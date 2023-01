Venäjän puolustusministeriön perjantainen tiedote Soledarin valtaamisesta herätti maassa rajua kritiikkiä siksi, ettei siinä mainittu Wagnerin joukkoja.

”Putinin kokkina” tunnettu Jevgeni Prigozhin on Wagner-palkka-armeijan perustaja.

Venäjän puolustusministeriö väitti perjantaina, että Venäjän joukot ovat valloittaneet Donetskissa sijaitsevan Soledarin. Jo pari päivää aiemmin saman väitteen esitti Wagner-palkka-armeijan johtohahmona tunnettu Jevgeni Prigozhin.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) huomauttaa tuoreessa raportissaan, että molemmat osapuolet jättivät toisensa mainitsematta tiedotteissaan. Venäjän puolustusministeriön mukaan kaupungin valloittivat sen joukot, Prigozhinin mukaan ainoastaan Wagnerin joukot.

ISW:n mukaan Venäjän puolustusministeriön perjantainen tiedote herätti maassa rajua kritiikkiä siksi, ettei siinä mainittu Wagnerin joukkoja. Prigozhin itse syytti puolustusministeriötä muun muassa siitä, että se yrittää riistää voiton Wagnerilta.

Kuusi tuntia myöhemmin puolustusministeriö julkaisi uuden ”selventävän” tiedotteen, jossa se mainitsi Wagnerin osalliseksi Soledarin taisteluihin.

– Mitä tulee suoraan tunkeutumiseen Ukrainan asevoimien kontrolloiman Soledarin kaupungin alueelle, tämä taistelutehtävän saattoivat menestyksekkäästi loppuun Wagnerin hyökkäysosastojen vapaaehtoisten rohkeat ja epäitsekkäät toimet, Venäjän puolustusministeriö ilmoitti.

ISW:n mukaan puolustusministeriön tiedote korosti sen ja Wagner-ryhmän välistä konfliktia. Ajatushautomon mukaan useat venäläiset sotabloggaajat ovat väittäneet, että puolustusministeriö ja Prigozhin ovat ajautuneet riitaan suljettujen ovien takana.

Joidenkin bloggaajien mukaan Prigozhin on pakottanut puolustusministeriön ja Kremlin lopettamaan epämääräisen retoriikkansa sodasta sekä pitkäaikaisen politiikkansa olla tunnustamatta Wagneria ja sen sotasaavutuksia.

Kremliin sidoksissa olevat bloggaajat puolestaan väittivät, että sekä puolustusministeriö että Prigozhin pyrkivät heikentämään toisiaan.

ISW:n mukaan presidentti Vladimir Putinia jo aiemmin rajusti kritisoinut Igor Girkin väittää, että perinteisen armeijan ja epävirallisten joukkojen välille on puhjennut ”akuutti konflikti” viitaten Wagneriin.

Ajatushautomo uskoo, että Prigozhin pyrkii hyödyntämään Soledarissa saatuja voittoja neuvotteluvälineenä lisätäkseen auktoriteettiaan Venäjällä.

ISW:n mukaan Putinille jää rooli molempien osapuolien rauhoittelijana, jonka pyrkimyksenä on säilyttää puolustusministeriön tuki hänen sodalleen, pysyä kaukana tappioista ja samalla hyödyntää Prigozhinin joukkoja sodassa. Tilanteella voi ISW:n mukaan olla lopulta seurauksia Putinin vallalle.