Asiantuntija: Venäjä sai Donbasissa ensimmäisen voittonsa kuukausiin, mutta todellinen tavoite on vasta edessä

Venäjän puolustusministeriö tiedotti perjantaina maan joukkojen vallanneen itäisessä Donetskissa sijaitsevan kaupungin.

Taistelu Soledarissa itäisessä Donetskissa vaikuttaa päättyneen Venäjän voittoon. Venäjä pitää hallussa kaupungin keskustaa, mutta Ukrainan joukot pitävät vielä puoliaan kunnan länsiosissa ja luoteen pientaloalueilla lähellä Siljin juna-asemaa.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti perjantaina maan joukkojen vallanneen Soledarin.

John Helin.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin sanoo, että Venäjä vaikutti vallanneen kaupungin keskustan jo keskiviikkona, ja kahden päivän aikana asia on varmistunut. Operaatio Soledarissa on kestänyt noin viikon, ja Venäjän rintama on edennyt sen aikana neljästä kuuteen kilometriä.

Ukraina kiistää Venäjän vallanneen Soledarin, mikä pitää Helinin mukaan paikkansa, jos puhutaan kaupungin länsi- ja luoteisosista.

Helinin mukaan ukrainalaiset tekevät yhä vastarintaa ja taistelut jatkuvat ainakin jossain määrin. Toiset lähteet kertovat taistelujen intensiteetin laskeneen, toiset sen pysyneen samana. Venäjä pyrkii ajamaan loput Ukrainan joukot kaupungista länteen, Helin sanoo.

Soledarin valtaaminen on Helinin mukaan selkeä voitto Venäjälle, mutta voitossa on enemmän symbolista kuin sotilaallista voimaa. Kyseessä on Venäjän ensimmäinen voitto Donbasissa kuukausiin, ja siinä on propaganda-arvoa. Venäjä voi esittäytyä kansalaisilleen voitokkaana.

Sodan suuremman kuvan kannalta Helin ei pidä voittoa erityisen tärkeänä.

Kaupungin valtaus on välietappi venäläisten tavoittelemalla tiellä suurempaan Bahmutin kaupunkiin, jota Venäjä on yrittänyt vallata jo pitkään. Soledarin valtaus on venäläisille eduksi, sillä se suojaa osaltaan Bahmutin itäistä sivustaa ja uhkaa ukrainalaisten pohjoista huoltoreittiä kaupunkiin.

Ukrainalaisilla on kuitenkin myös läntisiä huoltoreittejä Bahmutiin, eikä Soledarin valtaus juuri auta merkittävästi Bahmutin saartamisessa. Kaupunkien välissä on Krasna Horan kylä, joka on ukrainalaisten hallussa ja jossa taistelut jatkuvat.

Soledar on kaivoskaupunki, ja sen alla risteilevistä tunneleista voisi olla sotilaallista hyötyä. Kaupungissa sijaitseva Artemsilin suolakaivos oli ennen sotaa yksi Keski- ja Itä-Euroopan suurimmista suolantuottajista. Helinin mukaan Venäjä voi käyttää tunneleita ammusvarastoina, jotka olisivat niin syvällä maan alla, etteivät Himarsit niihin ulotu.

Ennen hyökkäyssotaa Soledarissa oli noin 10 000 asukasta.

Kaupunkitaisteluihin Soledarissa osallistui erityisen paljon Wagner-palkka-armeijan sotilaita, mutta Solderia valtaamassa oli myös Venäjän armeijan laskuvarjojoukkoja.

Palkka-armeijan perustanut Jevgeni Prigozhin on ottanut Soledarin valloituksen sulkana hattuunsa.

– Haluaisin korostaa, ettei Soledarin rynnäkköön osallistunut muita kuin Wagner-ryhmän työntekijöitä, Prigozhin sanoi tiistaina, jolloin hän jo väitti joukkojen vallanneen koko Soledarin.

Wagnerin joukoissa on paljon muun muassa vankeja, joita Venäjä ei Helinin mukaan ole arastellut uhrata henkiä kuluttavaan kaupunkitaisteluun. Helinin läpikäymien lähteiden mukaan kaatuneita on paljon, kuten kaupunkitaisteluissa tyypillisesti, ja valtaosa kaatuneista on venäläisiä. Lukumäärästä ei ole ainakaan vielä luotettavia tietoja.

Soledarin rakennuskanta on tuhoutunut taisteluissa pahoin.

Paljon kuva- ja videomateriaalia läpikäynyt Helin sanoo kiinnittäneensä huomiota siihen, ettei Venäjä vaikuta käyttäneen Soledarissa niinkään panssarivaunuja vaan ennemmin edenneen kaupungissa jalan.

