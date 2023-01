Aleksei Navalnyi sairastui eikä häntä päästetä hoitoon – nyt Saksa puuttui asiaan

Saksan halitus vaatii Venäjän viranomaisia antamaan vankilassa sairastuneelle Aleksei Navalnyille välitöntä hoitoa. Navalnyi kertoo, ettei häntä päästetä sairaalahoitoon.

Saksan hallitus vaati perjantaina, että Venäjän viranomaisten on tarjottava ”kiireellistä sairaanhoitoa” venäläiselle oppositiopoliitikolle Aleksei Navalnyille. Navalnyi on ilmoittanut uutistoimisto Reutersin mukaan aiemmin tällä viikolla, että hän kärsii flunssan kaltaisista oireista kuten kuumeesta ja yskästä, mutta häneltä on estetty pääsy hoitoon.

Saksan hallituksen tiedottaja kertoo, että Saksan oli pakko yrittää puuttua asiaan Navalnyin puolesta, mutta se on osoittautunut hankalaksi Venäjän hyökkäyssodan varjossa.

Keskiviikkona myös Navalnyin vaimo Julia Navalnaja julkaisi huolestuneen viestin sosiaalisessa mediassa ja kertoi, että hänen mieheltään on evätty jopa peruslääkitys.

Myös sadat venäläiset lääkärit kehottavat aiemmin tällä viikolla julkaistussa avoimessa kirjeessä viranomaisia tarjoamaan Navalnyille asianmukaista hoitoa.

Navalnyi itse julkaisi asianajajiensa välityksellä aiemmin sosiaalisessa mediassa viestin, jossa hän sanoo viranomaisten tarkoituksella sijoittaneen sairaan vangin samaan selliin hänen kanssaan ikään kuin ”biologisena aseena”.

Navalnyi siirrettiin viime kesäkuussa IK-6-vankilaan, jota hänen liittolaisensa ovat kuvanneet yhdeksi Venäjän pelottavimmista. Navalnyi valmistautuu oikeudenkäyntiin, jossa häntä uhkaa jopa 30 vuoden vankeusrangaistus. Navalnyi istuu tällä hetkellä petoksesta saatua rangaistusta. Hän on kutsunut saamaansa tuomiota ja uusia syytteitä tekaistuiksi.

Navalnyi vangittiin vuonna 2021, kun hän palasi Venäjälle Saksasta, jossa hän toipui myrkytysyrityksestä, josta hän syyttää Vladimir Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä. Navalnyi on Putinin kenties äänekkäin ja tunnetuin kriitikko Venäjällä.