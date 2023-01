Lentosotaharjoituksen on määrä alkaa maanantaina 16. tammikuuta.

Valko-Venäjän puolustusministeriö kertoi sunnuntaina maan järjestävän yhteisen lentosotaharjoituksen Venäjän kanssa.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että harjoituksessa on kyse enemmänkin yhteistyön tiivistämisestä kuin mistään muusta.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

– Kyllähän maiden välinen puolustusyhteistyö ja sotilaallinen yhteistyö on lisääntynyt. Edelleen on kuitenkin arvio, ettei Valko-Venäjä olisi lähdössä [suoraan] tukemaan Venäjää. Siihen on sisäpoliittisia ja sotilaallisia syitä, esimerkiksi Valko-Venäjän asevoimat ei ole missään ihmeellisessä kunnossa. Venäjä toki haluaisi Valko-Venäjän mukaan, Käihkö sanoo.

Harjoituksen on määrä alkaa 16. tammikuuta ja päättyä 1. helmikuuta. Harjoituksen aikana kaikki Valko-Venäjän armeijan ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen lentokentät sekä harjoitusalueet ovat käytössä.

Puolustusministeriön mukaan harjoitukseen osallistuvat lentodivisioonat, jotka ovat osa Venäjän ja Valko-Venäjän alueellista joukkojen ryhmittymistä. Venäläisen lentodivisioonan kerrottiin saapuneen jo Valko-Venäjälle sunnuntaina.

Kysymys siitä, kuinka paljon Venäjältä ylipäänsä irtoaa kalustoa harjoitukseen, on vaikea.

– Venäjän ilmavoimia on jo Valko-Venäjällä ja Venäjä on tehnyt sieltä iskuja Ukrainaan. Kalustoa harjoitukseen siis jo on, mutta ei ole varmaa, kuinka paljon sinne saadaan lisää. Venäjän ilmoittamissa kalusto- ja joukkomäärissäkin voi olla ilmaa mukana.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on tukenut Venäjää avoimesti sodassa Ukrainaa vastaan, vaikkakaan ei sotilaallisesti.

Venäjä on pystynyt käyttämään Valko-Venäjän tukikohtia ja kouluttamaan joukkojaan kansainvälisen liittolaisensa maaperällä. Tästä voi olla kyse myös hiljattain tehdyistä Venäjän joukkojen siirroista Valko-Venäjälle. Uutistoimisto Reutersin mukaan venäläisiä sotilaita olisi viime päivien aikana siirretty noin 1 400–1 600.

Toisaalta pelkkä joukkojen liikuttelu Valko-Venäjällä sitoo jonkin verran Ukrainan joukkoja, joten sitäkin kautta maa pystyy tukemaan Venäjää.

Se, että Venäjä hyökkäisi liittolaisensa kautta Ukrainaan, saattaa olla pelkkää Ukrainan propagandaa. Toinen vaihtoehto on Käihkön mukaan yksinkertaisesti se, että näkemyksiä hyökkäyksen mahdollisesta toteuttamisesta saattaa olla useita.

Nyt merkkejä hyökkäyksestä ei silti ole.

– Jos sellainen tulisi, niin sen pitäisi olla aika iso. Puhutaan kymmenistätuhansista sotilaista. Se vaatisi paljon valmisteluja, joten saisimme tietää siitä hyvissä ajoin, esimerkiksi satelliittikuvien kautta.