Pekka Toverilta suorat sanat Leopardeista, joita Ukraina tarvitsee hyökkäykseensä satoja ja mielellään heti

Ilman Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainan armeija ei pysty heittämään venäläisiä valtaajia takaisin rajan yli.

Ukrainan presidentti Wolodymyr Zelenskyi pyysi ja vaati Venäjän hyökkäyksen alettua länneltä taistelupanssari­vaunuja. Nimenomaan Euroopan maiden yleisintä ja laadukkainta mallia – Leopard 2:sta.

Jos ja kun Ukraina lähtee hyökkäämään vapauttaakseen Venäjän valtaamat alueensa takaisin, se tarvitsee välttämättä taistelupanssari­vaunuja. Ilman niitä olisi järjetöntä rynnätä päin vahvaksi rakennettua puolustusta.

– Asemien murtaminen edellyttää raskasta tulivoimaa, joka pitää kyetä tuomaan sinne tykistön tulen alla. Sen takia tarvitaan panssarijoukkoja, entinen panssariprikaatin komentaja Pekka Toveri toteaa ISTV:n Ukraina-studiossa, josta on klippi artikkelin videoikkunassa.

Leopard 2 on lännen parasta taistelupanssarivaunulaatua aseistuksen, suojauksen, tekniikan ja suoristuskyvyn osalta. Samalle tasolle yltää Yhdysvaltojen ykkösvaunu M1 Abrams. Kuvassa Suomen Puolustusvoimien vaunu Niinisalossa 2016.

– Linnoitettua aluetta vastaan hyökkääminen avoimella maalla pelkällä jalkaväellä on aika rujoa hommaa. Se nähtiin ensimmäisessä maailmansodassa, pääesikunnan ex-tiedustelukenraali lisää.

Jos Ukrainan on käynnistettävä hyökkäyksensä ilman taistelupanssari­vaunuja, luvassa on massiivisia miestappioita. Ja manööverin onnistuminen olisi hyvin epävarmaa.

– Ukrainalla tuskin on riittävästi omaa tykistöä ja sille ampumatarvikkeita, jotta se pystyisi pelkällä tykistöllä lamauttamaan Venäjän tykistön ja iskemään aukon sen puolustukseen.

Vaikka tämä onnistuisikin, aukon iskemisen jälkeenkin tulisi jalkamiehille eteen mahdoton paikka. Miten edetä, kun Venäjän panssarit käyvät vastahyökkäykseen?

– Jos olet jalkaväellä liikkeellä, ja tulee panssarivaunuja vastaan, se on aika huono juttu. Mutta panssarivaunuilla sinulla on mahdollisuus pysäyttää vastustajan vastahyökkäys ja jatkaa omaa hyökkäystä vastustajan syvyyteen, Toveri kertoo.

– Leopardin kaltaisen taistelupanssari­vaunun pääaseistuksella kyetään tuhoamaan puolustuksen pesäkkeet, Toveri sanoo.

Lännen johtajat ovat jo pitkään kiemurrelleet sotilaspoliittisen dilemman edessä: antaako Ukrainalle taistelupanssareita, vai pelätäkö Venäjän reaktiota?

Viime päivinä kaikkein tiukimmat kannat tuntuvat höltyneen, sillä jopa Saksan talousministeri Robert Habeck vihjasi, että ei ole poissuljettua, että Saksa lähettäisi Leopardeja Ukrainalle.

– Jos Saksan hallinnosta tällaisia lausuntoja on annettu, se viittaa siihen, että päätös saatetaan todellakin pyörtää. Siltä näyttää, että pikkuhiljaa vastarinta on loppumassa, Toveri toivoo.

Tämä olisi kuitenkin vasta alku. Toverin mukaan muutama kymmenen Saksan Bundeswehrin vaunua ei vielä riitä mihinkään.

– Yksittäinen taistelupanssarivaunu on kallis ruumisarkku telaketjuilla. Tarvitaan panssaripataljoonia, tarvitaan panssariprikaateja ja koko taistelujärjestelmän yhteistyön hiominen.

Yhdysvallat on ilmoittanut antavansa Ukrainalle Bradley-rynnäkköpanssarivaunuja. Niiden tehtävä on tukea ja suojata hyökkäävien taistelupanssarivaunujen etenemistä.

Ukraina on ilmoittanut tarvitsevansa 300–400 taistelupanssari­vaunua noin tuhannen eritasoisen neuvostovalmisteisen oman panssarivaununsa lisäksi. Niillä se voisi alkaa työntää Venäjän joukkoja rajojen taakse.

Ukrainalainen sotilas venäläisiltä kaapatussa taistelupanssarivaunussa (T-80:n) Bahmutin lohkolla viime marraskuussa. Vaunu on jo viime maaliskuun sotasaaliis.

Länsimaissa on Euroopan valtioilla sekä Kanadalla yhteensä noin 2 000 Leopard-taistelupanssarivaunua. Jos ne luovuttaisivat 20 prosenttia omistaan Ukrainalle, se saisi haluamansa määrän.

Onko tällainen yhteisluovutus utopiaa, vai realismin rajoissa nyt, kun Venäjä on riisunut naamionsa?

– Ehkä se on realismin rajoissa.

– Mutta ei se mitään helppoa ole. Se on mittava ponnistus. Niille pitää rakentaa kokonaisjärjestelmä, pitää taata, että Ukrainalla on korjaus- ja ylläpitokyky. Lisäksi sotilaiden kouluttaminen toimimaan uuden kaluston kanssa ottaa aikaa.

Jos ja kun Euroopan maat alkavat luovuttaa Leopardeja, ehtisivätkö ne Ukrainan mahdolliseen keväthyökkäykseen?

– Kun ukrainalainen panssarivaunu­miehistö on saanut koulutuksen T-70:een tai T-64:ään, sen kouluttaminen Leopardilla kestää kaksi kuukautta.

–Jos päätös tehtäisiin tänään, niin kyllä jo kesällä kyettäisiin tekemään offensiiveja, Toveri arvioi.

Venäjä pyrkii tietysti kaikin tavoin estämään Leopardien toimittamisen Ukrainalle. Kremlin tuoreen tiedonannon mukaan länsimaiden uudet aselähetykset ”syventäisivät vain Ukrainan kansan kärsimystä”.

Millä korvalla lännen tulisi kuunnella tällaista puhetta?

– Ei millään korvalla, koska se on täysin Putinin propagandaa. Ukrainan kansan kärsimys on hyvin helppo lopettaa, jos Putin vetää joukot pois Ukrainasta. Se on ihan hänestä kiinni.

Krimin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti, että lännen lupaamien uusien rynnäkköpanssarivaunujen toimitukset ”eivät pysty muuttamaan mitään”.

– Mitä enemmän venäläiset vähättelevät lännen tukea, sen enemmän niitä sattuu.

– Mitä vahvempi Ukrainan asevoimista tulee, sen isompi ongelma se on Venäjälle.

Toveri korostaa, että Leopardien luovutusjärjestyksessä Eurooppaa pitää katsoa kokonaisuutena. Hän viittaa mm. suomalaispoliitikkojen haluun luopua muutamista Suomen vaunuista.

– Meillä on iso tontti puolustettavana. Meillä on pitkä raja Venäjän kanssa. Ei ole välttämättä paras ajatus täältä niitä vaunuja ottaa.

– Euroopan kokonaisuudessa löytyisi varmasti ratkaisu, jossa vaunuja otettaisiin sieltä, missä uhka on pienempi.

Hän ottaa esimerkiksi Espanjan, jolla on varastossa 350 Leopardia, eikä sen rajoilla ole näköpiirissä ulkopuolista uhkaa.

– Käytännössä jokainen meillä oleva taistelupanssarivaunu on sijoitettu jollekin sodan ajan joukolle. Jos se annetaan pois, se on pois sieltä.

Ottaako panssarimiestä sydämestä, jos Suomen arvokkaita Leopardeja lähtisi rintamalle?

– Kyllä se aika syvältä kouraisisi. Meillä on iso maa puolustettavana, ja sitä kalustoa on aika vähän.

Toverin mukaan Puolustusvoimissa tiedetään parhaiten mitä Suomesta voidaan antaa. Oli se sitten kalustoa, koulutusta tai rahoitusta.

Yllä olevalla videolla Pekka Toverin studiohaastattelu (10.1.) kokonaisuudessaan.