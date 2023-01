Pekka Toveri: Tämän takia Putin on vaarallisin mahdollinen diktaattori – miten pitäisi suhtautua Suomen ”takaisin ottamiseen”?

Jos Venäjän nykyisen diktaattorin tavoite on ”Neuvostoliitto 2,0”, miten siihen pitäisi suhtautua? Pekka Toveri arvioi, miksi Putin on niin vaarallinen.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaaraa koko Euroopalle painotti viimeksi venäläinen oppositiopoliitikko Leonid Gozman. Hänen mukaansa Putin himoitsee entisiä Varsovan liiton maita Venäjän etupiiriin ja aikoo ”ehkä ottaa Suomen takaisin”.

ISTV:n Ukraina-studiossa tiistaina vieraillut pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri arvioi, miten näihin puheisiin pitäisi suhtautua.

– Suhtautuisin siihen aika vakavasti, Toveri sanoo.

Putin on jo vuosikymmeniä sitten todennut, että Neuvostoliiton hajoaminen on suurin geopoliittinen tragedia, mitä on tapahtunut hänen elinaikanaan Euroopassa. Juuri se tekee Toverin mukaan Putinista vaarallisen.

– Hän on vaarallisin mahdollinen diktaattori, koska hän on diktaattori, jolla on visio. Ja se visio näyttää olevan Neuvostoliitto 2,0.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tehdään Venäjästä imperiumi, jolla on puskurivyöhyke ja vasallivaltiot lähellä suojavyöhykkeenä. Myös Suomi on ehkä piirretty Putinin kartalle – tosin se kartta on jo vanhentunut.

– Suomen ottaminen puskurivyöhykkeeksi ei ole enää realismia, mutta ei se tarkoita sitä, että Putin sen ymmärtäisi ja etteikö hän sitä tavalla tai toisella yrittäisi.

” Diktaattorit alkavat perinteisesti uskoa omaa propagandaansa.

– Diktaattorina hänellä (Putinilla) ei varmaankaan ole exit-suunnitelmaa tehtynä, jos hän menettäisi miehittämänsä alueet ja jopa Kriminkin. Hän olisi todella heikko johtaja sen jälkeen. Siihen hän ei varmasti ole valmis suostumaan, Pekka Toveri arvioi.

”Putinin aivoiksi” kutsutun filosofin Aleksandr Duginin sanotaan olevan monen Putinin ajatuksen takana. Duginin mielestä Suomi kuuluu Venäjän geopoliittiseen etupiiriin ja Venäjän pitäisi ottaa vanhat imperiumin alueet takaisin.

Oppositiopoliitikko Gozman puolestaan ei ole tarkentanut Suomi-kommenttiaan, mutta vastaavaa on kuultu ennenkin. Venäjän miehitettyä Krimin niemimaan vuonna 2014 saman tyylisiä lausuntoja antoi Putinin entinen neuvonantaja Andrei Illarionov, joka sanoi ”Putinin haluavan Suomen takaisin Venäjän vallan alle”.

Toverilla on selkeä näkemys siitä, mitä Venäjällä nykyään yleisesti ajatellaan.

– En usko, että kukaan Venäjällä enää uskoo, että Suomi voitaisi ottaa osaksi Venäjää. Suomalaiset ovat liian jukuripäisiä ja vaikeasti integroitavissa. Mutta silti se haluttaisi puskurivyöhykkeeksi, eli haluttaisi sanansija siitä, minkälaisia päätöksiä Suomi tekee omasta puolustuksestaan ja turvallisuuspolitiikastaan.

Ne päätökset Suomi on jo tehnyt: Nato, mittava määrä kumppaneita ja suhteellisen vahva puolustus. Ja kun suomalaiset eivät todellakaan halua Venäjän vallan alle, niin ei Putinilla ole mitään mahdollisuuksia, Toveri sanoo.

– Mutta kun diktaattori on elänyt 20 vuotta jees-miesten ympäröimänä, jotka ovat kertoneet että hän on nero ja kaikki mihin hän koskettaa muuttuu kullaksi, niin siinä pikkuhiljaa diktaattorit alkavat perinteisesti uskoa omaa propagandaansa ja kuvitella, että tämä on todellakin vielä mahdollista.

Oli mahdollista tai ei, Neuvostoliitto 2,0 on jonkinlainen visio. Toveri huomauttaa, että kahden viimeisen vuosikymmenen ajan tämän saavuttamiseksi on johdonmukaisesti rakennettu välinettä.

– On rakennettu asevoimaa ja myös merkittävällä volyymilla käytetty sitä lähialueilla, muiden muassa Georgiaa vastaan, Ukrainaa vastaan ja Syyriassa. On myös tehty hybridisodankäyntiä, eli on heikennetty länttä erinäisillä keinoilla aika taitavastikin ja hajotettu lännen yhtenäisyyttä, mutta ei onneksi riittävästi.

Gozman korostaa myös Putinin alkuvoimaista vihaa Ukrainaa kohtaan. Sellaista Putin ei ole ainakaan vielä julistanut Suomea kohtaan, mutta Venäjän propaganda on toiminut jo pitkään ja ennen kaikkea demonisoinut Suomen sotia.

– Tätä on tehty jo vuosikymmeniä. Vaikka oli hyvät naapuruussuhteet ja presidentit tapailivat toisiaan ja kaikki oli muka päällisin puolin hyvin, niin kyllähän siellä tasaisin väliajoin Venäjän kansalle kerrottiin tarinoita suomalaisten järjestämistä keskitysleireistä tai muista vastaavista ja muistutettiin siitä, että suomalaiset ovat pahoja.

– Nyt sitä tarinaa voi poimia taas pitkältä aikaväliltä takaisin pinnalle, ja sanoa että katsokaa nyt, mehän on sanottu jo vuosikausia että suomalaiset ovat natseja ja he vihaavat venäläisiä.

Ukrainassa on käytännössä nähty, kuinka nopeasti vastapuoli demonisoidaan, kun valtiollinen propagandakoneisto laitetaan jauhamaan.

– Ukrainalaiset olivat vielä pari vuotta sitten veljeskansa, joka oli vähän väärässä johdossa ja lännen vaikutusvallan alla, mutta kuitenkin slaaveja jotka pitäisi saada äiti-Venäjän huomaan. Nyt he ovat natseja, satanisteja, eläimiä, Toveri sanoo.

– Se tapahtuu hyvin nopeasti.