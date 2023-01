Leopard 2 näkee kauemmas ja ampuu tarkemmin kuin venäläiset taistelupanssarivaunut.

Ukrainaa tukevat länsimaat pitävät seuraavan avustuskokouksensa Saksan Ramsteinissa 20. tammikuuta. Kokouksessa on tarkoitus päättää uusista ase- ja materiaalitoimituksista. Ukrainan toivelistalla on taistelupanssarivaunuja, joita presidentti Volodymyr Zelenskyi on länneltä toistuvasti pyytänyt.

Poliittinen sopu länsimaisten taistelu­panssarivaunujen luovuttamisesta voi hyvinkin syntyä. Puola on jo ilmoittanut halukkuudestaan antaa Ukrainalle saksalaisia Leopard 2 -vaunuja osana muiden maiden koalitiota. Britannia lupaa Challenger 2 -taistelupanssareita, joiden ominaisuudet vastaavat Leopard 2:ta.

Avainasemassa on Saksa, jolla olisi vanhoja ja vähän uudempiakin Leopardeja omissa varastoissaan, aina 1960-luvulla suunnitelluista Leopard 1A5 -vaunuista lähtien. Liittohallituksen pitäisi antaa vientilupa myös muille eurooppalaisille Leopard-käyttäjille, sillä vaunut on valmistettu Saksassa. Tämä koskee myös Suomea, joka harkitsee panssariapua.

Saksan varaliittokansleri Robert Habeck sanoi torstaina, ettei Saksan pitäisi olla esteenä Leopardien luovutuksille – riippumatta siitä, mitä Saksa itse päättää omista vaunuistaan.

Mutta pystyvätkö länsimaat antamaan Ukrainalle sellaisia määriä moderneja taisteluvaunuja, että niillä olisi merkitystä sodan lopputulokselle?

IS vastaa seuraavassa kysymyksiin Leopardeista ja taistelupanssarivaunujen käytöstä Ukrainassa.

Slovakia sai Saksalta Leopard 2A4 -vaunuja viime joulukuussa, vastineeksi Ukrainalle luovutetuista T-72-vaunuista.

1. Voivatko länsimaiset taistelupanssarivaunut ratkaista sodan Ukrainan hyväksi?

Ne eivät asiantuntijoiden mukaan yksin toisi Ukrainalle ratkaisevaa etua. Uusin vaunuin varustetut panssarijoukot antaisivat kuitenkin Ukrainalle entistä paremmat mahdollisuudet hyökätä Venäjän linnoittamia asemia vastaan ja murtaa vihollisen puolustuslinjat.

Taistelupanssarien lisäksi Ukraina tarvitsisi runsaasti myös jalkaväen kuljetukseen kykeneviä rynnäkkö- ja miehistönkuljetusvaunuja. Tämä siksi, että nykyaikaisessa sodankäynnissä taistelupanssarivaunut toimivat yhdessä muiden, niitä tukevien aselajien kanssa.

Panssariosastot tarvitsevat jalkaväen lisäksi tukea myös muun muassa tykistö-, pioneeri- ja viestijoukoilta. Ja ennen muuta huollon pitää toimia, jotta vaunut pysyvät käyttökunnossa. Juuri tässä suhteessa Venäjä on tehnyt Ukrainassa karkeita virheitä: se ei ole kyennyt tehokkaaseen aselajien yhteistoimintaan. Myös huollossa ja logistiikassa Venäjän asevoimilla on ollut suuria ongelmia.

Loppujen lopuksi kysymys on sekä laadusta että määrästä. Käytännössä länsimaiden pitäisi luovuttaa Ukrainalle niin paljon taistelupanssarivaunuja, että niiden avulla voitaisiin aseistaa useita prikaateja. Komppanian tai pataljoonan kokoisilla uusilla panssariosastoilla voisi olla taktista ja pelotevaikutusta, mutta voittoon ne eivät Ukrainaa kantaisi.

Puolan asevoimien Leopard otti osaa Naton sotaharjoitukseen Nowogrodissa toukokuussa 2022.

2. Millainen vaunu Leopard 2 on?

Leopard 2 on yleisin taistelupanssarivaunu Euroopassa. Sitä käyttää yli 10 maata. Kooltaan se on järkäle: Leopard 2A6:lla on painoa noin 60 tonnia ja pituutta kahdeksan metriä. Vaunussa on 1 500-hevosvoimainen dieselmoottori, joka antaa sille jopa 70 kilometrin tuntinopeuden maantiellä. Voiman välittää teloille automaattivaihteisto.

Leopardin toimintamatka ilman tankkausta on huomattavasti pitempi kuin yhdysvaltalaisen Abrams-taistelupanssarivaunun, jonka voimanlähteenä on 1 500 hevosvoimaa tuottava kaasuturbiini.

Leopardin suojaus perustuu panssaroinnin kerroksellisuuteen: teräksen lisäksi panssarilevyissä on käytetty muun muassa keraamisia aineita ja kevlaria. Panssarin tarkka rakenne on salaisuus.

Moderneihin Leopard-versioihin voidaan asentaa aktiivinen omasuojajärjestelmä, joka havaitsee ja tuhoaa lähestyviä ammuksia. Suomen 2A6-vaunuissa sitä ei ole. Järjestelmä on kallis ja se lisää vaunun painoa – suomalainen panssarivaunujen taistelutapa perustuu liikkeeseen ja suojaan.

Suurnopeuskameralla otettu kuva näyttää, kuinka ohjausosat irtoavat nuoliammuksesta kanuunan suulla. Ammus läpäisee panssarointia liike-energian voimalla.

3. Kuinka tehokas Leopardin pääase on?

Kummassakin Suomen puolustusvoimien Leopard-versiossa on 120 millimetrin sileäputkinen Rheinmetall-panssarivaunukanuuna. Modernin 2A6:n käyttämä L55-kanuuna on tämän aseen uusin versio, jonka putki on 1,3 metriä pitempi kuin Leopard 2A4:n kanuunan.

Pitkä putki antaa L55:n panssaria läpäiseville nuoliammuksille korkean lähtönopeuden, jopa 1 700 metriä sekunnissa. Aseella voi ampua viiteen kilometriin saakka, mutta käytännössä tehokas kantama on 3–4 kilometriä. Ammuksia on 15 tornin takaosassa ja 27 rungon säiliössä.

Toisia panssarivaunuja Leopard tuhoaa nuoliammuksin, jotka ovat pystövakavoitettuja ja alikaliiperisia eli putken sisämittaa kapeampia. Niiden läpäisykyky perustuu liike-energiaan.

Kanuunaan voi ladata myös niin sanottuja yleisammuksia. Niissä on panssaria läpäisevän ontelopanoksen lisäksi sirpaloituva kuori. Niitä voidaan käyttää kevyesti panssaroitujen ja pehmeiden maalien sekä elävän voiman tuhoamiseen.

Tuhoutunut venäläinen T-72-vaunu Donetskin alueella Ukrainassa 20. joulukuuta 2022.

4. Millaisia ovat Leopardin vastustajat?

Panssaritaisteluissa Leopard 2 antaisi Ukrainalle teknologisen etulyöntiaseman verrattuna Venäjän käyttämiin vaunuihin. Ammunnanhallintajärjestelmä on pitkälle kehitetty: Leopard 2 näkee vastustajansa päivänvalossa ja pimeällä kauempaa kuin venäläisvaunut ja sen kanuunaa pidetään tarkempana kuin vastaavia venäläisiä aseita.

Venäjä käyttää Ukrainassa eniten dieselmoottorein varustettujen T-72- ja T-90-taistelupanssarien eri versioita. Ukrainassa on myös kaasuturbiinia voimanlähteenä käyttävän T-80-perheen vaunuja.

Uusimman vaunumallin T-90:n konstruktio perustuu T-72:n alustaan ja T-80:n torniin. Pääase on 125-millinen kanuuna, joka pystyy ampumaan tavanomaisten ammusten lisäksi myös Refleks-panssarintorjuntaohjuksia. T-90:n reaktiivista panssarointia on parannettu edeltäjistä, ja sen omasuojajärjestelmä on suunniteltu häiritsemään laseriin perustuvia maalinosoituslaitteita. Teknisistä parannuksista huolimatta T-90 ei länsimaiden arvioiden mukaan ole yhtä hyvä kuin Leopard 2.

Venäjän uusin taistelupanssarivaunu on T-14 Armata. Vakavat ongelmat sen kehityksessä ja tuotannossa ovat kuitenkin johtaneet siihen, ettei T-14 ole saanut roolia Ukrainan taistelukentillä.

Yhdysvaltain maavoimien sotilaat siirsivät Bradley-taisteluajoneuvon ulos laivasta Vlissingenin satamassa Hollannissa 11. tammikuuta.

5. Mitä muuta panssaroitua kalustoa Ukraina on saamassa?

Yhdysvallat lähettää panssaroituja Bradley-taisteluajoneuvoja ja Saksa Marder-rynnäkkö-panssarivaunuja. Molemmissa on konetykin lisäksi aseistuksena panssarintorjuntaohjuksia, ja molemmat kykenevät kuljettamaan mukanaan jalkaväkisotilaita.

Ranska on luvannut toimittaa pyörillä liikkuvia AMX-10 RC-taisteluajoneuvoja, joita voidaan käyttää tiedusteluun ja nopeisiin iskuihin. Kevyesti panssaroidussa mutta tulivoimaisessa ajoneuvossa on 105 millimetrin kanuuna.

Lähteet: Puolustusvoimat, Politico, War on the Rocks, The National Interest, Tekniikan maailma