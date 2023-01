Putin haukkui ministeriään ”typerykseksi” suorassa lähetyksessä – ISW: tässä syy

Vladimir Putin valitti varapääministeri Denis Manturoville, kuinka maan lentokonetilaukset etenevät liian hitaasti ja syytti ministeriä hidastelusta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin poltti päreensä kabinettiinsa kuuluvalle Denis Manturoville suorassa lähetyksessä keskiviikkona ja haukkui ministeriä typerykseksi.

Venäjän televisiossa suorana näytetty ministeritapaaminen eteni muutoin rutiininomaisesti, ja Putin kehui ministereitään talouden hoidosta. Maan aseteollisuudesta vastaava varapääministeri Manturov sai kuitenkin kuulla kunniansa

Putin valitti, kuinka maan lentokonetilaukset etenevät liian hitaasti ja syytti ministeriä hidastelusta. Ministeri yritti vakuutella Putinille, että Pietarissa aiotaan rakentaa aiemmin Ukrainassa valmistettujen helikoptereiden moottoreita.

– Liian kauan, kestää liian kauan. Pyydän, että aikataulua kiihdytetään, silmiään pyöritellyt Putin vastasi.

Ukrainan varasisäministeri Anton Gerashtshenko julkaisi tilaisuudesta videoklipin Twitterissä.

Manturov lupaili kansalliselle lentoyhtiölle Aeroflotille 175 miljardin ruplan eli noin 2,4 miljardin euron rahoitusta siviili- ja sotilaskoneiden vuokraamiseen.

– Tiedän, että alihankkijoilla ei ole yhtään toimeksiantoja. Miksi toimit kuin typerys? Milloin toimeksiannoista tehdään sopimukset? Putin sätti.

Presidentti huomautti, kuinka useiden satojen lentokoneiden ja helikopterien tilaukset tulisi selvittää puolustusministeriön kanssa ja useat alihankkijat eivät olleet saaneet vielä vaadittavia tilauksia.

Putin lisäsi, että kaikki ymmärtävät kyseisten asioiden tärkeyden ja antoi ministerille kuukauden aikaa toteuttaa tehtävänsä. Julkisesti nöyryytetty Manturov lupasi vihaiselle Putinille, että hänen ministeriönsä tekee parhaansa kumppaniensa kanssa.

– Älä sano, että yrität parhaasi, vaan tee se kuukauden sisällä. Etkö ymmärrä nykyistä tilannettamme? Asioiden täytyy olla valmista kuukauden sisällä, eikä päivääkään myöhemmin.

Manturov on kuulunut Putinin kabinettiin vuodesta 2012 lähtien ja hoitaa varapääministerin ohella kauppa- ja teollisuusministerin roolia. Ministeri on matkannut monesti Putinin mukana myös ulkomaanvierailuilla.

Toimittajille puhunut Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tyynnytteli tilannetta sanomalla, että Putinilla ei ollut mitään ”vakavaa huomautettavaa” Manturovin työstä. Peskovin mukaan kyse oli normaalista asioiden hoidosta.

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War -ajatushautomon torstaina julkaiseman raportin mukaan suorassa lähetyksessä tapahtunut sättiminen on osa Kremlin informaatiokampanjaa, jolla pyritään korostamaan Putinin roolia voimakkaana sota-ajan johtajana.

Raportissa arvellaan, että Putin todennäköisesti etsii syntipukkeja puolustushallinnon sisältä vastaamaan armeijan heikosta varustelusta. ISW:n mukaan Kreml olisi voinut piilottaa keskustelun virallisesta kokousmuistiosta, mutta antoi sättimisen näkyä julkisesti.

Näin pyritään maalaamaan tietyt henkilöt syypäiksi armeijan varusteluhaasteisiin ja samalla uhkaillaan muita virkamiehiä.

Keskiviikkona tapahtui myös merkittävä muutos Venäjän sotajohdossa, kun puolustusministeri Sergei Shoigu nimitti asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin johtamaan kaikkia Venäjän joukkoja Ukrainan "erikoisoperaatiossa".

Venäjän sotatoimia aiemmin johtanut Sergei Surovikin siirrettiin Gerasimovin apulaiskomentajaksi. Surovikin ehti toimia Ukrainan hyökkäyksen komentajana vain kolme kuukautta.