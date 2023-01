Venäjän television keskusteluohjelmassa käytiin lennokasta keskustelua ydinkokeiden palauttamisesta ja ”ennaltaehkäisevistä” ydiniskuista.

Suomi on noussut esille yhtenä mahdollisena ydinaseiskun kohteena Venäjän television johtaviin propagandahahmoihin kuuluvan Vladimir Solovjovin keskusteluohjelmassa. Ohjelmasta on julkaissut Twitterissä englanniksi käännetyn katkelman Venäjän tv:tä seuraava yhdysvaltalaistoimittaja Julia Davis.

Solovjovin johtamaan keskusteluun osallistuvat Venäjän parlamentin alahuoneen duuman edustajat Leonid Kalashnikov ja Andrei Guruljov sekä sotilasasiantuntija Jevgeni Buzhinski ja professori Dmitri Evstafijev.

Aluksi Kalashnikov kertoo äskettäin puhuneensa eläkkeellä olevan ydintutkijan kanssa. Hän kertoo tämän sanoneen, että Venäjän tulisi irtautua vuonna 1996 solmitusta ydinkoekieltosopimuksesta, jonka seurauksena maa on testannut ydinaseitaan 30 vuoden ajan ainoastaan tietokonesimulaatioita käyttäen.

Keskustelun maltillisempiin osallistujiin kuuluvan Kalashnikovin mukaan muuta maailmaa ei ole kuitenkaan syytä pelotella, vaan on tehtävä selväksi, että kyse on uudesta ydinasedoktriinista ja puhtaasti puolustautumisesta.

– Ei ole tarvetta pelotella muuta maailmaa, vaan lyödä sitä turpaan, Solovjov ilmoittaa.

Kalashnikov on kuitenkin sitä mieltä, että ydinkoekieltosopimuksesta lähteminen panisi vihollisen pysähtymään ja miettimään todennäköisemmin kuin ”lyhytkestoisten punaisten linjojen piirteleminen”. Guruljovin mukaan on nähtävissä selvästi, että ”puolalaiset, amerikkalaiset ja britit” ovat mukana taistelussa ja että Nato käy sotaa Venäjää vastaan.

– Hän sanoo, me valmistelemme doktriinia. Mitä valmisteltavaa siinä on? Ensinnäkin meidän tulisi kirjata siihen ennaltaehkäisevä isku eskalaation tapahtuessa. Ja Venäjän federaatioon kohdistuvan uhan kohdalla. Ennaltaehkäisevä isku, ei kostoisku, koska me yleensä istuskelemme odottamassa ensimmäistä iskua, Guruljov sanoo.

Solovjov on samaa mieltä.

– Macron lähettää tankkeja. Iskisin ennaltaehkäisevästi heihin. Ennaltaehkäisevä isku Ranskaa, konfliktin osapuolta vastaan, juontaja sanoo.

Guruljov yhtyy ajatukseen ja sanoo, että Ranska on tunnustettava konfliktin osapuoleksi.

– Jos Ranska alkaa aiheuttaa meille ongelmia, avoimesti, suoraan ja pelottomasti, silloin Ranskasta tulee konfliktin osapuoli ja siinä tapauksessa Ranskan ei tulisi olla olemassa. Joskus oli Ranska, mutta nyt sitä ei enää ole. Surettaisiko se edes ketään? Guruljov lohkaisee muiden keskustelijoiden naureskellessa.

Lue lisää: Kommentti: Venäjän tv-propagandan karmeutta ei tajua ennen kuin sen näkee ja kuulee itse – mutta onneksi on Julia Davis

Keskustelu kääntyy siihen, millä perusteella ydinkokeita tulisi tehdä. Kalashnikovin mukaan niitä tehtäisiin aseiden ja asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi.

Niin ikään maltillisemmin esiintyvä Buzhinski liittyy keskusteluun ja sanoo täysimittaisten ydinkokeiden olevan tarpeellisia vain silloin, kun kehitellään uusia aseita.

Guruljovin mukaan uusia aseita juuri pitäisi kehittää. Hän alkaa vertailla Naton ja Venäjän aseellista potentiaalia ja toteaa Venäjän nykyisen kyvyn riittävän puolustukseen, mutta ei kykyyn ”edetä Natoa vastaan ja voittaa”.

Hän huomauttaa kuitenkin, että Venäjällä on ”absoluuttinen tasavertaisuus” ydinkärkien suhteen. Guruljovin mukaan Venäjä tekee ”valtavan virheen”, jos se ei kehitä itseään ydinaseiden alueella ja esittele saavutuksiaan pelottomasti.

– Jos yritätte vielä jotain, koirat, me hakkaamme teitä päähän ydinkepillä! Punaisista linjoista puhuminen on tylsää, koska niitä on ollut niin monta. Tehkää yksi isku Ranskaan, ja kaikki on ohi. Vakuutan teille, että he työntävät häntänsä koipien väliin, Guruljov hekumoi.

Hänen mukaansa Ranskan paikalle jäisi vain tomua. Ranskan liittolaiset puolestaan olisivat kauhuissaan. Toiseksi mahdolliseksi iskun kohdemaaksi hän sanoo Britannian.

– Kun sanomme, että voitamme taistelukentällä, niin totta kai me voitamme, epäilemättä. Mutta me tarvitsemme maailmanlaajuisen voiton. Kerrasta poikki, niin ne tukkivat nokkansa eivätkä vaaku enää, Guruljov jatkaa.

Professori Evstafijevin mukaan Venäjän on tarpeen myös ”päästää irti vanhasta maailmasta” ja unohtaa konferenssit ja neuvottelut, joissa ydinasekieltosopimuksen pykäliä muotoiltaisiin.

– Teemme vain ydiniskun, kyselemättä mitään, Buzhinski heittää väliin.

– Onnistuimme parantamaan kenraaliluutnantin, Solovjov vitsailee vastaukseksi.

Tästä seuraa sekavahkoa keskustelua siitä, kuka pääsisi ydiniskun jälkeen taivaaseen.

Evstafijevin mukaan Venäjä joutuu taistelemaan olemassaolostaan, sillä vastapuolen tavoitteisiin kuuluvat ”maamme, kansakuntamme ja kansalaistemme tuhoaminen”. Solovjov puolestaan sanoo ennaltaehkäisevän iskun olevan hyvä idea, jota hän kannattaa.

Buzhinski taas huomauttaa, ettei ”rajoitettu ydinsota” ole mahdollinen, vaan seurauksena olisi globaali katastrofi, jossa kaikki osapuolet tuhoutuisivat vastavuoroisesti. Hänen mukaansa olisi vastuutonta puhua myös ”näytösluontoisesta iskusta”, sillä sitä ei tule tapahtumaan, että länsi pelästyisi, luovuttaisi ja suostuisi rauhaan Venäjän ehdoilla.

Vladimir Solovjov on Venäjän johtavia propagandahahmoja.

Solovjovin pohtiessa ”puolalaisten yksiköiden” tuhoamista ydinaseella, Buzhinski muistuttaa, että ydinaseita löytyy myös vastapuolelta, Yhdysvalloilta, Britannialta ja Ranskalta. Tämä kääntää keskustelun maihin, joilla niitä ei ole.

– Joten Puola ja Romania ovat hyväksyttäviä kohteita, koska niillä ei ole ydinaseita? Myös Suomi on hyväksyttävä kohde, koska se ei ole Natossa eikä sillä ole ydinaseita. Ukraina on myös hyväksyttävä kohde, koska se ei ole Natossa ja sillä ei ole ydinaseita, Solovjov vetää johtopäätöksensä.

Solovjov ajautuu vielä väittelemään Buzhinskin kanssa siitä, toimiiko ydinasepelote.

– Toistan: kun on olemassa uhka, joka kohdistuu Venäjän olemassaoloon valtiona, kuten doktriiniimme on kirjattu, sitten käytämme varmasti ydinaseita. Siihen asti kaikki tällaiset keskustelut ovat hyödyttömiä, Buzhinski toteaa.

Lennokas keskustelu ei sinänsä poikkea muista debateista, joita Solovjovin ohjemassa ja muissa Venäjän television propagandaohjelmissa on käyty. Spontaanista vaikutelmasta huolimatta tiedetään, että keskusteluja ja draaman määrää ohjailee ennalta sovittu käsikirjoitus. Usein joku vieraista saattaa esittää maltillisemman tai jopa eri mieltä olevan keskustelijan roolia.

– Venäjän ykköspropagandisti Vladimir Solovjov ja hänen panelistinsa edistävät ajatusta ydinkokeiden palauttamisesta ja ennaltaehkäisevien ydiniskujen tekemisestä, mutta yksi rationaalinen sotilasasiantuntija pilaa spektaakkelin päästämällä odottamatta ulos hieman tervettä järkeä, kirjoittaa toimittaja Davis julkaisussaan.