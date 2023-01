Tämä tiedetään kaasuputken räjähdyksestä Liettuassa

Liettuan maakaasunsiirrosta vastaavan yhtiön toimitusjohtaja uskoo räjähdyksen olleen onnettomuus.

Liekit roihusivat 50-metrisinä Pohjois-Liettuassa perjantai-iltana, kun Liettuasta Latviaan kulkeva kaasuputki räjähti.

Räjähdyksen syytä selvitetään yhä. Liettuan maakaasunsiirrosta vastaavan Amber Grid -yhtiön toimitusjohtaja Nemunas Biknius pitää tapahtunutta alustavien tietojen mukaan onnettomuutena.

– En usko, että kyse on tarkoituksellisesta toiminnasta, vaan pidän tätä onnettomuutena, hän kertoi Liettuan yleisradioyhtiön LRT:n mukaan.

LRT:n mukaan räjähdys tapahtui noin kello 17 aikoihin Pasvalysin alueella.

– Kuului odottamattomia ääniä, aivan kuin lentokoneita olisi lentänyt matalalla jossakin. Korkeapaineinen kaasuputki räjähti Valakėliain puolella Pasvalys–Siauliai-valtatiellä, muutaman kilometrin päässä Pasvalysista. Liekit nousivat korkealle, Pasvalysin alueen pormestari Gintautas Geguzinskas kertoi LRT:lle.

Hänen mukaansa räjähdyskohdan lähellä ei ole rakennuksia eikä omaisuudelle koitunut välitöntä vaaraa.

Geguzinkas jakoi perjantaina Facebook-tilillään kuvia tapahtumista.

Läheinen Valakelian kylä evakuoitiin varmuuden vuoksi. Kylässä asuu noin 250 ihmistä ja se sijaitsee 500–700 metrin päässä kaasuputkelta. Latvian rajalle on paikalta noin 20 kilometriä.

Liettuan maakaasunsiirrosta vastaavan Amber Grid -yhtiön mukaan kaasunsiirto keskeytettiin välittömästi räjähdyksen jälkeen. Alueelle kulkee myös toinen kaasuputki, jonka välityksellä paikalliset asukkaat saavat kaasua.

Räjähdyspaikka lauantaina.

Kaasuputki räjähti peltojen keskellä. Kuva lauantailta.

Kaasuputken lähellä kulkeva tie on yhä lauantaina suljettu ja sen asvalttipinnan uskotaan sulaneen.

Poliisit tutkivat tapahtumapaikkaa, ja LRT:n mukaan paikalla on varatoimenpiteenä yksi palolaitoksen yksikkö.

Vaara on aluejohtaja Povilas Balciunasin mukaan ohi. Kaasuputki on suljettu molemmista päistä. Räjähtänyt kaasuputki on rakennettu vuonna 1978.