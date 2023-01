Venäjä ja Ukraina ovat taistelleet Soledarin kaupungin hallinnasta kiivaasti jo kuukausien ajan.

Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin tuoreet satelliittikuvat näyttävät, millaista tuhoa rankat taistelut ovat saaneet aikaan Soledarin suolakaivoskaupungissa.

Donetskin alueella Itä-Ukrainassa sijaitsevan Soledarin tilanteesta on liikkunut viime päivinä ristiriitaisia tietoja. Palkkasotilasyhtiö Wagneria johtava venäläisoligarkki Jevgeni Prigozhin on väittänyt joukkojensa vallanneen Soledarin raskaiden taisteluiden jälkeen.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War (ISW) sen sijaan on arvioinut, ettei Venäjä ole vielä vallannut koko Soledaria.

Soledar sijaitsee muutaman kilometrin päässä Bahmutin kaupungista, jonka hallinnasta Ukraina ja Venäjä ovat myös käyneet kiivaita taisteluita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Soledar on lähes täysin tuhoutunut, mutta taistelut venäläisjoukkojen kanssa jatkuvat ja itäinen rintamalinja kestää.

Tammikuun 7. päivä otetussa satelliittikuvassa näkyy pommien aikaansaamia kraatereita Bahmutissa.

Savuavia rakennuksia Soledarissa 3. tammikuuta.

