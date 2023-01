Mika Aaltola arvioi Ukrainan sodan kestoa: ”Venäjä on vaipunut syvälle”

Ukrainan jälleenrakentaminen voidaan todennäköisesti aloittaa osissa maata loppuvuodesta, vaikkei rauhaa ole tiedossa, Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Mika Aaltolan mukaan sodalle tuskin on tiedossa loppua tänä vuonna.

Vaikka kansainväliset sodat ovat lyhentyneet viime vuosikymmeninä, ei Venäjän ja Ukrainan välinen sota välttämättä pääty tänä vuonna, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Twitterissä keskiviikkona.

Ukrainassa käytävä sota on Venäjälle olemuksellinen ja se heijastaa presidentti Vladimir Putinin Venäjän luonnetta, joten sen lopettaminen on hyvin vaikeaa, Aaltola pohtii julkaisemassaan viisiosaisessa twiittiketjussa.

– Venäjä on vaipunut syvälle, joten sen käsitys ”rauhasta” on juonikas. Samalla pitää muistaa, että Venäjä näkee olevansa sodassa lännen kanssa, Aaltola kirjoittaa ja lisää, että Venäjän kipuilun ja ”erikoisoperaatioiden” kanssa on tultava toimeen vielä pitkään.

Aaltola ei usko sodan päättyvän rauhaan, vaan sen luonteen asettuvan tiettyihin kaavoihin kevään aktiivisen vaiheen jälkeen. Hän arvioi sodan jäävän odottamaan seuraavia vaiheita Ukrainassa tai muualla.

Vaikkei sodan loppu häämötä vielä näköpiirissä, uskoo Aaltola, että Ukrainan jälleenrakentaminen voidaan todennäköisesti aloittaa jo loppuvuodesta osissa maata.

Jatkuakseen sota vaatii toimivan talouden, Aaltola muistuttaa.

– Paljon on kyse Venäjän sietokyvystä. Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle jatkunee vuosia. Eurooppa on kestänyt tämän talven, ja kestää seuraavatkin. Venäjä taasen on kysymysmerkki, hän kirjoittaa.