Ruotsalaistutkija Tomas Riesin mukaan uusi liikekannallepano tarkoittaisi poliittista tappiota Vladimir Putinille.

Venäjän mahdollisesti suunnittelema uusi liikekannallepano asettaisi maan johtajan Vladimir Putinin erittäin tiukkaan tilanteeseen, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Tomas Ries ruotsalaislehti Expressenille.

Ukrainan esittämien tietojen mukaan Venäjä suunnittelisi jopa puolen miljoonan ihmisen mobilisoimista rintamalle. Määrä on suuri, sillä Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjällä on tällä hetkellä Ukrainassa noin 280 000 sotilasta.

Lue lisää: Aikooko Putin heittää Ukrainan ”lihamyllyyn” lisää sotilaita? Näin Martti J. Kari kommentoi huhuja suur­hyökkäyksestä

Tomas Ries on turvallisuuspolitiikan dosentti Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulussa.

Uusi liikekannallepano tarkoittaisi poliittista tappiota Putinille, Ries sanoo. Syyskuussa aloitettu ensimmäinen ”osittainen” liikekannallepano oli venäläisten keskuudessa hyvin epäsuosittu. Venäjän kertomien virallisten tietojen mukaan tuolloin mobilisoitiin 300 000 asevelvollista.

Toinen liikekannallepano osoittaisi, ettei sota suju kuten kuuluu ja kuten väitetään.

– Tämän suhteen Putinilla on selkä seinää vasten. Hänen täytyy olla epätoivoinen siitä kaikesta, mikä Venäjällä on mennyt pieleen, Ries sanoo.

Uuden liikekannallepanon myötä sota koskettaisi yhä useampia perheitä, joissa tiedetään, että sodan olosuhteet ovat vaikeat ja että monet palaavat rintamalta kuolleina tai haavoittuneena. Tämä haastaisi Putinin asemaa Venäjällä.

Syksyllä liikekannallepano johti Venäjällä mielenosoituksiin. Forbesin mukaan jopa 700 000 venäläistä pakeni maasta pian sen jälkeen, kun liikekannallepano oli julistettu.

Riesin mukaan tilannetta vaikeuttaa ja Putinin ahdinkoa kasvattaa lisäksi se, että koko Venäjän tekninen infrastruktuuri, teollisuus, kansantalous ja yhteiskunta kärsivät maalle asetetuista pakotteista.

Venäjän asevoimien ja niin sanotun ”sotapuolueen” välisistä ristiriidoista on uutisoitu pitkin vuotta. Jälkimmäisellä tarkoitetaan ryhmää, johon kuuluu Tshetshenian itsevaltiaan Ramzan Kadyrovin ja Wagner-palkka-armeijan perustajan Jevgeni Prigozhinin lisäksi muun muassa Ukrainan sotaa seuraavia sotabloggaajia.

Putinia sotapuolueen riveistä ei ole samaan malliin kritisoitu. ISW-ajatushautomon (Institute for the Study of War) mukaan tunnetuimpiin sotabloggaajiin kuuluva entinen Donbasin militanttien komentaja ja FSB-upseeri Igor Girkin antoi aiemmin tällä viikolla ymmärtää voimakkaasti, että hän tukee Putinin syrjäyttämistä. Yhtä suoraa kritiikkiä presidenttiä kohtaan hän ei ole esittänyt aiemmin.

Lue lisää: Näin eteni Putinin 10 päivän ”näytelmä” liikekannalle­panosta Punaisen torin kansan­juhlaan

Lue lisää: Raivo kasvaa Venäjällä – ”Miksi viette meidän lapsemme?”

Sotilaallisesti joukkoliikekannallepanolla ei saada nopeita ihmeitä aikaan.

Riesin mukaan kestäisi vähintään puoli vuotta tai peräti vuosi, että Venäjällä ehdittäisiin kouluttaa ja varustaa mobilisoidut miehet ja organisoida uudet joukot toimivaksi osaksi joukko-osastoja.

– Toinen vaihtoehto on – täysin sotilaallisesti – lähettää heidät tykinruoaksi kuten tähän asti on tehty, hän sanoo.

Eversti evp. ja Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti J. Kari arvioi Ilta-Sanomille Venäjän lähettävän Ukrainaan lisää joukkoja, koska nykyinen määrä ei selvästi riitä. Hänen mukaansa Venäjä pyrkii kulutustaisteluun ja on valmis heittämään omia sotilaitaan lihamyllyyn.

– Meillä Suomessa on joukkotuotantoa, eli palvelukseen astuvasta varusmieserästä tuotetaan pataljoonia sun muuta, jotta meillä on sodan ajan joukkoja valmiiksi. Venäläisillä ei ole mitään tällaista, he vain heittävät niitä ukkoja sinne lihamyllyyn, Kari sanoo.

– Nyt he yrittivät vaikuttaa väestöön iskemällä infrastruktuuriin, mutta ei siitäkään näytä tulevan mitään, koska länsi lappaa sinne generaattoreita sun muuta. Venäläiset yrittävät varmaan haastaa taas Ukrainaa kulutustaisteluun heittämällä puoli miljoonaa äijää sinne lihamyllyyn. En usko heidän kuitenkaan voittavan, koska Ukraina saa koko ajan parempaa aseistusta, Kari sanoo.

Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtajan Markku Kangaspuron mukaan Venäjä tarvitsee epäilemättä lisää joukkoja, mutta maassa ei välttämättä silti tulla näkemään julistusta uudesta liikekannallepanosta.

– Meillä on pikkuisen harhaanjohtava käsitys, että edellinen mobilisaatio olisi loppunut. Se on kuitenkin ollut periaatteessa käynnissä koko ajan. On totta, että puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi sen olevan suoritettu loppuun asti, mutta Putin ei ole koskaan allekirjoittanut määräystä kutsuntojen loppumisesta. Tarvittavaa väkeä, erikoisosaajia ja muita on värvätty rintamalle koko ajan kovasti, Kangaspuro huomauttaa.

Hänen mukaansa syksyllä aloitetun ”osittaisen” mobilisaation hiljainen jatkuminen on yleisesti kansalaisten tiedossa. Samoin oppositio on pitänyt asiaa esillä.

Venäjän oppositiosta tullut tieto kertoo Kangaspuron mukaan, että hallinto kiertäisi värväystarvetta antamalla asepalvelukseen kutsuille nuorille miehille sopimussotilaan statuksen saman tien.

– Kun normaaliin asepalveluksen kutsutut nuoret miehet ovat saaneet tarpeeksi koulutusta, heidät voidaan lähettää ”erikoisoperaatioon”. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole välttämättä tarvetta käynnistä niin isoa operaatiota kuin edellinen oli.

Parlamentin alahuoneen duuman käsittelyssä on myös lakialoite asevelvollisuusiän nostamisesta 30 vuoteen nykyisestä 27:stä. Myös ikärajan nosto lisäisi Venäjän armeijan käytettävissä olevien miesten määrää.

Suurempien väkimäärien lähettäminen rintamalle edellyttäisi kuitenkin Kangaspuron mukaan jonkinlaista julistusta mobilisaatiosta, sillä se huomattaisiin joka tapauksessa.

– Mutta kun kaikki siitä tavallaan puhuvat ja periaatteessa tietävät sen olevan koko ajan käynnissä, niin sehän tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole enää samanlainen shokki, vaan se on odotettua. Ensimmäinen mobilisaatio vei jo sen shokkiefektin, toinen taas voi mennä paljon helpommin.

Varusmiesten lähettäminen Ukrainaan ”kepulikonsteilla” saattaa kuitenkin Kangaspuron mukaan aiheuttaa venäläisissä reaktioita. Edellinen mobilisaatio ei ole näkynyt poliittisesti merkittävämmissä isoissa kaupungeissa yhtä paljon kuin köyhemmillä syrjäseuduilla, koska sieltä värvättyjen miesten lukumäärä on huomattavan paljon pienempi.

Kangaspuron mukaan Venäjän kokoisessa maassa uusikin laajempi mobilisaatio voitaisiin toteuttaa vielä pienemmille ja köyhemmille paikkakunnille painottuen. Se, että mobilisaatio saisi aikaan väestössä ”sätkyn”, vaatisi liikekannallepanon suurempaa näkymistä isoissa kaupungeissa.

Hallintoon kohdistuvaa närää väestön keskuudessa voi Kangaspuron mukaan lisätä valtion siirtyminen kohti sotataloutta, sillä se on ”aina pois jostakin muualta”. Pakotteiden vaikutuksen hän arvioi ainakin toistaiseksi jääneen odotettua vähäisemmäksi.

Ukrainassa sotatoimet ovat jo jonkin aikaa olleet eräänlaisessa pattitilanteessa, jossa kumpikin osapuoli on myöntänyt kärsivänsä isoista tappioista. Putinin hallinnon ahdingosta ei kuitenkaan Kangaspuron mukaan ole paljoa vahvistettua faktaa.

Hän muistuttaa, että varmaa tietoa Venäjän todellisista resursseista ja kapasiteetista ei niin ikään ole, ja Ukraina on riippuvainen ulkomaisesta aseavusta. Sotilaallista ratkaisua ei ole näköpiirissä lähiaikoina.

– Ei tämä ole mennyt riemumarssina Venäjän kannalta, mutta ei tässä nyt toistaiseksi ole sellaistakaan tilannetta näytä olevan, että Putinin palli vielä heiluisi.

Kangaspuron mukaan sekä Ukraina että Venäjä varautuvat nyt todennäköisesti isompiin hyökkäysoperaatioihin. Tässä tilanteessa on Ukrainalta loogista varoittaa Venäjän tulevasta mobilisaatiosta ja suurhyökkäyksestä. Koska myös Ukrainan isolla vastahyökkäyksellä on spekuloitu, Venäjä varautuu siihen ja tarvitsee lisää miehiä.

– Tässä on nähtävissä tietynlainen logiikka ja kierre. Sen myötä on hyvin uskottavaa, että jotain tässä vuoden alkupuolella voisi tapahtua.