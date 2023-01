Kiinan koronakriisi: satelliittikuvat paljastavat ruuhkat kiinalaisissa hautaustoimistoissa

Kiinan virallinen näkemys maan koronatilanteesta vaikuttaa olevan syvässä ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Kiinan koronavirustilanne on ollut epäselvä viimeistään siitä lähtien, kun maa poisti koronarajoituksia joulukuun alussa. Virallisesti maa on väittänyt, että koronatilanne on hallinnassa, mutta silti jo loppuvuonna kerrottiin, että sairaalapedit alkoivat täyttyä ja lisähappi loppua.

Nyt kriisin syveneminen näkyy jo hautaustoimistoissa ja krematorioissa, kertovat muun muassa Washington Post ja CNN.

Ennen rajoitusten purkamista Kiinassa oli hyvin tiukat koronarajoitukset olivat tiukkoja eikä tauti leviämään, kuten nyt. Tiukat rajoitukset herättivät tyytymättömyyttä kiinalaisissa.

Rajoitusten purkamisen jälkeen on herännyt kysymyksiä ja huolta siitä, kuinka hyvin maa on varautunut siihen, että korona leviää maassa.

Koronarajoitusten purkamisen jälkeen Kiinassa krematoriot ja hautaustoimistot ovat ruuhkautuneet. Asia selviää muun muassa teknologiayhtiö Maxarin julkaisemista satelliittikuvista ja asukkaiden ja työntekijöiden haastatteluista. Kuvissa näkyy esimerkiksi, kuinka paljon ruuhkaisempia kuin aiemmin hautaustoimistot ja krematoriot ovat Tangshanissa, Yueyangissa ja Chengdussa.

Washington Post kertoo, että virallinen koronaan kuolleiden määrä ja todellisuus hautaustoimistoissa ovat ristiriidassa. Lehti perustaa käsityksensä satelliittikuviin, sosiaaliseen mediaan ja paikallisten haastatteluihin. Lehden mukaan osa hautaustoimistoista ei enää järjestä muistotilaisuuksia.

– Olen työskennellyt täällä kuusi vuotta. Koskaan aiemmin ei ole ollut näin kiireistä, kertoi Chongqingissa hautaustoimiston työntekijä.

Vastaanottovirkailijan mukaan hautaustoimiston puhelin soi taukoamatta, ruumishuoneet ovat täynnä ja polttouunit käytössä ympäri vuorokauden.

CNN kertoo, että virallisesti Kiinassa on rajoitusten poistamisen jälkeen raportoitu vain 37 koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa.

CNN:n mukaan hautaustoimistoille on jouduttu rakentamaan lisää parkkipaikkoja. Sen mukaan maahan on perustettu väliaikaisia tiloja, joissa kuolleita säilötään. Läheiset joutuvat odottamaan krematointia tai hautausta useita päiviä.

Kiina on väittänyt, että koko pandemian ajan maassa on kuollut koronaan vain noin 5 300 ihmistä. WHO ei pidä tilastoja luotettavina, vaan on vaatinut, että Kiinalta luotettavampaa tietoa maan koronatilanteesta.