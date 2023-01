Aftonbladet: Asiantuntija arvioi Putinin seuraavan liikkeen – näkee sodan tulevaisuuden suhteen kaksi vaihtoehtoa

Putin laskee nyt sen varaan, että länsi väsyy tukemaan Ukrainaa, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja ja everstiluutnantti Joakim Paasikivi Aftonbladetissa.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian opettaja ja everstiluutnantti Joakim Paasikivi pohtii Aftonbladetin Krigsrapporten -ohjelmassa Vladimir Putinin pitkän ja lyhyen ajan tavoitteita Ukrainan sodassa. Paasikivi arvioi, että sodan tulevaisuuden suhteen on kaksi vaihtoehtoa: joko sota päättyy tämän vuoden aikana lännen tuella Ukrainan voittoon tai sitten siitä tulee pitkä.

– Nyt taisteluja käydään siitä, saako Venäjä vallattua Soledarin ja sen jälkeen Bahmutin. Se ei ole mahdotonta ja tilanne on ukrainalaisille hankala, Paasikivi sanoo.

Paasikivi uskoo, että Venäjä pystyy saavuttamaan taktisia voittoja nykyisillä taistelulinjoilla Itä-Ukrainassa. Sen sijaan asiantuntijan mukaan on hyvin vaikea sanoa, mikä on Putinin seuraava liike Ukrainassa.

– Uskon, että venäläisten strategiana on pitää yllä etulinjojaan ja pitkittää sotaa, jotta länsi väsyy tukemaan Ukrainaa, Paasikivi miettii.

Ukrainan tietojen mukaan Venäjä valmistelee uutta liikekannallepanoa, jossa Venäjän joukkoja vahvistettaisiin jopa puolella miljoonalla uudella sotilaalla. Paasikiven mukaan Venäjän tilanteesta tulee todella mielenkiintoinen, jos Putin todella päättää kutsua näin suuren määrän miehiä lisää rintamalle. Everstiluutnantti muistuttaa, että jo syksyn liikekannallepano ajoi sadattuhannet venäläismiehet maanpakoon.

– Venäjän kannalta ongelmaksi tulee, kuinka he kouluttavat ja varustavat uudet joukot. Jo aiemmin on tullut paljon tietoa siitä, että venäläissotilaat ovat itse valittaneet huonosta koulutuksesta ja varustuksesta. He eivät saa kovin innostunutta armeijaa, jos miehet pakotetaan sotaan, Paasikivi huomauttaa.

Venäjän tarve kutsua aina vain lisää miehiä rintamalle kertoo Paasikiven mukaan aivan selvästi siitä, että sota sujuu Venäjän kannalta huonosti.

– Kaikki Venäjän tavoitteet sodassa ovat muuttuneet tai niitä on muutettu. Samaan aikaan Venäjä sanoo, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Kuinka se on mahdollista, jos tavoitteet muuttuvat?

Paasikiven mukaan Venäjällä alkaa olla pulaa modernista kalustosta ja ammuksista. Puute näkyy jo taistelulinjoilla. Edes se, että Venäjä on päättänyt käyttää yhä suuremman osan budjetistaan sotilasmenoihin, ei välttämättä käännä sodan suuntaa Putinille edulliseksi, Paasikivi arvioi. Hänen mukaansa Venäjän ongelmana on sen oman teollisuuden rajallinen kyky tuottaa lisää kalustoa ilman länsimaisia komponentteja. Venäjän kanssa asekauppaan halukkaat kumppanitkin ovat vähissä.

– Ammuksia Pohjois-Koreasta, droneja Iranista ja Valko-Venäjä, mutta niitä ei ole montaa muuta (kauppakumppaneita). Joten Venäjä ei voi saada tai ostaa materiaalia, joka täysin vastaisi Ukrainan saamaa apua lännestä, Paasikivi sanoo.

Asiantuntija uskoo, että jos Venäjällä on lähettää puoli miljoonaa uutta miestä Ukrainaan ja se aikoo käyttää kolmasosan valtion budjetistaan sotilaallisiin menoihin, se tarkoittaa sitä, että sodasta tulee pitkä.

– Näen kaksi päävaihtoehtoa: joko Ukraina voittaa tänä vuonna länsimaiden tuella tai sitten Venäjä suuren mobilisaation avulla onnistuu venyttämään rajojaan vastahyökkäyksillä ja pitkittämään sotaa.