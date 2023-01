Onko Wagnerin palkkasoturien kova maine pelkkää bluffia? Pekka Toverilta viiltävä analyysi

”Ne ovat vankilasta rekrytoitu, niille on annettu rynnäkkökivääri käteen ja nopea pikakoulutus.”

Ukrainassa kiivaimmat taistelut käydään itärintamalla. Venäläiset yrittävät saada haltuunsa Bahmutin ja Soledarin kaupunkeja.

Bahmutissa ja Soledarissa taistelee venäläinen yksityinen Wagnerin palkka-armeija.

ISTV:n Ukraina-studiossa tiistaina vieraillut pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo, että taistelutaidoiltaan Wagnerin joukot eivät ole mittavasti sen parempia kuin Venäjän reserviläiset.

– Ne ovat vankilasta rekrytoitu, niille on annettu rynnäkkökivääri käteen ja sitten hyvin nopea pikakoulutus.

Toveri kertoo ukrainalaisten etulinjan joukkojen sanoneen, että wagnerilaiset ovat kovempia vastustajia tällä hetkellä kuin Venäjän reserviläiset.

– Yhtenä syynä todennäköisesti se, että Wagnerin joukoissa on paljon kovempi kuri. Siellä on teloitettu ihmisiä jopa lekoilla. On viitteitä, että siellä on kenttäpikaoikeutta käytetty kieltäytymisistä.

Pikaoikeudenkäyntejä on Toverin mukaan käyty etenkin vankilasta rekrytoituja kohtaan. Jos he kieltäytyvät, kuolemantuomio tulee nopeasti.

Toverin mukaan Ukrainassa taistelevilla venäläisillä vangeilla ei ole mitään menetettävää.

– Ukrainalaisten mukaan he hyökkäävät päälle aika rankasti tappioista huolimatta, kun taas venäläiset reserviläiset eivät ole yhtä tiukassa kurissa, eikä heitä heti ammuta, jos he kieltäytyvät.

Ukrainalaiset ovat ilmoittaneet, että maanantaina yli 700 venäläistä sotilasta otettiin hengiltä.

Voiko lukuihin luottaa?

– Luvut ovat suuntaa antavia. Kun pelkästään näkee valokuvia taistelukentiltä, näkee, minkälaisia määriä ruumiita siellä on, Pekka Toveri vastaa.

Amerikkalaiset tiedustelulähteet ovat Toverin mukaan arvioineet, että noin 50 000 Wagnerin sotilaasta vähintään kolmasosa on kaatunut tai haavoittunut tähän mennessä.

Wagnerin joukot on perustanut Putinin kokiksi kutsuttu Jevgeni Prigozhin.

Toveri on samaa mieltä Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW:n kanssa siitä, että Prigozhin pyrkii pönkittämään Wagnerin mainetta väittämällä, että sen joukot etenevät Ukrainassa.

Toverin mielestä Prigozhin pyrkii nostamaan Wagnerin asemaa ja saamaan joukoille virallisen aseman. Hän haluaa palkka-armeijan kaatuneille sotilaalliset hautajaiset ja muutenkin Wagner-sotilaille samanlaiset edut kuin venäläisille sotilaille.

– Hän pyrkii osoittamaan, että Wagner-joukot saavat aikaan jotain, mitä Venäjän joukot eivät saa. Jos hän saisi vallattua Soledarin tai Bahmutin, olisihan se merkittävä sulka hattuun.

Toveri muistuttaa, että venäläiset eivät ole kohta puoleen vuoteen pystyneet ottamaan haltuun yhtään merkittävämpää kaupunkia Ukrainalta.

Donbasin alueella on valtavia suolakaivoksia ja luolien verkosto.

Pekka Toveri arvioi, että maanalaiset tilat kiinnostavat Wagnerin joukkoja sotilaallisesti. Ukrainan armeija pommittaa joukkoja koko ajan Himars-raketinheittimillä ja luolat tarjoaisivat sotilaille suojaa tulelta.

Mariupolin taistelut ovat Toverin mielestä tästä hyvä esimerkki.

– Mariupolin alueen alla ovat mittavat maanalaiset tilat ja tunnelistot. Sen takia ukrainalaiset pystyivät taistelemaan siellä saarrettuina yli kaksi kuukautta. He pääsivät suojaan maan alle.

Donbasin suolakaivokset voisivat tarjota tällaisia mahdollisuuksia.

Prigozhin on Toverin mukaan ollut aktiivinen rintamalla. Hän yrittää levittää mediaan kuvia, että hän on kuin sotilaskomentaja tapaamassa joukkoja. Hän korostaa, miten vaikeita taistelut ovat.

– Se on vähän selittelyn makua. Tosiasia on, että hyökkäys etenee hyvin hyvin hitaasti. Voi sanoa, että Bahmutin suunnassa on päästy kuudessa kuukaudessa 6–12 kilometriä eteenpäin ja ukrainalaiset pystyvät vastahyökkäyksillään saamaan alueita takaisin.