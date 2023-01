Diktaattori Josif Stalin teloitutti arviolta 9 000 Suomen kansalaista ja entistä suomalaista. Vainoissa tuomittuja suomalaisia koskeva aineisto oli jo tilattu Venäjän federaation valtionarkistosta, mutta sitä ei koskaan saatu Suomeen.

Venäjän viime vuoden helmikuussa alkanut hyökkäyssota Ukrainassa lopetti Suomen ja Venäjän arkistolaitosten yhteistyön. Se on harmi, sillä Kansallisarkiston toteuttama Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimus on vielä kesken. Hankkeen rahoitus jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Stalinin vainoissa sai surmansa arviolta 9 000 Suomen kansalaista ja entistä suomalaista, jotka vainoharhainen diktaattori tapatti epäluotettavina ”kansanvihollisina”. Pari tuhatta sai vankileirituomion. Luvuissa ei ole otettu huomioon inkeriläisiä.

Tietoihin suomalaisten kohtaloista voi yhteistyön katkeamisen vuoksi jäädä aukkoja, arvioi hankkeen tutkimustyötä johtava historioitsija, dosentti Aleksi Mainio.

Mainio kertoo esimerkin aineistosta, joka jäi saamatta. Kansallisarkiston tutkija Dmitri Frolov löysi sattumalta Venäjän federaation valtionarkistosta GARF:stä aineiston Stalinin vainoissa tuomituista suomalaisista. Osapuolet kävivät löydön jälkeen neuvotteluja siitä, mitä tietoja GARF voi aineistosta luovuttaa.

– Oli myös löydetty kompromissi: ei ihan kaikkea, mutta meille tosi kiinnostavia juttuja, Mainio sanoo.

Kansallisarkistossa jännitettiin aineiston toimitusta vielä viime kevättalvella. Sitä ei saatu sodan ja pakotteiden katkaistua yhteistyön.

– Viimeinen niitti oli se, ettei aineistoa olisi pystytty enää maksamaan. Ei ollut pankkiyhteyttä, jolla olisi voitu siirtää rahaa venäläisen arkiston tilille.

Neuvosto-Karjalaa johtanut Edvard Gylling syrjäytettiin vuonna 1935. Hänen viimeisistä vaiheistaan on ristiriitaisia tietoja.

Aineistosta olisi kenties voitu saada tietoja esimerkiksi Suomen kommunistisen puolueen Skp:n eliitin kohtaloista – ehkä jopa Neuvosto-Karjalan syrjäytetyn johtajan Edvard Gyllingin viimeisistä vaiheista.

Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatti NKVD väitti, että Gylling ja Kustaa Rovio olisivat johtaneet ”suomalaisten porvarillisten nationalistien vastavallankumouksellista järjestöä”, jonka tavoitteena oli Karjalan irrottaminen Neuvostoliitosta ja liittäminen Suomeen. Jutun tutkinnassa vangittiin kymmeniä suomalaisia ja tuomittiin yhteensä yli sata ihmistä.

Gyllingin kuolinaikaa ei ole vieläkään pystytty täysin varmistamaan. Eri tietojen mukaan hänet joko ammuttiin vuonna 1938 tai hän menehtyi vankileirillä vuonna 1940 tai 1944.

Monen Stalinin vainojen suomalaisuhrin viimeinen leposija on Sandarmohin joukkohaudoissa Karhumäen hallintopiirissä Venäjällä.

Kiinnostavia aineistoja on Mainion mukaan myös kotimaassa. Yksi sellainen on Etsivän keskuspoliisin EK:n postisensuurin laaja arkisto Viipurista. Postisensuuri tarkasti Neuvostoliitosta lähetetyt kirjeet ja laati niistä raportit. Kirjeistä saatiin runsaasti tietoja siitä, mitä itärajan takana tapahtui.

Postisensuuri jäljensi muun muassa Neuvostoliittoon loikanneen kommunistin Anni Kurvisen Moskovasta tapaninpäivänä 1932 puolisolleen Ville Honkaselle Suomeen lähettämän kirjeen. Tähän arkiselta kuulostavaan kohtaan kirjesensori on tehnyt punaisen merkinnän.

Suomalainen kommunisti Anni Kurvinen (ylärivissä 2. vas.) työläisliikkeen naisten tapaamisessa Suomessa mahdollisesti vuonna 1932.

”Teillä on siellä joulu, ja sitä vietetään ja juhlitaan – ainakin osaksi. Me täällä paiskelemme töitä vimmatusti. Nyt viime aikoina meillä on ollut niin kiire, ettei paljon hengittämään jouda. Uhkaa tulla repeämiä suunnitelmissa. Ja niiden täyttäminen kysyy sisua ja voimaa. Ja tehtaallamme on kolme osastoa palkittu hyvästä ja ahkerasta työstä, ja se osasto, missä minä työskentelen, on yksi palkituista. Niin, että emme me ole aivan huonoimpia iskureita. Mutta kyllä minä olenkin iltaisin väsynyt.”

Kirjeestä EK saattoi päätellä, että Kurvisen työpaikalla oli vaikeuksia pysyä tuotantotavoitteissa ja että tilanne kävi työläisten voimille.

Kurvisen kohtalo oli joutua ammutuksi tammikuussa 1938.

Etsivän keskuspoliisin kirjesensuuri jäljensi Anni Kurvisen kirjeen koti-Suomeen.

Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -tutkimushanke ulottuu vallankumousvuodesta aina Nikita Hrushtshovin kauden päättymiseen vuonna 1964. Tutkimusryhmällä on työn alla muun muassa interaktiivinen tietokanta Venäjällä olleista suomalaisista ja heidän elämäkertatiedoistaan. Hanke tuottaa myös uusia tietokirjoja, joista ensimmäiset julkaistaan ehkä ensi vuonna.

Kansallisarkisto kerää edelleen tietoja suomalaisista Venäjällä. Hankkeen tutkijat ovat kiinnostuneita esimerkiksi koti- ja sukuarkistoista, postikorteista, kirjeistä, päiväkirjoista ja asiakirjoista. Yleisö voi lähettää aineistoa osoitteeseen suomalaiset.venajalla@kansallisarkisto.fi.