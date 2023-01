Britti­tiedustelu: Venäjä on lähes varmasti käyttänyt Felon-hävittäjiä Ukrainaa vastaan

Hiljattain Ahtubinskin lentotukikohdasta otetuissa satelliittikuvissa näkyy viisi Su-57-konetta.

Venäjä on lähes varmasti käyttänyt Suhoi-lentokonevalmistajan viidennen sukupolven Su-57-hävittäjiä operaatioissaan Ukrainaa vastaan ainakin kesäkuusta 2022 lähtien, kertoo Britannian puolustusministeriö maanantain sotilastiedusteluraportissaan.

Suhoi Su-57 on aiemmin saanut Natolta koodinimen Felon, rikollinen.

Koneet ovat todennäköisesti lentäneet vain Venäjän alueella ja laukaisseet pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjuksia tai ilmasta ilmaan -ohjuksia Ukrainaan. Hiljattain Ahtubinskin lentotukikohdasta otetuissa satelliittikuvissa näkyy viisi Felonia.

Arvioiden mukaan Venäjä pyrkii välttämään haittoja, jotka aiheutuisivat Su-57:n menettämisestä Ukrainan yllä. Ne liittyvät muun muassa maineeseen ja arkaluontoisiin teknologiatietoihin.

– Tämä on leimallista jatkuvaan Venäjän riskejä välttelevään lähestymistapaan ilmavoimiensa käytössä sodassa, sotilastiedusteluraportissa todetaan.

Su-57 teki ensilentonsa tammikuussa 2010. Koneen kehitys on edennyt hitaasti teknisten ongelmien, viivästysten ja rahoitusvaikeuksien vuoksi.

Kun koneen häiveominaisuudet yhdistetään kauas kantaviin aseisiin, tulee esille viidennen sukupolven hävittäjien suunnittelufilosofia. Su-57 on eräänlainen ilmojen tarkka-ampuja, joka pyrkii tuhomaan kohteet huomaamatta ja joutumatta itse vaaraan. Nopeana koneena se pystyy myös irrottautumaan taisteluista, joita se ei voi voittaa.

Suhoin pääkoelentäjänä pitkään toiminut Sergei Bogdan on aiemmin kertonut, että Su-57:n suorituskyky on likimain samaa luokkaa kuin edeltävää polvea edustavan Su-35:n, jota lännessä pidetään erittäin kyvykkäänä hävittäjänä. Uusi Suhoi kuitenkin päihittää vanhan, kun lähdetään kiihdyttämään yliääninopeuksissa – sillä on Bogdanin mukaan paljon ”raakaa voimaa”.