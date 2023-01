Brasiliassa osoitettiin mieltä demokratian puolesta – protestoijat vaativat Bolsonaron vangitsemista

Biden ilmaisi järkähtämättömän tukensa Brasilian uuden presidentin hallinnolle pääkaupungin levottomuuksien jälkeen.

Brasilian suurimmassa kaupungissa Sao Paolossa kymmenettuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään demokratiaa puolustavissa mielenosoituksissa. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Mielenosoittajat ovat muun muassa vaatineet maan entisen presidentin Jair Bolsonaron lukitsemista vankilaan. Monet ovat pukeutuneet punaisiin vaatteisiin Brasilian nykyisen presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan työväenpuolueen kannatuksen merkiksi.

Viikonloppuna Brasiliaa järkytti Bolsonaron kannattajien hyökkäys maan hallintorakennuksiin. Bolsonaron kannattajat tunkeutuivat sunnuntaina kongressirakennukseen, presidentinpalatsiin sekä maan korkeimman oikeuden rakennukseen Brasilian pääkaupungissa Brasiliassa.

Maanantaina Brasilian turvallisuusjoukot tyhjensivät mielenosoittajien leirit ja häätivät heidät matkoihinsa. Noin 1 500 ihmistä otettiin kiinni leireistä.

Brasilian tapahtumia on verrattu kahden vuoden takaiseen Yhdysvaltain kongressitalon hyökkäykseen. Tuolloin presidentinvaalit hävinneen Donald Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressirakennukseen estääkseen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Brasilian entinen presidentti Bolsonaro on joutunut sairaalahoitoon Orlandossa Yhdysvalloissa kovien vatsakipujen vuoksi, brasilialainen O Globo -lehti kertoi maanantaina. Bolsonaro on kärsinyt terveysongelmista sen jälkeen, kun häntä puukotettiin hengenvaarallisesti hänen vuoden 2018 vaalikampanjansa aikana. Puukotuksen jälkeen hänelle on tehty kuusi leikkausta.

Bolsonaro, 67, matkusti Brasiliasta Yhdysvaltoihin kaksi päivää ennen presidenttikautensa loppua eikä osallistunut vallanvaihtoseremonioihin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut Brasilian presidentin Lulan vierailulle Valkoiseen taloon helmikuussa.

Valkoisen talon mukaan Biden vakuutti puhelinkeskustelussa tukevansa järkähtämättä Lulaa Brasilian uutena presidenttinä. Biden soitti Lulalle ollessaan vierailulla Meksikossa.