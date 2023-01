Tällaisia kaupunkeja ovat nyt Ukrainan sodan keskiössä olevat Bahmut ja Soledar

Venäjä on pyrkinyt ottamaan haltuunsa toisistaan 15 kilometrin päässä sijaitsevat Soledarin ja Bahmutin kaupungit Ukrainan tehdessä hanakkaa vastarintaa.

Itä-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevista Bahmutin ja Soledarin kaupungeista on taisteltu kiivaasti jo kuukausien ajan.

Soledarin kaivoskaupungin hallinnasta on liikkunut viime päivinä ristiriitaista tietoa. Britannian puolustusministeriö kertoi tiistaiaamuna uskovansa Venäjän hallitsevan suurinta osaa kaupungista.

Käsitystä on pyrkinyt vahvistamaan palkka-armeija Wagneria johtava venäläisoligarkki Jevgeni Prigozhin, joka väitti keskiviikkoaamuna sotilasjoukkonsa ottaneen Soledarin hallintaansa rajujen taisteluiden jälkeen. Myös Kreml tiedotti keskiviikkona Venäjän joukkojen edistyneen kaupungin alueella.

Vapaaehtoiset auttavat evakuoimaan Soledarissa asuvaa naista joulukuun lopussa.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) puolestaan arvioi tiistaisessa raportissaan, etteivät Venäjän väitteet Soledarin valtaamisesta pidä paikkaansa. ISW:n mukaan Venäjän joukot eivät ole kyennet merkittäviin voittoihin kaupungin alueella kuukausiin. Ajatushautomon mukaan tulee muistaa, ettei Soledarin menettäminen Venäjälle tarkoittaisi automaattisesti kaupungista 15 kilometrin päässä sijaitsevan Bahmutin valtaamista.

Keskiviikkona myös Ukraina kiisti venäläisväitteet siitä, että Wagner-ryhmä olisi ottanut Soledarin kaupungin hallintaansa. Ukrainan asevoimien mukaan kaupunki on nyt ja tulee aina olemaan ukrainalainen.

Miksi molemmat osapuolet tuntuvat pitävän kaivoskaupungin hallitsemista niin tärkeänä?

Sekä Bahmutin että Soledarin kaupungeissa on laaja, noin 200 kilometrin tunneliverkosto. Prigozhinin mukaan tunneleista voi olla olla apua Venäjän joukoille Ukrainassa, kertoo intialainen uutismedia Firstpost.

Taistelu Soledarista on jatkunut jo useiden kuukausien ajan.

– Kirsikkana kakun päällä ovat Soledarin ja Bahmutin tunnelit, jotka muodostavat ikään kuin maanalaisen kaupunkiverkoston. Ne eivät ainoastaan pysty pitämään sisällään suurta ihmisjoukkoa 80–100 metrin syvyydessä, vaan myös mahdollistavat tankkien ja rynnäkköpanssarivaunujen liikkumisen, Prigozhin kirjoitti Reutersin mukaan Telegramissa.

Maanalaista tunneliverkostoa on aiemmin hyödynnetty monenlaisten kulttuuritapahtumien näyttämönä. Muun muassa Donetskin filharmoninen orkesteri on konsertoinut tunnelissa 350 hengen yleisölle lokakuussa vuonna 2007, kertoo Newsweek.

Soledarissa sijaitseva Artyomsolin suolakaivos lukeutuu Keski- ja Itä-Euroopan suurimpiin suolantuottajiin.

Venäläisiksi sotilaiksi väitetyt joukot Soledarin suolakaivokseksi uskotussa luolassa. Kuvan aitoutta ei ole pystytty varmistamaan.

Näkymä Soledarin suolakaivoksesta vuodelta 2013.

Venäjän Soledarissa käymän taistelun tavoitteena uskotaan olevan kaupungin eteläpuolella sijaitsevan Bahmutin valtaaminen, joka ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta onnistunut.

Ennen sotaa Bahmut oli 70 000 asukkaan kaupunki. Se tunnettiin muun muassa kuljetuskeskuksena, jossa useat valtatiet ristesivät. Keväällä kaupunki muuttui kylmäveriseksi taistelutantereeksi, kertoo CBC.

Strategisesti Bahmut ei ole merkittävä sotilaskohde, uskoo Sky Newsin haastattelema eläköitynyt varamarsalkka Sean Bell. Kaupungilla tuntuu kuitenkin olevan merkitystä Venäjän laajemmissa pyrkimyksissä saada koko Donbasin alue haltuunsa: Bahmut on ainoa kaupunki alueella, joka on vielä ukrainalaisjoukkojen otteessa.

Soledarissa käytävän taistelun tavoitteena uskotaan olevan se, että Venäjä saa otettua haltuunsa 15 kilometrin päässä sijatsevan Bahmutin.

Prigozinin mukaan Bahmutin alla sijaitsevassa tunnelistossa on säilytetty aseita ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Kaupunkia pidetään merkittävänä logistiikkakeskuksena.

Britannian puolustusministeriön mukaan Bahmutin valtaamisella olisi ”rajallinen operatiivinen arvo” Venäjälle, vaikkakin se saattaisi antaa maalle mahdollisuuden uhata suurempia kaupunkialueita, kuten Kramatorskia ja Slovjanskia. Edellisen viikon tiistaina ministeriö sanoi sen olevan epätodennäköistä, että Venäjä saavuttaisi merkittävän läpimurron Bahmutin alueella lähiviikkoina.

Paikallinen asukas pitelee kissaa sylissään Bahmutin humanitaarista apua tarjoavassa keskuksessa perjantaina.

Bellin mukaan Prigozhin on pyrkinyt vakuuttelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että Wagner-ryhmä menestyy siellä, missä Venäjän armeija ei. Kun kaupungin valtaaminen ei ole onnistunut, on Prigozhin alkanut syyttää Putinia edistyksen puutteesta alueella.

– Yhtäkkiä Bahmutin valtaamisella ei ole enää sotilaallista merkitystä. Kyse on poliittisesta merkityksestä ja heidän [Putinin ja Prigozhinin] välisestä valta- ja perintökilpailusta, Bell arvioi.

– Uskon siis, että Bahmutista on tullut ikoninen kohde sodassa. Sotilaallisesta näkökulmasta on erittäin vaikea ymmärtää miksi, hän jatkaa.