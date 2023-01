Venäjän presidentti Putinin virallinen omaisuus on varsin vaatimaton. Huhutaan, että todellisuudessa potti olisi satojen miljardien eurojen suuruinen.

Kuinka rikas Putin on?

Venäjän presidentin Vladimir Putinin virallisen ja huhutun omaisuuden välillä on valovuosien ero. Puraisevatko Venäjän-vastaiset pakotteet Putinin lompakkoon?

Arviot Vladimir Putinin varallisuudesta vaihtelevat virkamiehen palkasta, kerrostaloasunnosta, parista neuvostoautosta ja 36 vuotta vanhasta peräkärrystä satojen miljardien eurojen suuruiseen pottiin.

Talouslehti Forbes kuvaili heinäkuussa Putinin omaisuutta ”mysteeriksi”, jota on yritetty ratkaista jo 20 vuoden ajan.

IS kysyi asiantuntijoilta, voiko ratkaisu olla lähempänä nyt, kun Ukrainan sodasta johtuvien pakotteiden on arvioitu iskevän Venäjään toden teolla tänä vuonna.

Ruotsalainen taloustieteilijä ja diplomaatti Anders Åslund, Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko, johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ja taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta vastasivat.

Vasemmalta: Ruotsalainen taloustieteilijä ja diplomaatti Anders Åslund, Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko, johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta.

– Se on ihan huuhaata, että hän pelkällä virallisesti ilmoitetulla palkalla eläisi, professori Eloranta tokaisee.

Putinin tulot ja omaisuus vuodelta 2021 ilmoitettiin viime keväänä, ja sen mukaan vuosipalkka oli tuolloisen kurssin mukaan reilun 118 000 euron suuruinen. Nousua edelliseen vuoteen oli hieman, silloin Putinin kerrottiin tienanneen 116 000 euron edestä.

Laki määrää Putinin ja muut Venäjällä julkisessa virassa toimivat henkilöt tekemään omaisuusilmoituksen kerran vuodessa.

Tuoreimpaan oli listattu uutissivusto Infobaen mukaan edellisvuodesta poiketen enää yksi Gaz M21 Volga -henkilöauto. Maasturi Lada Niva ja vuoden 1987 mallia oleva Skif-peräkärry olivat paikoillaan.

Presidentit ajelulla. Vladimir Putin ajeli yhdessä Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin kanssa vuoden 1950-mallisella Volgallaan toukokuussa 2005 Moskovassa.

(Alla on Skif-M -telttaperäkärryn mainosfilmi vuodelta 1975.)

Keskiverron neuvostodirikan elintasosta on pitkä matka yhdysvaltalais-brittiläisen suursijoittajan William ”Bill” Browderin arvioon Putinin varallisuudesta: yli 200 miljardia euroissa.

– Käsittääkseni ei voida puhua sadoista miljardeista. En jaksa uskoa siihen. Mittaluokka on jo niin järjetön, Eloranta sanoo.

Suursijoittaja ja Kreml-kriitikko William Browder.

Browder on tunnettu Kreml-kriitikko, joka on tuonut julki­suuteen Venäjän korrup­tiota ja talous­rikollisuutta. Sattu­maa tai ei, hänet itsensä tuomit­tiin poissa­olevana yhdek­säksi vuodeksi vankilaan Venäjällä veropetoksista vuosikymmen sitten.

Eloranta huomauttaa, että Venäjä ei ole kuitenkaan samanlainen diktatuuri kuin jotkin Afrikan valtiot, joissa diktaattorit ovat onnistuneet puhaltamaan lähes koko yhteiskunnan varat itselleen.

– Venäjä on autoritäärisesti paljon hajanaisempi, joten siellä ei samalla tavalla pysty keskittämään kaikkea valtion omaisuutta itselleen.

Se ei tarkoita etteikö Putinilla olisi pääsyä muiden lompakoihin.

Putinin palatsiksi väitetty rakennus Gelendzhikin lähellä Mustanmeren rannalla tunnetaan myös nimellä Praskoveevkan residenssi.

Putin esitteli Bahrainin kuninkaalle Hamad ibn Isa Al Khalifalle Ahaltekhevosta Sotshin residenssissä. Hevoslaji on peräisin Kaukasiasta ja Keski-Aasiasta.

Vielä vuosikymmen sitten maailman johtajat kuuntelivat Vladimir Putinia. Tässä hän pitää avajaispuhetta G20-kokouksessa Pietarissa syyskuussa 2013.

– Varmasti Putinilla on merkittävä omaisuus, ja puhutaan varmasti jostain miljardeista, joita on piilotettu ja hajautettu.

Mutta minne?

Kokeneen ruotsalaisen diplomaatin Anders Åslundin mukaan Putin on valjastanut perheenjäseniä, ystäviä ja muita uskollisia henkilöitä varojensa vartijoiksi.

Hän esitti näkemyksensä vuonna 2019 ilmestyneessä teoksessaan Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. Nimen suora suomennos voisi kuulua "Venäjän kätyrikapitalismi: polku markkinataloudesta kleptokratiaan".

Diplomaatti Anders Åslund.

Åslund toimi vuosina 1991–1994 Venäjän silloisen presidentin Boris Jeltsinin hallinnon vanhem­pana neuvon­antajana. Myöhem­min hänet on tunnettu ajatus­hautomo Atlantic Councilin johta­vana Venäjän, Ukrainan ja Itä-Euroopan talouspolitiikan asiantuntijana.

Valkoinen talo ilmoitti pian sodan alkamisen jälkeen Yhdysvaltojen asettavan pakotteita Putinia ja ulkoministeri Sergei Lavrovia vastaan. EU kertoi jäädyttäneensä kaksikon eurooppalaiset varat.

Onko lännen edes mahdollista iskeä sinne, missä Putinin todelliset vauraudet ovat?

– Yhdysvallat sallii miljoonat anonyymit yritykset, joten tämä on maailman suurin offshore-paratiisi. Putinin varallisuus on luultavasti piilossa 20:ssä–30 pöytälaatikkofirmassa kymmenellä eri hallintoalueella, joista Yhdysvallat ei ole pystynyt paikallistamaan yhtään, Åslund kommentoi IS:lle sähköpostitse.

– Yhdysvallat tarvitsee pohjoismaista läpinäkyvyyttä.

Minne Putin on piilottanut väitetyn miljardiomaisuutensa? Ruotsalainen huippudiplomaatti Anders Åslund uskoo varojen olevan piilossa 20-30 pöytälaatikkoyrityksen takana lukuisilla hallintoalueilla.

Putinin presidentillinen palatsi sijaitsee Novo-Ogaryovossa Moskovan laitamilla. Syyskuussa 2012 Putin ikuistettiin katsomassa paralympialaisten judo-ottelua.

Putinin luksustoppatakki sai kulmat kohoilemaan Krimin niemimaan "Venäjään liittämisen" vuosipäivänä Moskovassa maaliskuussa. The Moscow Times -lehdessä todettiin, että italialaisen Loro Pianan luomus maksaa noin 1,5 miljoonaa ruplaa. Vajaan vuoden takaisella kurssilla se teki reilut 12 000 euroa.

Suomen Pankin Laura Solanko sanoo, että teoriassa Putinin piilomiljardeitakin voi yrittää sanktioida – mutta helppoa se ei ole.

– Kyllä semmoiset toimet on ihan mahdollisia, mutta kuten kaikki ymmärtävät, ne ovat hirveän vaikeita. On nimittäin hyvin vähän mitään sellaisia omaisuuseriä, joissa Putin tai hänen perheenjäsenensä olisivat suoraan omistajia.

– Vaikka näin tehtäisiin, on hyvin vaikea osoittaa, että löytyisi sellaisia omaisuuseriä, jotka tosiaankin ovat hänen omistuksessaan.

Putin tapasi olla valtiovierailuaikoinaan yleensä myöhässä. Aikaraudoista se ei jäänyt kiinni, sillä hänen ranteessaan on usein nähty saksalaisen Lange & Söhnen platinarunkoinen, vajaan puolen miljoonan euron hintainen aikarauta.

Vaikea on löytää pelkkää Putinin osoitettakaan. Siis sitä, jossa virallisten tietojen mukaan sijaitsee hänen omistuksessaan oleva asunto. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan sen pinta-ala on 77 neliömetriä ja siihen kuuluu 18-neliöinen autotalli.

Russia Beyond -julkaisussa 2019 sitä arveltiin kahden tai kolmen makuuhuoneen lukaaliksi, joka sijaitsee Putinin kotikaupungissa Pietarissa. Lähteestä riippuen asunto saattaa sijaita myös Moskovassa.

Omaisuusilmoituksen mukaan Putinilla on käytössään myös 153,7 neliömetrin suuruinen asunto. Se löytyy Moskovasta osoitteesta Akademika Zelinskogo 6.

Putinin käyttöön varattu tornitalon osake sijaitsee tässä rakennuksessa osoitteessa Akademica Zelinskogo 6, Moskova.

Tornitalon osake varattiin Putinin käyttöön 1999, kun presidentti Boris Jeltsin nimitti hänet pääministeriksi. Sisältä on julkaistu kuviakin, mutta kerros ei sentään ole tiedossa.

Talousjulkaisu Bloombergin kolumnisti Leonid Bershidsky kirjoitti vuosikymmen takaperin Putinin olevan niin rikas, että hän ei käytännössä tarvitse omaa omaisuutta lainkaan.

– Koko maa on valmis tottelemaan hänen määräyksiään, Bershidsky kirjoitti 2013.

Vladimir Putin Sotshin-huvilallaan uskollisen aseenkantajansa Dmitri Medvedevin kanssa elokuussa 2015. Viimeksi mainittu oli tuolloin Venäjän pääministeri.

Toukokuussa 2013 Sotshin palmuvyöhykettä pääsi ihmettelemään Britannian pääministeri David Cameron. Valtion omistama presidentin kesäasunto Bocharov Ruchey on Putinin suosikkipaikka.

– Putinin ei tarvitse kuin napsauttaa sormiaan, ja valtionyhtiöt luovuttavat omaisuutta hänen ystävilleen polkuhintaan. Yksi kuiskaus riittää, jotta varakkaat yksityiset liikemiehet alkavat kunnostaa presidentin residenssiä uuteen loistoon.

Professori Eloranta suhtautuu skeptisesti näin laajaan ”omistusjärjestelyyn”.

– Kaikissa näissä spekulaatioissa kannattaa ottaa huomioon minun mielestäni se, että kyseessä ei ole sellainen diktatuuri, jossa Putin omistaa koko Venäjän. Kyllä siellä on paljon oligarkkeja ja eliittiä, jotka omistavat ihan omaa omaisuuttaan.

– Toki omistaminen tapahtunee Putinin valtapiirin myötävaikutuksella. Siellä varmasti kerätään mafian tapaan jonkinlaiset siivut siitä omaisuudesta, ja siitä mitä ansaitaan. Sellainen on varmasti se pelin henki.

Samoilla linjoilla on Suomen Pankin Solanko.

– Ehkä siinä on myös kyse siitä, että Venäjä taloutena on vähän sellainen, että omistusoikeudet ovat ehdollisia tsaarin suopeudelle. Ne ovat eri tavalla hallitsijan hyväntahtoisuudesta riippuvia järjestelyitä kuin meikäläisessä maailmassa, jossa omistusoikeudet yleensä ovat aika kiveen hakattuja.

Eräs remontointiin liittyvä paljastus sai sentään hetkellisesti veden loiskumaan Venäjän sisäpolitiikassa.

Moskovan historiallinen keskuslinnoitus Kreml huhtikuussa 2020.

Putin piiskasi pääministerinsä Dmitri Medvedevin pumppaamaan rautaa Sotshin huvilan kuntosalilla elokuussa 2015.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruptionvastainen säätiö kuvasi droonilla kallionkielekkeelle levittäytyvän hulppean palatsin Gelendzhikin lähellä ja latasi videon YouTubeen tammikuussa 2021.

He kertoivat palatsin paitsi kuuluvan presidentti Putinille, myös olevan miljoonaluokan remontin tarpeessa huolimattomasta rakentamisesta johtuvien homevaurioiden takia.

Mustanmeren ”Versaillesia” ihmetteli nopeasti yli 100 miljoonaa katsojaa, ja kiusallinen julkisuus ehti riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen mukaan vaikuttaa jo alamaistenkin näkemyksiin presidentistään.

Tiedossa ei ole kuka kuiskasi ja kenelle, mutta pian palatsin omistajaksi ilmoittautui liikemies Arkadi Rotenberg, joka Suomessa muistetaan yhtenä Jokereiden kotihallin ostajista vuonna 2013.

Remontista ei puhuttu. Rotenberg sanoi oppositiohenkiselle Dozhd-TV-kanavalle kaavailevansa palatsiin huoneistohotellia.

– Ihan sinänsä uskottavia ja sisäisesti koherentteja tarinoita kyllä kerrotaan, että miten jotakin kohteita on rakennettu ja kenellä niihin on käyttöoikeus, Solanko arvioi Navalnyin säätiön paljastuksia.

– Pidän niitä uskottavina, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että jotain yksittäistä omaisuuserää pystyttäisiin todellakin todistamaan.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön kuvaama palatsi osoittautui lähemmässä tarkastelussa remonttikohteeksi. Putin kiisti liittyvänsä sen omistamiseen millään tavalla.

Suurin siivu Putinin varallisuudesta pysyy tämän tiedon valossa jatkossakin läntisten pakotteiden ulottumattomissa.

– Merkittävä osa siitä on luultavasti jo kulkeutunut paikkoihin, joista sitä ei voi jäljittää, EK:n Petri Vuorio uskoo.

Pakotehaaviin on kuitenkin kertynyt huomattava summa venäläistä rahaa – itänaapurin keskuspankista.

– Yksityishenkilöiltä jäädytettyjen joidenkin kymmenien miljardien sijaan katse kohdistuu erityisesti niihin 316 miljardin dollarin suuruisiin varoihin, jotka Venäjän keskuspankilta on tähän mennessä blokattu.

Euroissa summa on hieman alle 294 miljardia.

Leijonanosa potista odottaa käyttötarkoitusta Saksan, Ranskan, Japanin, Yhdysvaltain ja Britannian keskuspankeissa.

Pääministeri Putin puhui toimittajille Novo-Ogaryovon residenssissä toukokuussa 2012 valmistautuessaan palaamaan Venäjän presidentiksi.

Putinin musta labradorinnoutaja Koni sai pantaansa paikannuslaitteen loppuvuodesta 2008. Eläintä asetettiin valvomaan venäläisten oma satelliittipaikannusjärjestelmä Glonass, joka on vastine amerikkalaiselle GPS:lle.

– Niiden käyttämistä Ukrainan jälleenrakentamiseen selvitetään. Se on lakiteknisesti erittäin vaikea prosessi, mutta helpompaa kuin paikantaa ja hyödyntää jälleenrakentamisessa 1 800 sanktioidun yksityishenkilön omaisuus. Merkittävä osa yksityisomaisuuden haltijoista on myös valmis riitelemään asiasta lakituvissa.

Tässä tullaan diktatuurien ja läntisten demokratioiden eroihin.

– Meikäläinen oikeusvaltio ei voi jäädyttää varoja, takavarikoista puhumattakaan, ellei omistusta pystytä tosissaan osoittamaan, Laura Solanko sanoo.

Vaikka rahat saataisiin vedenpitävästi jäljitettyä, vie virtaus nopeasti poliittiseen syvään päätyyn.

– Yleensähän valtionpäämiesten asettamisessa pakotteiden alaiseksi ollaan äärimmäisen varovaisia. Niin kauan kuin ajatellaan, että vastapuolella on sellainen legitiimi hallinto, jonka kanssa jossain maailman vaiheessa joistain asioista pitää neuvotella, niin silloin herättää aika paljon pahaa verta, jos sen valtakunnan päämies on tiukkojen pakotteiden alaisena.-

Miljardimenetyksistä huolimatta Venäjän talous porskutti pitkin vuotta eikä Putinin sotakassa vaikuta vieläkään ehtyneen.

Miten pakotteet tänä vuonna näkyvät verrattuna aiempaan?

– Yksi konkreettinen asia, missä ne näkyvät, on Venäjän öljyn ja öljytuotteiden vienti. Raakaöljyn vientiä koskevat pakotteethan tulivat voimaan joulukuun alussa, ja niitä on nyt 4–5 viikkoa nähty, Solanko sanoo.

– Öljytuotteiden osalta ne ovat vasta tulossa helmikuun alussa.

” Pakotteet vähentävät Venäjän taloudellisia voimavaroja, ja se vähentää sen kykyä ostaa aseita.

Venäjän ammusvarastojen tyhjentymisestä on kirjoitettu pitkin vuotta. Muidenkin varastojen takaseinät alkavat nyt näkyä.

– Jos verrataan viime vuoteen, ensimmäisten kuukausien aikana Venäjä vielä toi monenlaisia laitteita ja komponentteja ihan normaalisti ennen kuin mitkään pakotteet tulivat voimaan. Nyt ne ennen sotaa tai ihan sodan alussa kerätyt varastot on varmasti kulutettu pois.

Anders Åslund arvioi pakotteiden tehon olleen oletettua heikompi.

– Taloudelliset pakotteet osoittautuivat odotettua tehottomammiksi, kun taas viennin valvonnalla on pitkäaikainen vaikutus venäläisen teknologian heikkenemisen vuoksi.

Hän ei myöskään usko, että Putin saadaan pakotteilla pakotettua sotatantereelta takaisin koloonsa. Hyödyttömiä ne eivät silti ole.

– Pakotteet vähentävät Venäjän taloudellisia voimavaroja, ja se vähentää sen kykyä ostaa aseita, Åslund sanoo.