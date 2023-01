Ukraina todennäköisesti havittelee seuraavaksi Zaporizzjan aluetta, mutta se on osoittanut kykynsä yllättääkin.

Britannian puolustusministeriön sunnuntaisessa tiedusteluraportissa kerrottiin Venäjän vahvistaneen viime viikkoina puolustuslinnoitustaan Zaporizzjan alueen keskiosissa.

– Venäjä on linnoittanut puolustusasemia syvyyteen ja useampaan portaaseen, ja he pyrkivät muun muassa turvaamaan keskeiset risteysalueet. He ovat myös miinoittaneet ja tehneet alueelle juoksuhautoja ja panssariesteitä. Jonkin verran joukkojakin on lisätty, kommentoi puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Venäjän varustautumista Zaporizzjassa.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Brittitiedustelun mukaan varustautuminen saattaisi kieliä siitä, että Venäjä varautuu Ukrainan suureen vastahyökkäykseen, joka tapahtuisi joko Zaporizzjassa tai Luhanskin alueen pohjoisosassa.

Aleksanteri-Instituutin vierailevan tutkijan, sotatieteiden dosentin Ilmari Käihkön mukaan Zaporizzjan alue on todennäköinen suunta, jota Ukraina havittelee. Ukrainan mahdollinen läpimurto Zaporizzjassa vaikeuttaisi Venäjän Rostovin alueen ja Krimin välisen maayhteyden käyttöä.

Ukrainan kannalta olisi paras, jos vastahyökkäys päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian.

Yksi syy sille on, että Venäjä saattaa tuplata joukkojensa määrän kevääseen ja kesään mennessä. Ainakin Ukrainan tiedustelupalvelu uskoo, että Venäjä valmistelee suurta liikekannallepanoa tammikuussa.

– Ukrainalla on talven ja kevään aikana isommat mahdollisuudet edetä ennen kuin joukkojen määriä kasvatetaan Venäjällä.

Aleksanteri-Instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

– Lisäksi Ukrainalla on poliittista painetta saada jotain aikaiseksi rintamalla, sillä muuten puheet tulitauosta voivat kasvaa Ukrainan tukijoidenkin keskuudessa, jos puhutaan pidemmästä aikajänteestä, sanotaan tämän vuoden aikana, Käihkö kertoo.

Vastahyökkäyksen ajoittamiseen vaikuttavat Ukrainan joukkojen kyvykkyys ja sääolosuhteet; voi olla, että Ukraina odottaa maanpinnan jäätymistä ennen liikkeiden tekemistä.

– Mutta kevätkin tulee vääjäämättä, jolloin maasto taas pehmenee, Toveri mainitsee.

Vaikka Zaporizzjan alue olisikin todennäköisempi, huomauttaa Pekka Toveri, että Ukraina on pyrkinyt liikkeissään yllätykseen.

– Ukraina on ollut aika taitava siinä. Esimerkiksi syyskuinen hyökkäys Harkovaan tuli Venäjälle yllätyksenä, sillä se keskittyi tuolloin Hersoniin.

Mahdollisen vastahyökkäyksen etenemisen tapaa on niin ikään vaikea ennakoida.

– Ukrainalaiset ovat tehneet sitä omalla tavallaan. Harkovassa he työntyivät venäläisten harvoista ryhmityksistä läpi, mikä pakotti venäläiset vetäytymään, jotta he eivät jäisi alueelle saarroksiin, Toveri kertoo.

Ukrainalaissotilaat valmistelevat haupitsia Zaporizzjan alueella 5. tammikuuta.

Toveri silti olettaa, että vastahyökkäyksestä tulisi rajoitetumpi, sillä myös käytössä oleva aika on rajallinen.

Toisaalta Venäjälläkin on varmasti haluja toimiin rintamalinjoilla.

– Venäjällä on sisäpoliittista painetta tulosten saamiseen, sillä heillä ei oikeastaan ole juurikaan näyttöjä rintamalta heinäkuun jälkeen, Käihkö sanoo.

Hänen mukaansa luultavampaa on, että Ukrainan mahdollisesta vastahyökkäyksestä tulisi hidas ja kuluttava, kuten operaatio Hersonissa, kuin nopea läpimurto, millainen sen sijaan nähtiin Harkovassa.

– On mahdollista, että Ukraina vapauttaisi [Zaporizzjan] alueen nopeasti, mutta se on kuitenkin epätodennäköistä, sillä Venäjä on valmistautunut. Voi myös olla, että Ukraina on kokenut Hersonissa sellaisia tappioita, jotka selittäisivät, miksi rintamalinjoilla ei ole ollut liikettä ja miksi ne eivät ole muuttuneet juurikaan parin kuukauden aikana.

Venäjä taas on pyrkinyt stabiloimaan rintamalinjoja ja saamaan sinne uusia joukkoja. Osapuolista jommankumman tulisi silti piakkoin muuttaa tilanne.