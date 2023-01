Maanantaiaamuun mennessä Ukrainan viranomaiset olivat vahvistaneet 35 ihmisen kuolleen asuinkerrostaloon kohdistuneessa ohjusiskussa. Yhtä monta oli kateissa.

Toiveet eloonjääneiden löytymisestä alkoivat hiipua sunnuntai-iltana Ukrainan Dniprossa, jossa Venäjän armeijan asuintaloon tekemän ohjusiskun jälkiä oli raivattu lauantaista lähtien. Maanantaiaamuun mennessä Dnipropetrovskin alueen kuvernööri Valentyn Reznitshenko oli vahvistanut 35 ihmisen löytyneen raunioista kuolleena.

35 muun kerrottiin olevan edelleen kateissa. Iskussa haavoittui ainakin 75 ihmistä.

– Raunioissa olevien ihmisten etsinnät jatkuvat, Reznitshenko kirjoitti Telegram-kanavallaan Reutersin mukaan.

Kuolonuhrien määrällä mitattuna kyseessä oli tuhoisin Venäjän Ukrainaan tekemä ohjusisku sitten syyskuun lopun, jolloin Zaporizzjaan osuneet ohjukset surmasivat 26 ihmistä sekä haavoittivat noin 50:tä. Vaikka Venäjä on kohdistanut lokakuusta lähtien ohjus- ja droneiskujaan pääasiassa Ukrainan energiainfrastruktuuriin, ovat myös siviileihin kohdistuneet suorat iskut jatkuneet käytännössä vähintään muutaman päivän välein.

Viime kuukausina laajemmilta henkilövahingoilta on kuitenkin vältytty muun muassa Ukrainan tehokkaan ilmapuolustustyön ansiosta. Esimerkiksi marraskuun puolivälissä Venäjän armeija ampui Ukrainan mukaan maahan noin 90 ohjusta, joista ilmapuolustus onnistui torjumaan peräti 73.

Iskussa tuhoutuneen kerrostalon asukkaat kantoivat jäljelle jääneitä tavaroitaan sunnuntaina.

Myös lauantaina Ukrainan ilmapuolustus torjui suurimman osan venäläisohjuksista. Ukrainan asevoimien komentajan Valeri Zaluzhnyin mukaan Venäjän armeija ampui maahan 33 risteilyohjusta, joista 21 ammuttiin alas ennen kuin ne ehtivät maaleihinsa.

Dniprossa asuintaloon osui lauantaina Venäjältä Kurskin alueelta ammuttu H-22-yliääniohjus. Kyseiset ohjukset kehitettiin alun perin Neuvostoliiton aikaan tuhoamaan muun muassa lentotukialuksia ja sotalaivoja.

– Tämä ohjus, jossa on 950 kilon taistelukärki ja jota kutsutaan ”lentotukialusten tappajaksi”, on suunniteltu tuhoamaan merellä olevia lentotukialuksia. Se voidaan varustaa ydinkärjellä. Ja sellaista ohjusta käytettiin iskussa tiiviisti asuttuun kaupunkiin. Tälle terroriteolle ei ole selitystä tai oikeutusta, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ihnat sanoi Ukrinform-uutistoimiston mukaan.

H-22-ohjukset mittasuhteet ovat nähtävissä muun muassa Ukrainan entisen puolustusministerin Andri Zahorodnjukin Twitterissä julkaisemassa kuvassa:

Ilmavoimien komentajan Mykola Oleshtshukin mukaan Ukrainan armeijalla ei ole tällä hetkellä aseita, joita voitaisiin käyttää H-22-ohjusten alasampumiseen. Ihnatin mukaan Venäjä on ampunut Ukrainaan yli 210 vastaavaa ohjusta aloitettuaan helmikuun lopulla suurhyökkäyksensä maahan.

– Yhtäkään niistä ei ole ammuttu alas ilmapuolustuskalustolla, Oleshtshuk sanoi.

Hänen mukaansa H-22-yliääniohjuksia voidaan torjua ainoastaan länsimaisilla ilmapuolustusjärjestelmillä kuten Yhdysvaltojen Ukrainalle jo lupaamalla Patriot-järjestelmällä. Sotilaiden kouluttaminen järjestelmien käyttämiseen sekä niiden kuljettaminen Ukrainaan kuitenkin kestää.

Dnipron ohjusisku on herättänyt maailmalla järkyttyneitä reaktioita.

– Venäjä laukaisi terroristisessa tarkoituksessa ballistisen ohjuksen siviilien keskelle lähiöön Dnipron kaupungissa Ukrainassa. Näitä vaikea, ellei mahdoton torjua. Päivänselvää, että käsite ”pahuus” on kuvaava tässä yhteydessä, kommentoi muun muassa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Iskuillaan Dniproon ja muualle Ukrainaan Venäjä on jälleen kerran osoittanut olevansa terroristivaltio. Pyyntöni liittolaisille ja kumppaneille: kasvatetaan tukeamme. Ukraina tarvitsee aseita, mukaan lukien tankkeja ja ilmapuolustusta. Venäjä on saatettava vastuuseen kaikista sen tekemistä rikoksista, twiittasi puolestaan Viron pääministeri Kaja Kallas.

– Venäjä on terroristivaltio. He tuovat tuhoa, kuolemaa ja välitöntä kärsimystä kaikkialla, minne he menevät. Julmuudet, joukkomurhat, hyökkäykset asuintaloihin – kuten tänään Dniprossa – eivät painu koskaan unohduksiin tai tule anteeksiannetuiksi. Vastuunkannon aika on tulossa, kirjoitti Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lauantaina.

– Venäjä jatkaa tarkoituksellisten sotarikosten tekemistä siviilejä vastaan. Se on epäinhimillistä. Meidän on toimittava nyt ja pantava heidät lopettamaan, sanoi Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki.