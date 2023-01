Rheinmetall-aseyhtiön varastoissa on konsernijohtajan mukaan noin 110 Leopard-taistelupanssarivaunua, joiden täysremontti maksaisi satoja miljoonia euroja.

Saksa ei näillä näkymin pysty toimittamaan Ukrainalle nopeasti vanhoja Leopard-taistelupanssarivaunujaan, vaikka liittohallitus vientiluvan antaisi.

Ukraina on pyytänyt länsimailta taistelupanssarivaunuja, joiden avulla se voisi työntää Venäjän joukot maaperältään. Tarpeeksi on arvioitu noin 300 vaunua. Niillä voisi varustaa kolme panssariprikaatia.

Asekonserni Rheinmetallin varastoissa on noin 22 Leopard 2 -vaunua ja noin 88 vanhaa Leopard 1 -vaunua, kertoi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Armin Papperger saksalaislehti Bild am Sonntagille sunnuntaina.

Bild kysyi Pappergerilta, kuinka kauan Rheinmetallilta kestäisi huoltaa varastoidut Leopardit käyttökuntoon, jos Saksan liittohallitus hyväksyy luovutukset.

– Vajaa vuosi. Ajoneuvot eivät saa vain uutta maalipintaa, vaan ne pitää rakentaa uudelleen sotatoimia varten, Papperger vastasi lehdelle.

– Ne puretaan täysin ja rakennetaan sitten uudelleen. Vaikka me saisimme huomenna luvan lähettää Leopard-vaunujamme Kiovaan, pitää toimituksia odottaa ensi vuoden alkuun saakka.

Lisäksi korjaustyöt maksaisivat Pappergerin mukaan ”useita satoja miljoonia euroja”. Rheinmetall tarvitsi sitä varten rahoitusta, sillä konserni ei pystyisi tekemään tarvittavia ennakkoinvestointeja.

Uutisesta ei käy ilmi, missä kunnossa muut Saksassa varastoidut Leopard-vaunut ovat.

Saksan puolustusvoimien kouluttajat opettivat Leopard 2 -vaunujen huoltoa tshekkiläisille sotilaille viime marraskuussa Munsterissa.

Saksalaisessa järjestelmässä Bundeswehrin käytöstä poistamat panssarivaunut siirtyvät valmistajayhtiöille, jotka vastaavat niiden varastoinnista. Saksalaisilla aseyhtiöillä on kansainvälisen IISS-tutkimuslaitoksen mukaan varastoissaan yhteensä noin 200 Leopard 2 -vaunua.

Vientilupa vaunuille voisi hyvinkin järjestyä, arvioi Handelsblatt-lehti sunnuntaina. Lehden lähteiden mukaan liittohallitus valmistelee jo päätöstä Leopardien luovuttamisesta Ukrainalle, yhdessä muiden maiden kanssa.

Bundeswehrin uusin taistelupanssarivaunu on Leopard 2A7, joita Saksalla on 98 kappaletta. Moderneja ensi linjan 2A5- ja 2A6-vaunuja Bundeswehrilla on 223 ja ikääntyviä 2A4-vaunuja 55 kappaletta asevoimien omissa varastossa.

Ukrainan panssarijoukoilla on neuvostoliittolaista alkuperää olevaa vaunukalustoa. Kuva Kreminnan alueelta 12. tammikuuta.

Ukrainaa tukevat länsimaat kokoontuvat ensi perjantaina Ramsteiniin keskustelemaan uusista ase- ja materiaalitoimituksista. Asialistalle nousee myös taistelupanssarivaunujen luovuttaminen Ukrainalle.

Luontevin vaunu lahjoitettavaksi olisi Leopard 2, jota käyttää yli kymmenen eurooppalaista valtiota ja Kanada. Leopard 1 on jo vanha. Sen kevyt panssarointi ja 105 millimetrin pääase eivät enää ole nykypäivää.

Puola on jo ilmoittanut olevansa valmis antamaan Leopard 2 -vaunuja osana muiden käyttäjämaiden koalitiota, mutta niiden luovuttaminen edellyttää vientilupaa Saksan liittohallitukselta. Suomi harkitsee samanlaista päätöstä.

Saksan varaliittokansleri Robert Habeck on sanonut, ettei Saksan pitäisi olla esteenä vaunujen toimituksille.

Britannia on jo luvannut Ukrainalle 14 Challenger 2 -taistelupanssarivaunua. Niillä voisi varustaa panssarivaunukomppanian, mutta ukrainalaisten sotilaiden kouluttaminen Challengerien käyttöön vie aikansa.

Komppanian vahvuisella osastolla ei ole suurta sotilaallista merkitystä – se on pikemminkin poliittinen päänavaus ja kannustus muille länsimaille lähteä mukaan talkoisiin.

Brittiläinen Challenger 2 -taistelupanssarivaunu Arrow 2 -harjoituksessa Niinisalossa toukokuussa 2022.

Ukrainan hallitus ja puolustusvoimat odottavat päätöksiä kuumeisesti.

– Päämääränä on koota prikaati Leopard-vaunuista, sanoi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba viime viikolla uutiskanava The New Voice of Ukrainen mukaan.

Yhdessä panssariprikaatissa on noin sata taisteluvaunua.

– Ja se on vain alkua. Miksi Leopard? Tätä vaunua on valmistettu Euroopassa jo vuosikymmeniä, ja se on palveluskäytössä useiden Euroopan maiden asevoimissa.