentäjä yritti kaikkensa, ettei olisi osunut asutuksiin tai taloihin. Asutuksen välissä kulkee kapea Setijoen rotko, ja kone osui juuri tähän rotkoon, kertoi toinen asukas Divya Dhakal.

Turmakoneen perämies Anju Anju Khatiwada oli itse menettänyt aviomiehensä Dipak Pokhrelin vastaavassa lento-onnettomuudessa 2006. Khatiwadaa ei ole vielä tunnistettu, mutta hänen epäillään saaneen surmansa.

Kathmandussa muistettiin turman uhreja.

Nepalin pääkaupungissa Kathmandussa noin 100 ihmistä kokoontui kynttilöiden kanssa muistotilaisuuteen. Myös paavi Franciscus lähetti osanottonsa Nepalin presidentille.

Turmakoneessa oli 57 nepalilaista, viisi intialaista sekä neljä matkustajaa Venäjältä, kaksi Etelä-Koreasta ja yksi matkustaja Argentiinasta, Irlannista, Australiasta ja Ranskasta.

Lentoturmat eivät ole harvinaisia Nepalissa, jonka vuoristoseudulla sääolosuhteet muuttuvat nopeasti, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita ilmailulle.

Myös investointien puutetta uudempiin koneisiin sekä heikkoa ilmailusääntelyä on syytetty aiemmin turmista.

Euroopan unioni on kieltänyt nepalilaisten lentoyhtiöiden toiminnan EU:n ilmatilassa lentäjien koulutuksen ja koneiden huollon puutteiden vuoksi.

Nepalissa on yhdeksän kotimaista lentoyhtiötä. Lentokoneturmissa on tällä vuosituhannella kuollut 359 ihmistä. Lisäksi helikopteriturmissa on kuollut 75 henkilöä.

Nepalin eniten kuolonuhreja vaatinut lentoturma tapahtui vuonna 1992, kun pakistanilaisen lentoyhtiön kone putosi lähestyessään Kathmandua. Kaikki koneessa olleet 167 ihmistä kuolivat turmassa.