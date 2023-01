Tuoretta uutiskuvaa on verrattu sosiaalisessa mediassa Albert Edelfeltin maalaukseen.

Lapsen ruumissaatto 2023 ja 1879. Uutiskuvan Ukrainasta on huomattu muistuttavan melkoisesti Edelfeltin klassikkomaalausta.

Tuore uutiskuva Ukrainasta esittää äitiä, joka kuljettaa soutuveneellä lapsensa arkkua joen toiselle rannalle.

Arkussa lepää perheen poika, ukrainalainen sotilas, joka sai surmansa taisteluissa venäläisiä vastaan.

Äiti on pukeutunut kokonaan mustiin vaatteisiin ja hänen kädessään on punaisia neilikoita. Veneessä on arkun lisäksi pojan hautakummulle pystytettävä risti.

Kuva on otettu tammikuussa Harkovan alueella ja Staryi Saltovin kaupungissa, joka sijaitsee Donetsjoen varrella.

Venäläiset valtasivat kaupungin sodan alettua ja kaupunki oli pari kuukautta venäläisten vallassa. Ukrainalaiset vapauttivat kaupunkinsa toukokuun alussa.

Taisteluissa tuhoutui kaupungin ainoa silta, minkä vuoksi ihmiset joutuvat ylittämään Donetsjoen soutuveneellä.

Valokuva lapsen ruumissaatosta on otettu Ukrainassa, Donetsin joella, tammikuussa 2023.

Sosiaalisessa mediassa uutiskuva on yhdistetty suomalaisen Albert Edelfeltin maalaukseen Lapsen ruumissaatto, jonka Edelfelt maalasi vuonna 1879.

Uutiskuvassa ja Edelfeltin öljyvärimaalauksessa on samanlainen harras tunnelma ja teema.

Edelfeltin maalauksessa pyhävaatteisiin pukeutunut perhe kuljettaa suurella soutuveneellä lapsen arkkua hautausmaalle. Vanha nainen on mustissa vaatteissa.

Lapsen ruumissaatto on Edelfeltin ensimmäinen ulkoilmateos. Hän halusi kuvata, miten ihmiset näyttävät surunsa.

Edelfelt maalasi teoksen Porvoon lähellä Haikon kartanossa. Edelfelt pingotti yli kaksimetrisen kankaan meren rannalle kivien väliin.

Edelfelt maalasi teoksen Pariisin Salongin näyttelyä varten. Lapsen ruumissaatosta tuli hänen läpimurtoteoksensa. Teos palkittiin Pariisin salongissa kolmannen luokan mitalilla.

Lapsen ruumissaatto kuuluu nykyisin Ateneumin kokoelmiin.