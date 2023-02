Suomen kansalaisella on oma yksityis­armeijansa Putinin sodassa – tämä tiedetään Timtshenkon taistelijoista

Venäjän asevoimat häivyttää hirmutekojaan Ukrainassa käyttämällä useita niin kutsuttuja yksityisarmeijoita. Redut-nimellä tunnetaan palkkasotilaat, joiden toimintaa rahoittaa Suomen kansalaisuuden omaava liikemies Gennadi Timtshenko.

Gennadi Timtshenko ja Oleg Deripaska rahoittavat Redut-taistelijoita. Venäjän median mukaan myös puolustusministeri Sergei Shoigulla on oma Patriot-armeijansa ja Jevgeni Prigozhinin Wagnerin tapaan.

Useilla presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvilla miehillä on nykyisin Venäjällä niin kutsuttuja yksityisarmeijoita. Tunnetuin heistä on ”Putinin kokiksi” kutsuttu Jevgeni Prigozhin, joka on tuonut viime kuukausina suorastaan aggressiivisesti julkisuuteen Wagner-sotilaitaan.

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet muut yksityisarmeijat, joita kerrotaan olevan Venäjällä jopa toistakymmentä.

Suomen kannalta kiinnostavin palkkasotilaiden ryhmittymä on Redut, jonka nimi on suomeksi käännettynä Linnake.

Redutin rahoittajaksi ja johtajaksi on kerrottu useissa venäläislähteissä venäläis-armenialais-suomalainen liikemies Gennadi Timtshenko. Toiseksi Redutin toiminnan rahoittajaksi mainitaan Oleg Deripaska, joka on niin ikään Putinia lähellä oleva oligarkki.

Gennadi Timtshenkolla on Suomen kansalaisuus, mutta sen lisäksi myös Venäjän ja Armenian kansalaisuudet.

Redutin toiminnasta on tihkunut julkisuuteen tietoja vasta viime aikoina. Paljastuksia ovat tehneet muun muassa Gulagu.net-sivusto ja sen perustaja, ihmisoikeusaktivisti Vladimir Osetshkin. Vastikään Redutista kertoi ukrainalainen Harkovan ihmisoikeusjärjestö (Khpr.org).

Redutin kerrotaan syntyneen aikanaan Timtshenkon yritysten vartiointipalveluista, joihin värvättiin muun muassa Venäjän erikoisjoukoissa koulutuksensa saaneita henkilöitä.

Redutia on käytetty muun muassa Syyriassa valvomaan ja turvaamaan Timtshenkon omistuksiin kuuluneen Stroytransgazin liiketoimia. Aiemmin Redut on tunnettu myös nimellä ”Shthsit” eli ”Kilpi”. Joissakin yhteyksissä näkyy käytettävän puolestaan nimitystä Redut Antiterror.

Stroytransgaz tunnetaan nykyisin nimellä Stroyransneftegaz, ja se toimii erityisesti kaasu- ja öljyalan rakennustöissä. Stroytransgazilla on ollut kaiken lisäksi vuodesta 2018 alkaen oikeus hyödyntää Syyriassa olevia fosfaattiesiintymiä. Timtshenkon kerrotaan myyneen sittemmin pois omistuksiaan yhtiössä, mutta häneen viitataan yhä yhtiön taustahenkilönä.

Useat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että sen paremmin Prigozhinin Wagner kuin Timtshenkon Redutkaan eivät ole aitoja yksityisarmeijoita, vaan tosiasiassa niiden kaikkien toiminnan takana ovat Venäjän asevoimat ja Venäjän lukuisat turvallisuuspalvelut. Meduzan mukaan esimerkiksi Redut on täysin Venäjän puolustusministeriön komennuksessa.

– Jos joku alkaisi perustaa yksityistä armeijaa esimerkiksi Samaraan, Moskovaan tai Toljattiin, FSB:n upseerit pidättäisivät hänet varsin nopeasti ja edessä olisi jopa 20 vuotta vankeutta, Gulagu.netiä johtava Vladimir Osetshkin on huomauttanut.

Niin sanottuja yksityisarmeijoita käytetään siihen, että tarvittaessa Venäjän valtio voi irtisanoutua sotilaiden tekemistä julmuuksista. Lisäksi yksityisarmeijat voivat maksaa oligarkkirahoittajiensa ansiosta muita parempia palkkoja ja varustaa sotilaansa Venäjän normaalia armeijaa paremmin.

Takavuosina yksityisarmeijoita käytettiin myös siihen, että virallinen Venäjä saattoi irtisanoutua Itä-Ukrainan sodasta. Esimerkiksi Donbasin rintamalla kaatuneita Redutin sotilaita saatettiin merkitä virallisiin asiakirjoihin Syyriassa kuolleiksi, ja omaisille kerrotun tarinan mukaan he kuolivat vartiointitehtävissä.

Venäjän lakien mukaan yksityisarmeijat eivät ole laillisia, mutta Putinin aiemman ilmoituksen mukaan ne ”eivät ole lainvastaisia ulkomailla toimiessaan”. Venäjän tiedetäänkin käyttävän yksityisarmeijoita erilaisiin vaikutusvaltansa kasvattamisoperaatioihin Syyrian lisäksi muun muassa useissa Afrikan valtioissa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä sekä Afganistanissa.

Oleg Deripaska on Euroopan unionin pakotelistalla.

Venäläisten yksityisarmeijoiden toiminta näyttää siis perustuvan pitkälti samaan logiikkaan kuin on tähän asti perustunut Venäjän huippu-urheilun rahoitus.

Lukuisat Putinia lähellä olevat oligarkit ovat rahoittaneet esimerkiksi KHL-liigan jääkiekkojoukkueita tai rakennuttaneet jäähalleja sekä jalkapallostadioneita ikään kuin epävirallisen ”veronkannon” muodossa. Vastineeksi oligarkit ovat säilyttäneet itsellään Putinin suosion ja saaneet omille yrityksilleen raharikkaita valtiontilauksia, jotka ovat auttaneet heitä kasvattamaan omaa omaisuuttaan entisestään.

Gennadi Timtshenko muistetaan Suomessa myös jääkiekkojoukkue Jokereiden entisenä omistajana sekä Helsingin Areenan yhtenä omistajana. Timtshenko joutui Euroopan unionin pakotelistoille vasta keväällä.

Deripaska on niin ikään EU:n pakotteiden alaisena muun muassa siksi, että hänen yritystensä kerrotaan valmistaneen panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, joilla Venäjä vyöryi helmikuussa Ukrainaan.

Redutin perustaminen ajoittuu 2000-luvun alkuvuosiin. Sen johtohahmoiksi nousi tuolloin Venäjän erikoisjoukkojen entisiä sotilaita muun muassa maahanlaskujoukoista.

Maanpaossa olevan Mihail Hodorkovskin rahoittama Dossier-keskus kertoo selvityksessään, että Redutin taistelijoita oli mukana Venäjän suurhyökkäyksessä Ukrainaan jo viime keväästä alkaen.

Heitä tiedetään tulleen Ukrainan maaperälle Valko-Venäjän kautta ja ottaneen osaa muun muassa Tshernobylin ydinvoimalan valtaukseen. The Odessa Journalin mukaan suunnitelmana oli, että Redutin joukkojen piti edetä Kiovaan asti ja ottaa haltuunsa Ukrainan turvallisuuspalvelun päärakennus.

Yksi Redutin tukikohdista on Donin Rostovissa. Redutin koulutuskeskus sijaitsee mediatietojen mukaan puolestaan Tambovin alueella samassa tukikohdassa, jossa koulutetaan GRU:n 16. prikaatin erikoisjoukkoja. Moskovan lähellä Redutin tukikohta sijaitsee puolestaan Kubinkassa, jossa pitää majaansa myös Venäjän maahanlaskujoukkojen 45. prikaatin tukikohta.

Jevgeni Prigozhin rahoittaa Wagner-taistelijoita.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime helmikuussa, Redut ryhtyi värväämään riveihinsä kiireellä uusia sotilaita. Tafsilar.infon mukaan sopimus­sotilaiksi kelpasivat tuolloin esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka oli aiemmin hylätty juopottelun tai varkauksien takia. Mukaan otettiin myös ulko­maalaisia esimerkiksi Tadzhikis­tanista.

Novaja gazetan mukaan Redut on myös värvännyt riveihinsä vankeja Venäjän vankileireiltä samaan tapaan kuin Jevgeni Prigozhinin Wagner. Redutin sotilaiden nykyinen kokonaismäärä ei ole julkisuudessa tiedossa.

Redutin toiminnasta on saatu tiedonmuruja myös vuodetusta ääninauhasta, jolla Sergei Salivanoviksi tunnistettu lasku­varjo­joukkojen komentaja värvää Syyriassa olevia venäläismiehiä Redutin riveihin Ukrainaan. Salivanov mainitsee nauhalla myös Deripaskan ja kertoo tämän avokätisestä rahoituksesta.

Pietarissa toimii nykyisin avoimesti myös Wagner-keskus.

Redutin joitakin taistelijoita on jäänyt Ukrainassa kiinni vangiksi ja heitä on myös jo tuomittu ukrainalaisissa tuomioistuimissa. Harkovan ihmisoikeusjärjestö kertoo esimerkiksi tuoreessa artikkelissaan valkovenäläisestä Maksim Zjazjultshiksta, 22, joka tuomittiin 10 vuoden vankeusrangaistukseen toiminnastaan Redutin riveissä.

Zjazjultshik on taustaltaan valkovenäläinen ja hänen kerrotaan palvelleen ennen Redutiin liittymistään tiedustelijana Valko-Venäjän KGB:n erikoisjoukoissa. Oikeuden dokumenteista selviää, että hänen palkkansa oli 3 600 dollaria kuukaudessa, mikä on paikallisille huomattava summa.

Pultavan alueella tuomittiin puolestaan joulukuussa kaksi Redutin taistelijaa Ruslan Kolesnikov ja Mihail Ivanov, joiden katsottiin syyllistyneen kahden GRU:n tiedustelupalvelua edustavan sotilaan kanssa ukrainalaisten taistelijaveteraanien sieppaamiseen ja kiduttamiseen maakuopassa. Sotarikosten kohteeksi joutuneet ukrainalaiset ovat oikeuden mukaan vanhoja terrorismin vastaisen operaation (ATO) veteraaneja vuoden 2014 ajoilta eivätkä he ole ottaneet osaa nykyiseen sotaan.

Puolustusministeri Sergei Shoigullakin kerrotaan olevan oma ”yksityisarmeijansa”.

Venäjällä on lukuisia muitakin niin kutsuttuja yksityisarmeijoita, kuten RSB-Group, Antiterror, MAP, MSGroup, CenterE, ATKgroup, SlavCorps, ENOT ja Cossacks.

Erikoisin yksityiskohta liittyy Venäjän puolustusministeriin Sergei Shoiguun, jolla kerrotaan olevan niin ikään oma yksityisarmeijansa nimeltä Patriot. Shoigun omasta taistelijoiden joukosta on kertonut julkisuuteen muun muassa Igor Girkin.

Näiden ryhmien toiminnasta ja keskinäisistä eroista on julkisuudessa tietoa varsin vähän. Joidenkin tietojen mukaan osa yksityisarmeijoista kilpailee keskenään, ja esimerkiksi Shoigun väitetään yrittäneen vähentää Wagnerin vaikutusvaltaa oman Patriot-ryhmänsä avulla. Wagnerin ja Redutin sotilaista tiedetään puolestaan se, että osa taistelijoista on vaihtanut kesken kaiken palveluspaikkaansa ryhmästä toiseen.

Yhdysvalloissa maanpaossa elävä venäläinen kommentaattori Andrei Piontkovski on esittänyt arvion, jonka mukaan Putinin lähipiirissä olevat eri klaanit varautuvat yksityisarmeijoidensa avulla taistelemaan vallasta Putinin valtakauden päättymisen koittaessa.

– Taistelevat klaanit varautuvat tulevaan: suojelemaan sitä, mitä heillä on jo nyt ja valtaamaan uusia omistuksia siinä vaiheessa, kun (Putinin) hallinto kaatuu, tulkitsee Venäjä-asiantuntijana tunnettu Edward Lucas kirjoituksessaan Cepan sivuilla (Center for European Policy Analysis).

Lucasin mukaan Piontkovski uskoo, että Putinin valtakauden päättyminen voi johtaa Venäjän sisällissotaan, jossa kyse ei ole niinkään ideologioista, alueellisista, kansallisista tai uskonnollisista asioista, vaan rahasta.

– Siitä tulee gangstereiden taistelua rahasta. Olipa tämä todennäköistä tai ei, niin on syytä alkaa varautua siihen, sillä se vaara on olemassa nyt, Lucas kirjoittaa.