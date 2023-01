”Kranaatti olisi voinut räjähtää milloin tahansa”, sanoi leikkauksesta sosiaalisessa mediassa tiedottanut Ukrainan apulaispuolustusministeri.

Ukrainalaiselle sotilaalle on tehty onnistunut leikkaus, jossa räjähtämätön kranaatti on poistettu hänen rinnastaan, kertoivat korkea-arvoiset viranomaiset Kiovassa. Tapauksesta uutisoi muun muassa The Guardian.

Kirurgit poistivat ammuksen aivan loukkaantuneen sotilaan sydämen alapuolelta, ja kaksi pioneeria varmisti, että operaatio suoritettiin turvallisesti, kertoi Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar. Hän julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa näkyy ilmeisesti röntgenkuva sotilaan ruumiin sisällä olevasta kranaatista.

– Sotilaslääkärit suorittivat operaation VOG-kranaatin poistamiseksi sotilaan ruumiista, hän kirjoitti Facebookissa.

Maliarin mukaan operaatio suoritettiin ilman sähkökoagulaatiota, joka on yleinen menetelmä verenvuodon hallitsemiseksi leikkauksen aikana, koska ”kranaatti olisi voinut räjähtää milloin tahansa”.

Yhdessä Guardianin julkaisemassa kuvassa kirurgi piti räjähdettä kädessään leikkauksen jälkeen.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashenko sanoi, että pioneeriryhmä neutralisoi ammuksen leikkauksen jälkeen, ja kuvaili toimenpidettä toimenpiteeksi, joka ”jää lääketieteen oppikirjoihin”.

– Kranaatin räjähtämätön osa otettiin pois sydämen alta. Kranaatti ei räjähtänyt, mutta pysyi räjähtävänä, Gerashenko kirjoitti Telegram-päivityksessään varhain torstaina.

Sotilas on sittemmin lähetetty jatkokuntoutukseen ja toipumaan leikkauksesta.