Venäläispoliitikko väittää Putinin havittelevan Suomen ”takaisin ottamista”

Oppositiopoliitikko Leonid Gozman pitää pelottavina lännessä esitettyjä vaatimuksia mahdollisimman pikaisista rauhanneuvotteluista. Hänen mukaansa ne osoittavat, kuinka Putinin Venäjän koko maailmalle aiheuttamaa uhkaa aliarvioidaan.

Venäläisen oppositiopoliitikon Leonid Gozmanin mukaan on perusteltua uskoa, että Ukrainan tuhoaminen on Venäjän presidentille Vladimir Putinille vain väliaikainen tavoite. Sen jälkeen vuorossa voi olla uusi sota koko läntisen sivilisaation alistamiseksi Putinin valtaan, ja Gozmanin mukaan tämä saattaa koskea myös Suomea.

– Vaikka hän tuskin suunnittelee Ranskan tai Espanjan liittämistä Venäjään, Putin on vakavissaan entisten Varsovan liiton maiden palauttamisessa Venäjän etupiiriin ja ehkä myös Suomen ”takaisin ottamisessa”, Gozman sanoo kirjoituksessaan, jonka Moscow Times -lehti julkaisi viime keskiviikkona.

Saman tekstin julkaisi joulukuun puolivälissä myös Novaja Gazeta Europe.

Gozman, 72, muistetaan muun muassa vuosina 1999–2008 toimineen Oikeistovoimien liiton eli SPS-puolueen yhtenä puheenjohtajana. Puolueen hajottua hän toimi Kremlin kanssa yhteisymmärryksessä perustetun Oikea asia -liberaalipuolueen johtajistossa.

Venäjän sotatoimia Ukrainassa Gozman on vastustanut julkisesti sodan alusta eli vuodesta 2014 lähtien. Syyskuun lopulla muun muassa Radio Free Europe/Radio Liberty uutisoi hänen paenneen Venäjältä istuttuaan kuukauden vankilassa.

Syynä tuomioon olivat Gozmanin vuoden 2013 ja 2020 Facebook-päivitykset, joissa tämä vertasi Venäjän hallintoa natsi-Saksan hallintoon.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kuvattiin lauantaina joulukirkossa Moskovassa.

Tuoreessa kirjoituksessaan Gozman sanoo, ettei Putinin sodalla Ukrainassa ole tavoitteita, jotka voitaisiin saavuttaa. Hänen mukaansa on selvää, ettei sodassa ole kyse Ukrainan Nato-jäsenyyden estämisestä, Donbasin alueen venäjänkielisten asukkaiden suojelemisesta tai Yhdysvaltain väitettyjen ”bioaselaboratorioiden” tuhoamisesta.

– Tässä sodassa on kyse ainoastaan Ukrainan tuhoamisesta: valtiona, kulttuurina ja kansana. Putin ei pidä Ukrainasta, niin yksinkertaista se on. Hän ei ole koskaan pyrkinyt peittämään tavoitteitaan. Hän on sanonut toistuvasti, että venäläiset ja ukrainalaiset ovat yhtä kansaa, joka puhuu samaa kieltä, ja Ukraina on Leninin keksintöä, Gozman kirjoittaa.

Hänen mukaansa Ukraina ei voi koskaan suostua Venäjän vaatimuksiin lakata olemasta valtiona, eikä sotaa saada päätökseen allekirjoittamalla rauhansopimus.

– Tätä sotaa voi seurata rauha ainoastaan silloin, jos se päättyy Putinin Venäjän täydelliseen sotilaalliseen ja poliittiseen tappioon sekä nykyhallinnon purkamiseen. Putinin valtion on lakattava olemasta. Ei Venäjän, vaan nykyisen valtion, sen, joka on vihamielinen koko maailmalle – mukaan lukien itselleen.

Gozman uskoo, että mikä tahansa muu lopputulos johtaisi vain väliaikaiseen tulitaukoon, jonka jälkeen voimiaan kerännyt Putinin hallinto jatkaisi hyökkäyksiään. Hänen mukaansa mikään Venäjän kanssa allekirjoitettu rauhansopimus ei ole riittävä estämään Venäjää aloittamasta uutta ”aggression aaltoa”.

Gozman pitää tässä asiayhteydessä ”pelottavina” lännessä esitettyjä argumentteja, joiden mukaan Putinin kanssa tulisi käynnistää rauhanneuvottelut mahdollisimman nopeasti, kun Ukraina on saanut vapautettua vähintään osan alueistaan. Hänen mukaansa ne kertovat siitä, kuinka Venäjän koko maailmalle aiheuttamaa, eksistentiaalista uhkaa aliarvioidaan.

– Aivan kuten toisen maailmansodan lopussa, neuvottelut ovat tarpeellisia ja tärkeitä. Mutta vain siinä tapauksessa, että ne liittyvät Venäjän antautumiseen. Vielä tärkeämpää on, ettei hallinnon ruumiillistumana tunnetun miehen anneta allekirjoittaa mitään sopimuksia, vaikka hän itse haluaisi. Hänellä on liikaa verta käsissään.

Gozmanin mukaan sopimuksessa tulisi varmistaa Ukrainan alueellinen koskemattomuus, antaa turvatakuut sekä Venäjän joukkojen vetäytyminen Ukrainan alueiden lisäksi myös Georgiasta, Moldovasta ja Valko-Venäjältä. Lisäksi hän mainitsee korvauksien maksamisen sekä sotarikoksista epäiltyjen luovuttamisen.

– Tärkein askel on Venäjän demilitarisaation varmistaminen sekä sen ydinasearsenaalin luovuttaminen. Ilman sitä Putin ei olisi koskaan aloittanut tätä sotaa.

Leonid Gozmanin mukaan Putinin sodassa on kyse ainoastaan Ukrainan tuhoamisesta. Mariupolissa jouluaattona otetussa kuvassa tuhotun asuintalon edustalla näkyy venäläismiehittäjien kaupunkiin asentamia katuvalaisimia. Mallinsa ne ovat saaneet rauhankyyhkyiltä.

Gozman muistuttaa kirjoituksessaan, ettei Venäjän nykyhallinto tuhoa toimillaan ainoastaan Ukrainaa, vaan se aiheuttaa valtavia vahinkoja myös Venäjälle. Näin ollen hän katsoo Venäjän antautumisen palvelevan myös Venäjän ja sen kansalaisten etuja.

Venäjä ei Gozmanin mukaan ehkä koskaan pääse irti ”karmeasta nykytilanteestaan”, jos tämänhetkinen hallinto pysyy vallassa.

– Venäjä tulee olemaan tuomittu köyhyyteen entisenä kulttuurina, joka jonakin päivänä vain katoaa ikuisiksi ajoiksi. Antautuminen ja sitä seuraava hallinnon purkaminen voisivat antaa venäläisille mahdollisuuden – hyvin pienen sellaisen, mikä heidän on hyväksyttävä – mutta joka tapauksessa mahdollisuuden, johon heidän tulisi tarttua.