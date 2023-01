Suomalaisten ”tappavat terveiset” nousivat otsikoihin maailmalla

Suomalaiset ovat lahjoittaneet toiseksi eniten rahaa ostamalla ”mainostilaa” venäläisiä vastaan laukaistavien kranaattien kyljestä.

Helsingin Sanomat kertoi loppiaisena, että peräti 600 suomalaista on tukenut Ukrainan armeijaa ostamalla ”mainostilaa” vaikkapa kranaatin kyljestä.

Kampanjan takana olevaa yhteisöä edustava Anton Sokolenko kertoi HS:lle, että suomalaisia enemmän ovat lahjoittaneet vain yhdysvaltalaiset.

Kyseessä on Signmyrocket-palvelu, jossa voi saada rahaa vastaan terveisensä kirjoitetuksi Venäjää vastaan käytettäviin aseisiin tai ampumatarvikkeisiin.

Maanantaina myös brittilehti Times uutisoi asiasta laajentaen juttuaan kertomalla asiasta viime päivinä Suomessa nousseeseen keskusteluun.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, puolustusvoimien entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp Martti J. Kari julkaisi joulun alla Twitterissä kuvan oman kranaattitervehdyksestään.

Kranaatin kyljessä oli teksti, jossa luki ”Hyvää joulua! T: Karin perhe.”

– Moskovan viimeisin yritys vallata Suomi päättyi noloon verilöylyyn yli 80 vuotta sitten, mutta muisto siitä näyttää elävän yhä tässä Pohjoismaiden valtiossa, huomauttaa Times.

Lehti kertaa Suomen jäsenhakemustilanteen Natoon ja suomalaisten suuren kannatuksen jäsenyydelle.

Times myös kertoo kirjailija Sofi Oksasen osallistumisesta kampanjaan, rinnastaen hänet kuuluisaan kanadalaiseen kirjailijaan Margaret Atwoodiin.

Timesin mukaan Suomessa on myös esitetty kritiikkiä äkillisesti Venäjän armeijaa vastaan nousseista tunteiden vuodattamisesta mainiten Helsingin Sanomien kirjoittaneen venäläisten sotilaiden epäinhimillistämisestä.

Myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) on kertonut ostaneensa terveiset raketin kylkeen.

Kansanedustaja kirjoitti Facebook-tilillään, että venäläissotilaiden demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on välttämätöntä. Halla-ahon mukaan sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjälle mahdottomaksi.

– Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä, Halla-aho kirjoitti.

Halla-ahon lausunnot vaikuttivat kirvoittavan kritiikkiä Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsovilta, joka ärähti tiistaina tavalla, jonka voi tulkita liittyvän Halla-ahon Facebook-kirjoitukseen.

Myös opetusministeri Li Andersson otti Halla-ahon lausunnot hampaisiinsa IS:n vaalitentissä.

– Sanon ihan suoraan että minusta se ei ollut sopiva lausunto päättäjältä hänen asemassaan, Andersson totesi.

Tiistaina järjestetyssä IS:n puheenjohtajatentissä myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra antoi ymmärtää, ettei ollut asiassa puoluetoverinsa ja edeltäjänsä kanssa samoilla linjoilla.

– Sanoisin että tietenkään se ei ole oikea tapa toimia, että me karnevalisoimme sodankäyntiä yhtään mistään suunnasta, Purra totesi.