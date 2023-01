Pahamaineista Wagner-yksityisarmeijaa johtava Jevgeni Prigozhin hallinnoi nykyisin yhä suurempaa siivua Venäjän propagandamediasta. Samalla julkisuutta saavat myös kaksi Suomen kansalaista, jotka esiintyvät Prigozhinin median kanavilla ”kuuluisan suomalaisen asiantuntijan” roolissa, Arja Paananen kirjoittaa.

Pietarissa vietettiin jouluaattona poikkeuksellisia hautajaisia. Haudan lepoon saateltiin Dmitri Menshikov, 31, joka oli kuollut Wagner-yksityisarmeijan riveissä Ukrainassa.

Menshikov oli lastenkodin kasvatti, joka oli ajautunut huumerikolliseksi ja päätynyt vankileirille istumaan yli 7 vuoden tuomiota.

Hänen elämänsä sai kuitenkin yllättävän käänteen syksykesällä, kun ”Putinin kokkina” tunnetuksi tullut liikemies Jevgeni Prigozhin järjesti hänet pois leiriltä ja lähetti sotimaan palkka-armeijaansa Ukrainaan. Houkuttimena oli presidentti Vladimir Putinin takaama armahdus ja vapaus sotimisen jälkeen – tai jos huonosti kävisi, hautaaminen Venäjän ”erikoisoperaation” sotilaallisten sankareiden kunniakujalle.

Prigozhin järjesti vankisoturilleen lopulta leposijan Valkeasaaren eli Beloostrovin hautausmaalta riideltyään sitä ennen viikkokaudet Pietarin kaupunginjohdon kanssa siitä, kuinka Menshikov on lupa haudata.

Kyse oli myös yhdestä tärkeästä välietapista Prigozhinin henkilökohtaisessa vallantavoittelussa. Se taistelu päättyi Prigozhinin voittoon ja Pietarin kaupunginjohtajan Aleksandr Beglovin nöyrtymiseen.

(Alla on oppositiomedia Sota Visionin julkaisema video Prigozhinin järjestämistä Wagner-sotilaan näytöstyylisistä hautajaisista.)

Apunaan Venäjän sisäisessä valtataistelussa Prigozhin käyttää vanhan tutun ”Pietarin trollitehtaansa” lisäksi myös hallinnoimaansa Patriot-mediarypästä.

Laaja ”uutissivustoverkosto” on rakennettu niin ovelasti, että sen nostamat teemat nousevat toistuvasti hakukoneiden uutishakujen kärkeen ja siten hallitsemaan Venäjän sisäistä propagandaa. Prigozhinin kanavat tunnetaan siitä, että ne toimivat usein jopa Venäjän valtiollista mediaa häikäilemättömämmin länttä ja Ukrainaa vastaan ja edistävät samalla myös hänen oman henkilökulttinsa luomista.

Lue lisää: Arja Paanasen kommentti: Haavistolle viritetty ansa paljastui vasta jälkikäteen Pietarissa

Patriot-median ytimen muodostavat Fan-uutistoimisto, Narodnie novosti, Ekonomika segodja ja Politika Segodja -sivustot. Lisäksi mukana on sellaisia sivustoja kuten Slovo i delo, Zhurnalistskaja Pravda, Polit Ekspert, iReactor, NewInform, Polit Rossija ja Nevskie Novosti.

Virallisen ilmoituksen mukaan Prigozhin ei rahoita mitään näistä, vaan hän toimii ainoastaan medioiden ”suojelijana” niiden johtokunnan puheenjohtajan tehtävässä. Patriot-media ilmoittaa lisäksi, että sillä on Venäjällä 335 ”kumppanimediaa”, 500 alueellista informaatiosivustoa ja liki 70 miljoonaa erillistä kävijää kuukaudessa.

Prigozhinin Patriot-mediaryppään sivuilta löytyy pitkä lista heidän ”kumppanimedioitaan” Venäjällä. Joukossa on paljon tutun näköisiä logoja ja mediaa, jonka yhteyksistä Prigozhiniin ei tiedetä ainakaan yleisesti.

Jevgeni Prigozhinin suojeluksessa toimivat venäläismediat korostivat useissa artikkeleissaan, että Prigozhinin lisäksi Dmitri Menshikovin hautajaisten arvovieraiden joukossa oli myös ”tunnettu suomalainen toimittaja Kosti Heiskanen”.

Patriot-media hoiti näyttävästi myös Wagner-soturi Dmitri Menshikovin hautajaiset. Prigozhinin järjestämät bussit kuljettivat hautajaisvieraita paikalle, ja Bumaga-sivuston paljastuksen mukaan ainakin osalle heistä oli tarjottu rahaa palkkioksi ”surevan ihmisjoukon” muodostamisesta.

Useissa Patriot-median uutisissa painotettiin Prigozhinin henkilökohtaisen läsnäolon lisäksi sitä, että paikalla oli muiden arvovaltaisten hautajaisvieraiden joukossa myös suomalaiseksi toimittajaksi tituleerattu Kosti Heiskanen.

Suomalaisille lukijoille Kosti Heiskasen nimi ei ehkä sano mitään, mutta Ukrainan sodan aikana hän on noussut viikoittain raflaaviin otsikoihin Venäjän uutisvirrassa. Heiskanen on myös Prigozhinin mediaimperiumin videokanavien vakiovieras ja häntä käyttävät kommentaattorinaan muutkin, kuten 5TV-kanava.

Leningradissa syntynyt mutta myös Suomen kansalaisuuden omaava Heiskanen on Venäjän medialle arvokas juuri siksi, että häntä voidaan kutsua aina joka käänteessä suomalaiseksi. Suomalainen on monille venäläisille sanana yhtä kuin synonyymi luotettavuudelle ja laadulle, joten näin syntyy propagandaa varten tehokas uskottavuusilluusio.

(Kosti Heiskanen näkyy alla olevan videon alussa pitämässä puhetta Suomen lippu kädessään Dmitri Menshikovin haudalla. Videon on julkaissut Venäjällä oppositiohenkinen Sota Vision.)

Menshikovin haudalla Kosti Heiskanen piti sylissään Suomen lippua ja punaisia neilikoita – ja onnistui nousemaan jopa jonkinlaisen virallisen itkijän rooliin. Hän oli muistopuhetta pitäessään niin liikuttunut, että harva suomalainen uskaltaa näyttää tunteitaan niin avoimesti edes lähisukulaistensa haudalla.

– Myös suomalaisia taistelee Wagnerin joukoissa. Wagnereista on tehty paholaisia, mutta minä olen nähnyt heitä sairaaloissa, jonne viemme apua. He ovat hienoja kavereita, Heiskanen sanoo hautausmaalla kuvatulla videolla ääni murtuen.

Heiskasen Venäjällä esittämät lausunnot Suomesta, Ukrainasta ja Natosta ovat kaikkineen niin hiuksia nostattavia, että niitä on mahdoton luonnehtia lyhyesti. Riittänee kun sanoo, että hän onnistuu toisinaan ylittämään jopa dosentti Johan Bäckmanin tuotosten tason.

Pääteemat Heiskasen puheissa ovat toistuvia: venäläisiä vainotaan Suomessa ja Heiskasta hävettää nykyinen Suomi; Heiskanen itsekin on joutunut pakenemaan Venäjälle russofobiaa; suomalaiset eivät halua Natoon vaan Yhdysvallat ja EU painostavat Suomea; Nato voi käyttää Suomea astinlautana Venäjä-provokaatiolle; suomalaisten elämä on kurjaa ja köyhää ilman Venäjän energiaa ja venäläisiä turisteja; Suomen tiedotusvälineet eivät kerro totuutta vaan valehtelevat koko ajan Venäjästä ja Ukrainasta...

Johan Bäckman sai Venäjän Karjalan tasavallan kunniamerkin vastikään.

Myös Bäckman vaikuttaa Venäjällä yhä aktiivisesti, ja hän onkin Prigozhinin mediaryppään toinen luottosuomalainen.

Bäckman kävi vastikään Patriot-median vieraana Pietarissa ja tutustui myös Prigozhinin pystyttämään uuteen hulppeaan lasipalatsiin eli Wagner-keskukseen. Bäckman vaikuttuikin näkemästään niin, että hän lupasi oitis ”Suomen” aloittavan yhteistyön Wagner-keskuksen kanssa.

Bäckmanin aherrus on huomattu myös Venäjän Karjalassa, jonne hän on levittänyt jo parin vuosikymmenen ajan uhkakuvia Suomen valtion väitetysti salaa suunnittelemasta Karjalan valloituksesta ja etnisestä puhdistuksesta. Viime aikoina Bäckman on keskittynyt erityisesti suomalaisia koskevien kansanmurha- ja natsiväitteiden levittämiseen Venäjällä.

Joulukuussa Bäckmanille luovutettiin Petroskoissa Karjalan tasavallan johtajan myöntämä kunniamerkki kiitokseksi hänen panoksestaan ”Karjalan tasavallan kehittämiseksi”.