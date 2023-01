New Yorkin osavaltion republikaanit haluavat "sarjavalehtelijana" tunnetun George Santosin eroavan

Republikaanisen puolueen valtakunnalliset johtohahmot eivät ole vaatineet Santosin eroamista.

Useat New Yorkin osavaltion republikaanisen puolueen edustajat, joista neljä on kongressiedustajia, vaatii tuoreen puolueensa kongressiedustajan George Santosin eroavan virastaan. Sen sijaan republikaanisen puolueen johtohahmot eivät vaadi Santosin eroamista, kertoo The New York Times.

Edustajainhuoneen puhelies Kevin McCarthy sanoi, että äänestäjät ovat valinneet Santosin virkaan ja että äänestäjillä on valta valita kahden vuoden päässä koittavissa vaaleissa, haluavatko he valitan Santosin uudelleen.

Sen sijaan New Yorkista valittu kongressiedustaja Anthony D’Esposito sanoi, että Santos on menettänyt äänestäjien luottamuksen tavalla, joka ei salli Santosin jatkavan virassa.

Santos on itse sanonut, ettei hän aio erota.

Vaatimus Santosin eroamiseksi esitettiin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona kaksi päivää sen jälkeen, kun puoluepoliittisesti riippumaton tarkkailijaryhmä syytti Santosia vaalikampanjan rahoituslakien rikkomisesta liittovaltion vaaliviranomaiselle.

Santosista on aloitettu kaksi rikostutkintaa, jotka koskevat mahdollisia rikoksia raha-asioissa ja valehtelua tämän vaalikampanjan aikana.

Hän on kertonut lainanneensa konsulttiyritykseltään kampanjalleen 700 000 dollaria. Rahojen alkuperä on kuitenkin arvoitus, sillä Santosin tunnettu varallisuus ei täsmää vaalilainan kanssa.

Edustajainhuoneen enemmistöjohtaja, republikaanipuolueen Steve Scalise kertoi tiistaina puolueen tutkivan asiaa.

Lisäksi Santos jäi kiinni pian marraskuun vaalien jälkeen valehtelusta lähes koko elämäntarinastaan. Santos valehteli muun muassa valmistuneensa yliopistosta sekä työskennelleensä kahdelle tunnetulle suuryhtiölle.

Santos myös väitti olevansa juutalainen, holokaustista selvinneiden ukrainalaisten jälkeläinen ja äitinsä kuolleen syyskuun 11. päivän terroristi-iskuissa. Myöhemmin Santos väitti sanoneensa olevan vain jew-ish, joka kääntyy suomeksi ”juutalaisehko”. Englanninkielinen sana juutalaiselle on Jewish. Santosin äiti taas kuoli The Washington Post -sanomalehden mukaan vuonna 2016.

Santos on tunnustanut ”värittäneensä” ansioluotteloaan.