Donald Trump on kuvaillut yhtiöihinsä kohdistuvia tutkintoja ajojahdiksi.

Kahdelle Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin yhtiöryppään yhtiölle määrättiin perjantaina yhteensä 1,6 miljoonan dollarin sakot veropetoksista ja kirjanpidon väärentämisestä oikeudessa New Yorkissa. Trumpin perheen yhtiöt Trump Organization ja Trump Payroll Corp tuomittiin jo joulukuussa veropetoksista ja muista talousrikoksista, mutta rangaistus kerrottiin vasta perjantaina. Tuomio tuli yhteensä 17 eri syytekohdasta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Trumpin yhtiöt ovat saaneet rikostuomion. Vaikka summa on upporikkaalle Trumpille pieni, on tuomion mainehaitta ensi vuoden presidentinvaaleissa presidentiksi jälleen halajavalle Trumpille suuri.

– Vaikka yhtiöt eivät voikaan joutua vankilaan, tämä tuomio ja rangaistus ovat muistutuksia siitä, että veroviranomaisia ei voi pettää ja selvitä rangaistuksetta, sanoi jutun syyttäjänä toiminut Alvin Bragg.

Talousjohtaja sai viikolla vankilatuomion

Tiistaina Trump Organizationin pitkäaikainen talousjohtaja Allen Weisselberg, 75, tuomittiin viideksi kuukaudeksi vankilaan veropetoksista. Vankeusrangaistuksen lisäksi Weisselbergiä odottaa viiden vuoden koeaika, ja hänen on maksettava lähes kaksi miljoonaa dollaria veroja, sakkoja ja korkoja.

Osana syyteneuvotteluissa solmimaansa sopimusta Weisselberg todisti entistä työnantajaansa vastaan. Hän ei kuitenkaan todistajanlausunnossaan yhdistänyt ex-presidenttiä mihinkään rikoksiin. Weisselberg on Trumpin perheen läheinen ystävä

Weisselberg toimi yhtiön talousjohtajana vuosina 2005–2021.

Joulukuisen tuomion jälkimainingeissa Trump sanoi, ettei yhtiö kanna mitään vastuuta siitä, että ”Weisselberg on syyllistynyt veropetokseen henkilökohtaisissa veroilmoituksissaan”. Trump kuvaili tapausta ajojahdiksi. Hän on toistuvasti käyttänyt samaa termiä kuvaillakseen erinäisiä itseensä kohdistuvia tutkintoja.

Nykyisellään Trump Organizationia johtavat ex-presidentin aikuiset pojat Donald jr. ja Eric Trump.

Trumpia vastaan on edelleen käynnissä lukuisia muita tutkintoja, jotka koskevat sekä hänen liiketoimiaan että toissa vuoden loppiaisena tapahtunutta kongressin valtausta, kun Trumpin kannattajat mellakoivat ja rynnivät rakennuksiin.