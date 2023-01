Asiantuntija: Turkin raivo Erdogan-nukesta voi mutkistaa Ruotsin tietä Natoon – ”Erittäin huono ajoitus”

Turkin suututtamisella saattaa olla vaikutuksia Ruotsin Nato-jäsenyyteen, arvioi Iro Särkkä.

Turkki raivostui Ruotsille pahanpäiväisesti, kun Tukholman kaupungintalon edustalle ripustettiin roikkumaan Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania esittävä nukke keskiviikkona.

Turkki kutsui mm. Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun ja peruutti Ruotsin valtiopäivien puhemiehen Andreas Norlénin ensi viikon alkuun suunnitellun vierailun Ankaraan.

Lue lisää: Turkki raivostui rujosta näystä Tukholmassa – Erdoganin tiedottaja: "Tämä oli todiste"

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson harmitteli, että välikohtaus voi pahimmillaan vaikuttaa Ruotsin Nato-hakemukseen.

Samoin asian näkee Nato-asiantuntija, tutkijatohtori Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista.

– Jos sovittu tapaaminen on peruttu, se on osoitus siitä, että Ankara on suuttunut. Se voi olla hankala juttu Ruotsin Nato-jäsenyyshakemuksen kannalta. Ei se ole omiaan ainakaan edistämään sitä, Särkkä arvioi.

Särkkä sanoo, että pahimmillaan tilanne voisi kärjistyä siihen, että Ruotsin ja Turkin diplomaattiset suhteet jäähtyisivät entisestään. Silloin se ei ainakaan edistäisi Ruotsin jäsenyysprosessia.

Tutkijatohtori Iro Särkkä sanoo, että Ankaran suuttuminen ei välttämättä tiedä hyvää Ruotsin Nato-jäsenyyshakemukselle.

Entä miten käy Suomen? Voiko selkkauksella olla sivuvaikutuksia Suomeenkin, kun Suomi ja Ruotsi ovat koplanneet jäsenyyshakemuksensa?

– Onhan tilanne herkkä, kun Suomella on yhteisiä asioita Ruotsin kanssa. Edelleen jaksan uskoa, että Turkissa pitäisi ymmärtää, ettei teko edusta Ruotsin valtion virallista linjaa millään tavalla, Särkkä sanoo.

– Kyllä Turkissa tiedetään, että Suomi ja Ruotsi haluavat liittyä Natoon yhtä aikaa. En usko, että tämä välikohtaus estää Suomen ja Ruotsin yhtäaikaista liittymistä. Jos matkan varrella kuitenkin jotakin sattuu, on Suomesta itsestään kiinni, aiotaanko odottaa Ruotsia loppuun asti, Särkkä painottaa.

Turkki vaatii nuken noston takana olleita tahoja vastuuseen teosta. Taustalla oli Kurdistanin solidaarisuusverkosto Rojavakomitea, joka vastustaa Ruotsin liittymistä Natoon. Turkki pitää komiteaa kielletyn kurdien työväenpuolueen PKK:n kannattajana.

Erdoganin tiedottaja Fahrettin Altun kirjoittikin heti Twitterissä, että ”tämä oli todiste siitä, että Ruotsin viranomaiset eivät ole ryhtyneet välttämättömiin toimiin terrorismia vastaan, kuten he ovat viime aikoina väittäneet”.

Ei välttämättä laitonta, mutta mautonta ja ajoitukseltaan huono. Se oli Iro Särkän arvio tästä näystä.

Särkkä sanoo, ettei tunne Ruotsin lainsäädäntöä pystyäkseen sanomaan, onko teossa rikottu lakia.

– Tässä oli toimintaa kahdella tasolla: oli tuo konkreettinen teko ja sitten päivitys sosiaalisessa mediassa. Sitä en osaa sanoa, voidaanko Ruotsissa tulkita jonkun syyttäminen fasistiksi esimerkiksi solvaukseksi.

– En osaa ottaa kantaa, oliko teko laiton, mutta mauton se oli!

Särkkä näkee tapauksen oikeusvaltion, sananvapauskysymyksen ja autoritääristen poliittisten järjestelmien väliseksi törmäykseksi.

– Ajoitus oli kuitenkin erittäin huono, Särkkä sanoo.