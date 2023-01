Asiantuntijoiden mukaan useat merkit viittaavat siihen, että Venäjän hallinto suunnittelee uutta liikekannallepanoa, sillä se tarvitsee lisää joukkoja mahdolliseen uuteen suurhyökkäykseen kevään tai kesän aikana.

Ukrainan viranomaiset ovat jo viikkojen ajan sanoneet Venäjän hallinnon suunnittelevan uutta liikekannallepanoa. Viime viikolla Ukrainan sotilastiedustelun varajohtaja Vadym Skibitskyi väitti Venäjän valmistautuvan jopa 500 000 miehen palvelukseen kutsumiseen.

Skibitskyin mukaan Ukraina uskoo, että uusien joukkojen on tarkoitus olla osa Venäjän hyökkäyksiä, joita se kaavailee kevääksi ja kesäksi maan itä- ja eteläosiin. Ilmoitusta uudesta mobilisaatiosta ukrainalaiset odottavat hänen mukaansa tammikuun 15. päivän tienoille.

Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viime viikolla Venäjän kutsuvan palvelukseen lisää joukkoja tulevaa uutta suurhyökkäystä varten.

– Meillä ei ole epäilystäkään, etteivätkö Venäjän tämänhetkiset herrat heittäisi peliin kaikkea, mitä heillä on jäljellä sekä kaikkia, jotka he saavat otettua kiinni, jotta he saisivat käännettyä sodan kulun. Tai ainakin lykätäkseen tappiotaan, Zelenskyi sanoi videopuheessaan.

Jo aiemmin joulukuun lopulla Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov oli puhutellut videollaan venäläismiehiä ja sanonut heillä olevan noin viikko aikaa valmistautua uuteen liikekannallepanoon sekä rajojen sulkemiseen.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla Venäjän presidentti Vladimir Putin tarkasti mobilisoituja joukkoja Rjazanin alueella lokakuussa.

Venäjä mobilisoi syyskuussa virallisen ilmoituksen mukaan noin 300000 sotilasta, joista puolet on viranomaisten mukaan toimitettu rintamalle Ukrainaan. Kuvassa palvelukseen tuolloin ilmoittautuneita reserviläisiä Volgogradin alueella sijaitsevassa Volzhkin kaupungissa.

Venäjä on kiistänyt kuitenkin valmistautuvansa uuteen mobilisaatioon. Presidentti Vladimir Putin sanoi viime kuussa, että olisi ”merkityksetöntä” puhua uudesta liikekannallepanosta, koska ensimmäisen ”osittaisen” mobilisaation yhteydessä palvelukseen syksyllä kutsutuista 300 000:sta miehestä on tähän mennessä lähetetty rintamalle Ukrainaan vain puolet eli noin 150 000.

Uutta liikekannallepanoa eivät ennakoi pelkästään ukrainalaiset, vaan myös useat ulkomaiset asiantuntijat. Maanantaina turvallisuuspolitiikan asiantuntija Katarina Engberg sanoi Ruotsin yleisradiolle SVT:lle, että ilmassa on useita merkkejä, jotka viittaavat mobilisaation käynnistämiseen ja sen myötä keväällä tapahtuvaan hyökkäykseen.

– He eivät puhu ainoastaan suuremmasta miesvoimasta, vaan muutoksista teollisuudessa. He myös kehottavat venäläisiä tukemaan rintamalla olevia sankareita. Kaikki viittaa uuden, keväällä tapahtuvan hyökkäyksen suunnitteluun, Engberg sanoi.

Joulun alla Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi suunnitelmista kasvattaa maan asevoimia kolmanneksella eli noin 1,5 miljoonaan sotilaaseen. Tämän ohella Engberg näkee tulevan mobilisaation merkkinä myös sen, että Venäjän viranomaiset ovat alkaneet viime aikoina puhua ääneen sodassa koetuista epäonnistumisista ja tappioista.

– Tämä on uusi tapa puhua sodasta ja sitä käytetään venäläisiin vetoamisessa, jotta nämä osallistuisivat. Nyt ei kyse ole enää erikoisoperaatiosta, jota hoitaa joku muu kuin Venäjän kansa. Tämä on alkanut pureutua venäläiseen yhteiskuntaan, Engberg sanoi.

Myös eversti evp. ja Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti J. Kari arvioi venäläisten tarvitsevan lisää joukkoja, koska nykyinen määrä ei näytä selvästikään riittävän.

– Ei ole tietoa siitä, missä ne loput 150 000 jo mobilisoitua ovat. Nämä rintamalle lähetetythän tuotiin vain paikkaamaan tappioita. Meillä Suomessa on joukkotuotantoa, eli palvelukseen astuvasta varusmieserästä tuotetaan pataljoonia sun muuta, jotta meillä on sodan ajan joukkoja valmiiksi. Venäläisillä ei ole mitään tällaista, he vain heittävät niitä ukkoja sinne lihamyllyyn.

Martti J. Karin mukaan venäläisten ongelma on, että joukoille ei riitä aseita ja suojavarusteita, eikä kouluttajiakaan ole tarpeeksi.

Ukrainalaiset ovat useaan otteeseen kuvailleet Venäjän armeijan strategiaa lihamyllytaktiikaksi, jossa etulinjaan käytännössä ”heitetään” mahdollisimman paljon sotilaita siinä toivossa, että miesten määrällä saadaan uuvutetuksi pienilukuisemmat Ukrainan joukot. Henkensä menettäneiden tilalle toimitetaan nopeasti lasti uusia sotilaita.

Karin mukaan venäläiset näyttävät huomanneen, ettei lihamyllytaktiikka toimi, joten on mahdollista, että jonkinlaista joukkotuotantojärjestelmää yritetään käynnistää myös Venäjällä. Taktiikkaa on käytetty etenkin Bahmutissa, jossa Venäjän hyökkäysten painopiste on sijainnut jo pidemmän aikaa. Eteneminen on kuitenkin ollut takkuista.

– Ongelma on se, että heillä ei ole tarpeeksi aseita ja suojavarusteita. Osa parhaasta kalustosta, erityisesti panssari- ja rynnäkkövaunukalustosta on tuhoutunut. Kouluttajia ei ole myöskään. Jos tieto 300 000:sta miehestä syksyllä piti paikkansa, niin niistä 150 000 on tuotu taisteluihin ja 150 000 on koulutuksessa jossakin.

Joukkoja tarvitaan lisää mahdolliseen uuteen suurhyökkäykseen, jota Kari uskoo venäläisten kaavailevan keväälle tai kesälle. Todennäköisintä on hänen mukaansa, että hyökkäys tulee joko Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” suunnalta tai Kurskin suunnalta kohdistuen Harkovan alueelle.

– Tai yksi vaihtoehto, jota ukrainalaiset miettivät nyt tarkkaan, on Kiovan suuntaan Valko-Venäjältä tuleva hyökkäys.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat ilmoittaneet käynnistävänsä ensi viikon maanantaina Valko-Venäjällä yhteisen lentosotaharjoituksen, joka jatkuu kahden viikon ajan.

Kari yhtyy Engbergin näkemykseen siitä, että Venäjällä lisääntynyt puhe tappioista voi olla yksi merkki lähestyvästä mobilisaatiosta.

– Varmaan heidän pitää sitä jotenkin perustella. Jos otat vain ukkoja sisään etkä myönnä tappioita, ihmiset alkavat kysellä, että mihin ne oikein menevät, hän sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja puolustusministeri Sergei Shoigu tutkivat sotilasunivormun kenkiä Moskovassa joulun alla.

Samoin ilmoitukset asevoimien kasvattamisesta ja sotateollisuuden tehostamisesta sekä koko kansan patistaminen joukkojen tueksi viittaavat siihen, että koko yhteiskunta on siirtymässä sota-ajan tilaan. Tätä tukevat myös lainsäädännön muutokset ja muut prosessit.

– Ainakin se antaa merkin siitä, että Venäjä oli huonosti valmistautunut sotaan. He luulivat sen menevän helpommin, mutta niinhän se meillä täällä lännessäkin meni. Tämä tilanne tuli vähän niin kuin molemmille syliin.

Sosiaalisessa mediassa on liikkunut myös tietoja, joiden perusteella syksyllä käynnistetty mobilisaatio olisi jatkunut kaikessa hiljaisuudessa, vaikka puolustusministeri Shoigu julisti sen päättyneeksi lokakuun lopulla. Maanantaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov neuvoi venäläisiä, ettei näiden tulisi ottaa huhuja levittäviä Telegram-kanavia.

– Suurimmaksi osaksi tiedon ensisijaisia lähteitä ovat viranomaiset, Venäjän federaation presidentin johdolla, Peskov sanoi.

Telegramissa sotaa seuraavat ja sitä kannattavat nationalistiset bloggaajat ovat kuitenkin esittäneet myös arvioita, joiden mukaan Venäjällä ei käytännössä ole muita vaihtoehtoja kuin ilmoittaa pian uudesta liikekannallepanosta.

Donbasissa vuonna 2014 käynnistyneissä sotatoimissa keskeisenä hahmona ollut Venäjän armeijan ja turvallisuuspalvelu FSB:n entinen upseeri Igor Girkin ennusti mobilisaatiosta kertovaa ilmoitusta niin ikään tammikuulle. Varsinainen liikekannallepano käynnistyisi hänen mukaansa helmikuun lopulla eli sodan vuosipäivän tienoilla.

– On tulossa toinen mobilisaatioaalto. Meidän on pakko toteuttaa toinen, ja ehkä myös kolmas aalto. Voittaaksemme Ukrainan meidän on kutsuttava palvelukseen ainakin puoli miljoonaa sotilasta, Girkin kirjoitti hiljattain, yhtyen ukrainalaisten arvioon.

Ukrainalaissotilas heitti pois tyhjän ammuksen kuoren tulittaessaan Venäjän joukkojen asemia Bahmutissa joulukuun lopulla.

Karin mukaan puolen miljoonan sotilaan kutsuminen palvelukseen olisi Venäjälle ”ehkä mahdollisuuksien rajoissa”. Tämä tarkoittaisi merkittävää lisäystä, sillä Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjällä on tällä hetkellä Ukrainassa noin 280 000 sotilasta.

Vaikka Venäjä saisi mobilisoitua puoli miljoonaa uutta sotilasta, yhdysvaltalaisen sotilasasiantuntijan Rob Leen mukaan se ei automaattisesti tarkoita sitä, että uudet yksiköt olisivat tehokkaita. Myös hän nosti Guardianin haastattelussa esille joukkojen johtamiseen, koulutukseen sekä varustamiseen liittyvät ongelmat.

– Jos mobilisoit 500 000 kaveria, ne ongelmat eivät katoa, vaan sinulla on edelleen samat ongelmat isommalla miesvoimalla, Lee sanoi.

Hänen mukaansa heikommin koulutetut joukot sopivat paremmin puolustustaisteluun kuin hyökkäysoperaatioihin.

Ukrainan puolustusministeri Reznikov varoitti, että Venäjän uutta suurhyökkäystä voitaisiin odotella mahdollisesti jo helmikuulle. Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö kertoi kuitenkin viime viikolla IS:n haastattelussa, että laajamittaisesta venäläisjoukkojen kokoamisesta tiettyjen rintamalinjojen tuntumassa ei ole nähty merkkejä.

Siksi suurhyökkäys ei hänen mukaansa näytä todennäköiseltä pikaisella aikataululla. Käihkö huomautti myös, että Ukrainalle on eduksi pitää esillä sekä suurhyökkäyksen että lähestyvän uuden mobilisaation uhkakuvia. Tämä sekä edistää länsimaisen aseavun jatkuvuutta että herättää huolta Venäjän kansalaisten keskuudessa.

Edellinen, syyskuussa toteutettu liikekannallepano sysäsi liikkeelle joukkopaon Venäjältä. Maasta arvioidaan tuolloin paenneen satojatuhansia venäläisiä, joista iso osa oli asevelvollisuusikäisiä miehiä.

Karin mukaan Venäjä saattaa myös yrittää haastaa Ukrainaa uuteen kulutustaisteluun uusien joukkojen avulla.

– Helmikuussa he yrittivät tappaa Ukrainan johdon. Ei onnistunut. Sitten he yrittivät tuhota asevoimat kesän kulutustaistelussa, eikä sekään onnistunut. Nyt he yrittivät vaikuttaa väestöön iskemällä infrastruktuuriin, mutta ei siitäkään näytä tulevan mitään, koska länsi lappaa sinne generaattoreita sun muuta. Venäläiset yrittävät varmaan haastaa taas Ukrainaa kulutustaisteluun heittämällä puoli miljoonaa äijää sinne lihamyllyyn. En usko heidän kuitenkaan voittavan, koska Ukraina saa koko ajan parempaa aseistusta, Kari sanoo.

– Ensi kesästä tulee varmaan kaikille aika kova, hän toteaa.