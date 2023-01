Ohentunut otsonikerros on palautumassa, mutta lopullinen toipuminen vie vielä vuosikymmeniä.

Yläilmakehän otsonikerros on toipumassa, joskin hitaasti, kertoo YK:n asiantuntijapaneelin tuore raportti. Kyse on laajasta Montrealin pöytäkirjan arviointiraportista, joka tehdään joka neljäs vuosi.

Kansainvälisen yhteisraportin mukaan otsonikerros palautuisi nykytahdilla 1980-luvun heikkenemistä edeltäneelle tasolle maailmanlaajuisesti vuoteen 2066 mennessä.

Asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, että otsonikerros saavuttaa ennusteiden mukaan 1980-lukua edeltäneen tason eri aikaan eri puolilla maailmaa.

Suuressa osassa maailmaa otsonikerroksen arvioidaan palautuvan radikaalia heikkenemistään edeltävälle tasolle vuoteen 2040 mennessä. Arktisella alueella vastaava arvioitu toipumisajankohta on vuonna 2045 ja viimeisenä Etelämantereella vuonna 2066.

Montrealin pöytäkirjan tavoitteena on otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotannon ja kulutuksen asteittainen lopettaminen. Se on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ympäristösopimuksista.

Alun perin 24 valtiota ja EU:n edeltäjä Euroopan talousyhteisö (EY) allekirjoittivat Montrealin pöytäkirjan otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 1987. Kaikki YK:n jäsenet ratifioivat sopimuksen, ja se tuli voimaan vuoden 1989 alussa.

Uusimmassa arviointiraportissa kerrotaan otsonikerroksen palautumisarvion lisäksi, että lähes 99 prosenttia otsonikerrosta heikentävistä ja kielletyistä aineista on saatu pois käytöstä.

Tehtyjen ratkaisujen seurauksena huomattava osa ylemmästä stratosfääristä on saatu suojeltua. Tämä on myös vähentänyt altistumista ultraviolettisäteilylle. Kehitys on niin selvää, että siitä pitäisi ottaa mallia myös muissa ilmastotoimissa, arvioi Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) suomalainen pääsihteeri, professori Petteri Taalas.

– Otsonia koskevat toimenpiteet luovat ennakkotapauksen ilmastotoimille. Onnistumisemme otsonikerrosta tuhoavien kemikaalien asteittaisessa poistamisessa osoittaa, mitä voidaan ja mitä on tehtävä, kiireellisesti, fossiilisista polttoaineista luopumiseksi, kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja siten lämpötilan nousun rajoittamiseksi.

Työtä riittää. Esimerkiksi lokakuun lopussa 2022 julkaistussa raportissaan WMO ja Euroopan unionin Copernicus-ilmastonmuutospalvelu totesivat yhteisesti, että Euroopan alueen lämpötilat ovat nousseet keskimäärin puoli astetta joka vuosikymmen vuodesta 1991.

Ilmaston lämpeneminen on näin ollen ollut Euroopassa nopeinta muihin maanosiin verrattuna.

Alppijäätiköillä jäänpaksuudesta katosi lämpenemisen seurauksena 30 metriä vuosina 1997–2021. Lisäksi Grönlannin jäätikkö sulaa nopeasti ja kiihdyttää merenpinnan nousua, raportissa todettiin.

Asiantuntijat muistuttavat Montrealin pöytäkirjan arviointiraportissa myös kansainvälisestä sopimuksesta vähentää fluorihiilivetyjen (HFC-yhdisteet) tuotantoa ja kulutusta. HFC-yhdisteet eivät ohenna otsonikerrosta. Ne ovat kuitenkin voimakkaita kasvihuonekaasuja, joilla on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisessä.

HFC-yhdisteiden rajoittamistavoitteet muotoiltiin Montrealin pöytäkirjan Kigalin muutossopimuksessa vuonna 2016. Asiantuntija-arvioiden mukaan muutoksen arvioidaan estävän 0,3–0,5 asteen lämpenemisen vuoteen 2100 mennessä.

Arviointityö perustuu laajoihin tutkimuksiin, selvityksiin ja tietoihin, jotka on koonnut laaja kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Mukana on asiantuntijoita WMO:sta, YK:n ympäristöohjelmasta (UNEP), Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatiosta (NOAA), Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinnosta (NASA) ja Euroopan komissiosta.