Kabulissa itsemurhaisku lähellä ulkoministeriötä – useita kuoli

Ainakin viisi ihmistä sai surmansa ja useita haavoittui itsemurhaiskussa Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa keskiviikkona, kertoivat viranomaiset. Isku tehtiin lähellä Afganistanin ulkoministeriötä, jonne odotettiin vierailulle kiinalaisdelegaatiota.

Ulkoministeriön edustajat antoivat iskun jälkeen ristiriitaisia tietoja siitä, olivatko kiinalaiset jo lähetystössä kun räjähdys tapahtui.

Viisi Kiinan kansalaista haavoittui viime kuussa, kun aseistetut miehet hyökkäsivät kiinalaisten käyttämään hotelliin Kabulissa. Äärijärjestö Isis kertoi myöhemmin tehneensä iskun.

Toissa vuonna Afganistanissa uudelleen valtaan noussut äärijärjestö Taleban on väittänyt parantaneensa maan turvallisuutta, mutta Afganistanissa on toistuvasti tapahtunut hyökkäyksiä, joista valtaosan on tehnyt nimenomaan Isis.