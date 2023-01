Miehensä syyskuussa menettänyt Anastasija Shvets ei toistaiseksi tiedä vanhempiensa kohtalosta.

Ukrainan Dniprossa asuinkerrostaloon tehdyn ohjusiskun vahvistettujen kuolonuhrien lukumäärä oli noussut maanantai-iltapäivään mennessä 40:een. Suurin piirtein sama määrä ihmisiä oli saatu pelastettua romahtaneen talon raunioista hengissä.

Yksi heistä on 23-vuotias Anastasija Shvets, josta lauantai-iltana otettu kuva on levinnyt nopeasti sosiaalisessa mediassa. Kuvassa Shvets istuu odottamassa pelastajia talon viidennessä kerroksessa paikassa, jossa vain hetkeä aiemmin oli ollut hänen kotinsa kylpyhuone.

Käsissään hän puristaa vihreää dinosauruspehmolelua sekä kullanväristä jouluseppelettä. Kuvan on ottanut Hromadske-kanavan kuvaaja Arsen Dzodzajev.

Lue lisää: Dnipron tuhoisa isku tehtiin yli­ääni­ohjuksella, jota Ukraina ei kykene torjumaan – ”Tälle terrori­teolle ei ole selitystä tai oikeutusta”

Shvetsin tilanne on muutenkin herättänyt sosiaalisessa mediassa myötätuntoa. Hän menetti etulinjassa taistelemassa olleen puolisonsa Vladyslavin syyskuussa.

– Minulla ei ole sanoja. Minulla ei ole tunteita. En tunne sisälläni muuta kuin suurta tyhjyyttä, kirjoitti sairaalassa iskusta toipuva Shvets sunnuntaina Instagramissa.

Päivityksessään Shvets kertoi myös, ettei toistaiseksi tiedä vanhempiensa kohtalosta.

– En tiedä, missä vanhempani ovat. Ihmiset sanoivat nähneensä heidät elossa. Olen varma, että he olivat keittiössä, jota ei enää ole. En halunnut tulla pelastetuksi, halusin, että vanhempani löydettäisiin. Ymmärrän, että Richard on mennyttä. Hän on tuskin selvinnyt, Shvets kirjoitti julkaisussaan.

Asiasta uutisoivan Ukrainska Pravdan mukaan päivityksessä mainittu Richard on tiettävästi Shvetsin lemmikkieläin.

Shvets kertoi julkaisussaan olleensa sängyssään ohjuksen iskeytyessä taloon. Häntä suojasi huoneen ovi, mutta naisen mukaan muu asunto tuhoutui lähes täysin.

– Siellä oli syvä pudotus, näin osan sisäänkäynnistä, jonkun toisen sisäänkäynnistä. Se oli edelleen pystyssä. Olen itse lähes vahingoittumaton, jos ei lasketa haavoja päässäni ja paljaissa säärissäni, Shvets kirjoitti.

Pelastustyöntekijät etsivät sunnuntai-iltana eloonjääneitä iskun tapahtumapaikalla Dniprossa.

Pelastus- ja raivaustyöt jatkuivat maanantaiaamuna.

Hän sanoi muistavansa edelleen isänsä ”tyhmät vitsit” ja sen, kuinka tämä otti aiemmin samana päivänä äidin kanssa kuvia koiranpennuista. Viimeisellä aterialla ennen iskua perhe söi äidin laittamia udon-nuudeleita.

– Minusta on tullut suosittu, vaikka en olisi halunnut sitä. Lähes jokainen julkaisu on kertonut minusta. Ja minä vain haluan vanhempieni luokse. Se sattuu. Olenko enää edes olemassa? Shvets pohti vielä päivityksessään.

Pelastusviranomaisten toivo uusien eloonjääneiden löytämiseksi alkoi hiipua sunnuntaina, mutta työt iskun tapahtumapaikalla ovat jatkuneet taukoamatta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan pelastustöitä jatketaan ”niin kauan kuin on pienintäkään mahdollisuutta pelastaa henkiä”.

– Kymmeniä ihmisiä on pelastettu raunioista, mukaan lukien kuusi lasta. Taistelemme jokaisen ihmisen puolesta, Zelenskyi sanoi sunnuntai-illan puheessaan.